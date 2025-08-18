スーパー等のお菓子売り場で目にする、オリジナルのペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった「セボンスター」。1979年に発売、2024年に45周年を迎えたロングセラー商品で、懐かしい気持ちになる人も多いはず......！100円ショップのSeria（セリア）では、2025年8月中旬より「セボンスター」のグッズを順次発売しています。あの頃のトキメキが詰まってる...2025年8月18日現在、Xを覗いてみると、写真とともに購入報告