【セリア】懐かしのセボンスターのグッズが降臨してる...。「クオリティ高すぎ」「110円は魅力的」と平成女児も大歓喜。

スーパー等のお菓子売り場で目にする、オリジナルのペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった「セボンスター」。

1979年に発売、2024年に45周年を迎えたロングセラー商品で、懐かしい気持ちになる人も多いはず......！

100円ショップのSeria（セリア）では、2025年8月中旬より「セボンスター」のグッズを順次発売しています。

あの頃のトキメキが詰まってる...

2025年8月18日現在、Xを覗いてみると、写真とともに購入報告をするポストを多数発見しました。

セボンスターとタッグを組んだグッズは、平成レトロ風なデザインの文具や雑貨など全16種類。ラインアップは以下の通りです。

・A5見開きクリアファイル

・クリアポーチ

・ペンケース

・ラインストーン付き鉛筆 3本セット

・トレカケース（全2種）

・スライダーミニケース（全2種）

・ぷっくりミニコレクトブック

・ぷにぷにメモ帳（全2種）

・クッションステッカー

・マスキングロールステッカー

・ネイルシール

・デコレーションパーツ

・ダイカット消しゴム（ランダム全6種）

・メタルピンバッジ（ランダム全8種）

・メタルチャーム（ランダム全8種）

・アクリルめじるしチャーム（ランダム全8種）

日常的に使える実用的なアイテムから、推し活をする人必見のアイテム、開封するまでお楽しみのランダムアイテムまで、品揃えがとにかく豊富。どれも、少女のトキメキが詰まったようなセボンスターの世界観を落とし込んだデザインです。

なお、価格はすべて110円。

「すべてがかわいすぎる♡」

「まじで神すぎる」

「110円は魅力的」

「想像以上の重厚感と繊細さ！」

「クオリティ高すぎで可愛い」

「コンプリートしたくなる」

と、セボンスターを愛する人たちは大熱狂。当時を懐かしむ大人を中心に、多くの注目を集めています。

一部店舗では取り扱いがない場合があるのでご注意を。

※画像は公式Instagramより。

（東京バーゲンマニア編集部）