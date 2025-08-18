【セリア】懐かしのセボンスターのグッズが降臨してる...。「クオリティ高すぎ」「110円は魅力的」と平成女児も大歓喜。
スーパー等のお菓子売り場で目にする、オリジナルのペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった「セボンスター」。
1979年に発売、2024年に45周年を迎えたロングセラー商品で、懐かしい気持ちになる人も多いはず......！
100円ショップのSeria（セリア）では、2025年8月中旬より「セボンスター」のグッズを順次発売しています。
あの頃のトキメキが詰まってる...
2025年8月18日現在、Xを覗いてみると、写真とともに購入報告をするポストを多数発見しました。
セボンスターとタッグを組んだグッズは、平成レトロ風なデザインの文具や雑貨など全16種類。ラインアップは以下の通りです。
・A5見開きクリアファイル
・クリアポーチ
・ペンケース
・ラインストーン付き鉛筆 3本セット
・トレカケース（全2種）
・スライダーミニケース（全2種）
・ぷっくりミニコレクトブック
・ぷにぷにメモ帳（全2種）
・クッションステッカー
・マスキングロールステッカー
・ネイルシール
・デコレーションパーツ
・ダイカット消しゴム（ランダム全6種）
・メタルピンバッジ（ランダム全8種）
・メタルチャーム（ランダム全8種）
・アクリルめじるしチャーム（ランダム全8種）
日常的に使える実用的なアイテムから、推し活をする人必見のアイテム、開封するまでお楽しみのランダムアイテムまで、品揃えがとにかく豊富。どれも、少女のトキメキが詰まったようなセボンスターの世界観を落とし込んだデザインです。
なお、価格はすべて110円。
「すべてがかわいすぎる♡」
「まじで神すぎる」
「110円は魅力的」
「想像以上の重厚感と繊細さ！」
「クオリティ高すぎで可愛い」
「コンプリートしたくなる」
と、セボンスターを愛する人たちは大熱狂。当時を懐かしむ大人を中心に、多くの注目を集めています。
一部店舗では取り扱いがない場合があるのでご注意を。
※画像は公式Instagramより。
（東京バーゲンマニア編集部）