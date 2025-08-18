フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、1970年6月14日放送の再放送となる「サザエ万博へ行く」と、新作「サザエ再び万博へ行く」を24日に放送する。「サザエ再び万博へ行く」○「サザエ万博へ行く」(※1970年6月14日放送の再放送)サザエたちは1970年開催の大阪万博に来ていた。太陽の塔の前で張り切って写真を撮る一家。外国人観光客が多く、英語のコミュニケーションに四苦八苦する。動く歩道に乗って景色に見