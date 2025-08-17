ブロガーの「しろめちゃん」さんの漫画「交友関係」（全2話）がインスタグラムで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。学校の懇談会で、娘の担任の先生から「発言が少なく、おとなしい」「友達と広く関われるようになってほしい」と言われた母。しかし、そのことに疑問を感じて…という内容で、読者からは「みんな違って、みんないい！」「友達は無理して作るものではないですよね」などの声が上がっています。