2024年に55周年を迎えたセサミストリートと、NY発バッグブランド「Manhattan Portage」が夢のコラボレーションを実現。人気キャラクター「エルモ」「クッキーモンスター」を中心に、直営店限定「アビー」、オンライン限定「ビッグバード」もラインナップ。耐久性抜群のCORDURA®素材や大人でも持ちやすいさりげない刺繍など、遊び心と実用性を兼ね備えたバッグコレクションです♪