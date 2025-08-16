世代を超えて愛される♡セサミストリート×Manhattan Portage限定バッグコレクション

2024年に55周年を迎えたセサミストリートと、NY発バッグブランド「Manhattan Portage」が夢のコラボレーションを実現。人気キャラクター「エルモ」「クッキーモンスター」を中心に、直営店限定「アビー」、オンライン限定「ビッグバード」もラインナップ。耐久性抜群のCORDURA®素材や大人でも持ちやすいさりげない刺繍など、遊び心と実用性を兼ね備えたバッグコレクションです♪

ふんわり刺繍で大人可愛いバッグ

「エルモ」「クッキーモンスター」の愛らしい姿を、立体感のあるシェニール刺繍で表現。

温かみのある風合いが、大人のコーデにも馴染みます。耐久性の高い500D CORDURA® Classic Fabricを採用し、デイリーにも旅行にも活躍。

マグネットやジッパーなど細部まで使いやすさにこだわり、世代を問わず愛用できるデザインに仕上がっています。

ラインナップ＆価格・仕様一覧

NYLON MESSENGER BAG JR (SM) MP1605JRBPDMGNTSST

価格：17,050円（税込）

サイズ：W34×H21×D14cm（カラー：Black）

NYLON MESSENGER BAG (XXS) MP1603BPDMGNTSSTAB（直営店限定）/ MP1603BPDMGNTSSTBB（オンライン限定）

価格：15,400円（税込）

サイズ：W29×H18×D13cm（カラー：Black）

JOGGER (L) JPN VER 2 MP1404L2SST

価格：9,900円（税込）

サイズ：W24×H15×D6cm（カラー：Black ）

KIDDIE BIG APPLE BACKPACK (SM) MP7208SST（FOR KIDS）

価格：13,200円（税込）

サイズ：W27×H35×D16cm（カラー：Black）

TOWNSEND BACKPACK MP2236SST

価格：26,950円（税込）

サイズ：W30.5×H45.5×D18cm（カラー：Black）

TOMPKINS TOTE BAG (MD) MP1336ZSST

価格：16,500円（税込）

サイズ：W45×H31×D15cm（カラー：Black）

DUET SHOULDER BAG MP2409FZPMGNTSST

価格：14,300円（税込）

サイズ：W33.5×H21×D12.5cm（カラー：Black）

BROOKLYN BRIDGE WAIST BAG MP1100SST

価格：10,780円（税込）

サイズ：W46×H12×D6cm（カラー：Black）

限定キャラクター展開にも注目

直営店限定で「アビー」、オンラインストア限定で「ビッグバード」を展開。それぞれのキャラクターがワンポイントで刺繍され、ファンにはたまらない仕上がり♡

さらにCORDURA®素材で軽くて丈夫なので、キッズから大人まで長く愛用できます。

Sesame Street® and associated characters, trademarks and

design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.

© 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.

今だけの特別なコラボを手に入れて

セサミストリートの温かみあるキャラクターとManhattan Portageの高機能デザインが融合した今回の限定コレクション。

刺繍の立体感や耐久性に優れた素材、日常使いしやすいブラックカラーなど、魅力がぎゅっと詰まっています。直営店・オンライン限定モデルも見逃せません。

今だけの特別なバッグで、日常をもっと楽しく彩ってみませんか♪