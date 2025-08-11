リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。「謝るまで無視」「乱闘」…調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1403人、女性1597人）から有効回答を得ています。まず、全回答者に「パートナーと夫婦げんかをするか」を聞いたところ、男性の67.57％、女性の62.99％が「けんかをする」と