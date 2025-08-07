あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……乙女座心から大切に思う異性の、大きな支えになれる日です。話を聞いたり、自分の考えを伝えたり、それから実際に手助けをしたり。どんな行動も、相手にとっては｢これ以上のパートナーはいない｣と思わせるもの。最高の幸せを感じられる恋ができるでしょう★第2位……牡牛座