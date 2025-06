ローレン・グロフ氏、レヴ・グロスマン氏、R.F.クアン氏、デニス・ルヘイン氏などからなる70人の作家が、書籍出版社に対してAIの使用を制限することを求める公開書簡を発表しました。Against AI: An Open Letter From Writers to Publishers ‹ Literary Hubhttps://lithub.com/against-ai-an-open-letter-from-writers-to-publishers/Authors petition publishers to curtail their use of AI : NPRhttps://www.npr.org/2025