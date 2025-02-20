トミー・リー・ジョーンズさん扮する宇宙人ジョーンズのテレビCMシリーズ最新作に、安藤サクラさん、山本耕史さん、松尾諭さんが出演。2月25日（火）から全国でオンエアを開始します。安藤サクラ出演の宇宙人ジョーンズCM最新作とある惑星からやってきた宇宙人ジョーンズが、大物ハリウッド俳優トミー・リー・ジョーンズそっくりの地球人になりすまし、さまざまな職業を転々としながら、未知なる惑星・地球を調査する「宇宙人ジョ