システムサポートホールディングスが朝安後に切り返した。５日午後１時、２５年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２２．８％増の１３０億６０００万円、最終利益は同２８．９％増の７億９２００万円となった。１０～１２月期の最終利益は同６４％増となっており、業況を好感した買いが集まったようだ。クラウドインテグレーション事業ではＤＸ需要の高まり