【PS5 | Play Has No Limits 遊びの限界を超える】 11月13日 公開 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月13日、プレイステーションのYouTubeチャンネルにて、動画「PS5 | Play Has No Limits 遊びの限界を超える」を公開した。 今回公開された動画は、至るところにプレイステーションの代表的なアイコンである△◯×□の形が散りばめ

◆SIEが公開した映像