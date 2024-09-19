9月3日、米半導体大手のエヌビディアの株価が急落し、1日で約40兆円の時価総額が蒸発した。いわゆる「AIバブル」は崩壊したのか。立教大学ビジネススクールの田中道昭教授は「AI投資の減速が長く続くとは考えにくい。中長期的には業績も株価も上昇するだろう」という――。写真提供＝ロイター／共同通信エヌビディアのフアンCEO＝2024年6月2日、台北 - 写真提供＝ロイター／共同通信■たった1日で「トヨタの時価総額より多い額」が