育児と介護、ふたつの現場から生まれた、おむつ処理「7秒」の革新「ニオイToletta おむつ用消臭剤 泡タイプ」

株式会社サナ





育児と介護、ふたつの現場から生まれた、おむつ処理「7秒」の革新。





「優しくしたいのに、できない」という葛藤

子育てをしていると、誰もが「この子に、いつも笑顔でいてあげたい」と願います。しかし現実は、寝不足と家事と仕事が折り重なり、心も体も限界に近い日が少なくありません。





育児中、離乳食を食べ始めたころからおむつのニオイは変わります。慣れていても、やはり臭い。成長のあかしだとわかっていても、つい眉をひそめ、わずらわしさを感じてしまう--そんな自分に、罪悪感を覚えたことはありませんか。















私たち株式会社サナが2026年6月にリリースするおむつ用消臭剤「ニオイToletta（ニオイトレッタ）」は、そんな現場に立つ人々の「心のゆとり」と「尊厳」を守るために生まれました。









■3歳の子を抱えながら、祖母も介護した日々

この製品の原点は、今から20年前、開発担当者が自身の日常にあります。





当時、3歳になったばかりの子どものおむつが取れず、夜間のおむつ替えが続く毎日。昼間は洗濯・家事・育児に追われ、それだけでも十分に手一杯でした。そこへ加わったのが、自宅での祖母の介護です。





「臭くないかい？」--子どもに怯えた祖母の言葉

下の世話をされるたびに、祖母はいつも「汚いものを処理させて申し訳ない」と口にしていました。そして、たびたびおむつを失敗し布団やズボンを汚してしまうことも。当時3歳だった子ども--祖母から見れば、目に入れても痛くないはずの曾孫（ひまご）--にも、「おばあちゃん、臭くないかい？」と怯えるように何度も尋ねていたといいます。





家族は「臭いなんて絶対に言わないで、優しく接しよう」と誓い合っていました。しかし部屋に染み付くニオイ、衛生面への不安は拭えません。ママ友を家に呼ぶこともできず、社会から孤立していくような感覚に陥りました。対策として置いた消臭剤の強い香りが、かえって頭痛を誘発することもあったといいます。





「子どもの世話と祖母の介護で、毎日必死だった。優しくしたくても、どうしてもできない日があった。ニオイは、人の気持ちに本当に大きく関わるのだと痛感した」





この痛切な経験から、「もう誰にもニオイで心を痛めてほしくない」という強い想いが芽生えました。









■切実な声は、保育園の現場からも。















ニオイに悩むのは、家庭だけではありません。

保育園によっては、使用済みのおむつを園内で処理せず、保護者に持ち帰ってもらうケースがあります。





そして楽しいはずの外出の機会にも、同じことは起こり得ます。

先々の施設の運営コストや衛生管理上の措置ですが、その一方で、保護者たちはおおきなストレスを抱えます。





特に悩みの種となるのが、「持ち帰る際のニオイ」です。カバンやベビーカーの中で一日中温められたおむつからは、想像以上の異臭が漂います。「周囲に迷惑をかけていないか」「持ち物に臭いが移っていないか」--保護者は常にそんな不安にさらされています。





育児は、ただでさえ体力と気力を要するものです。それに加えて、こうした「ニオイへの気疲れ」が積み重なれば、心のゆとりはどんどん削られていきます。





親自身の「優しさ」とは無関係に、環境や制度の問題によって笑顔が奪われてしまっているのです。





「今日も頑張ったね」と思える毎日のために

赤ちゃんや小さな子どものいる家庭では、一日のおむつ替えは平均6～8回ともいわれています。しかも主婦の仕事は育児だけではありません。一回にかかる時間や労力は悩むほどではなくても、それが毎日・何度も積み重なれば、小さなストレスはやがて大きな疲弊へと変わります。





「おむつ替えがもう少し楽になれば、その分だけ子どもの顔を見て笑える」--そんな当たり前の願いに、私たちは真剣に向き合いました。









■現場を知るプロの知恵を、「泡」に変えて

株式会社サナは長年、し尿処理施設や産業廃棄物処理場といった「ニオイの最前線」で業務用製品を作り続けてきた企業です。し尿に対する消臭技術には、絶対的な自信を持っています。















今回着目したのは、独自の「フォーム（泡）タイプ」です。





密着消臭： 泡が使用面を包み込み、ニオイを逃しません。

利便性： おむつを丸める際も泡がはみ出しにくい、絶妙な固さを実現。

安全性： 除菌成分に加え、誤飲防止のための苦味剤を配合。また、小さなお子様や高齢の方が触れても、ポンプが容易に外れないよう、ボトルの肩口（R肩部分）までをシュリンクフィルムでしっかりと固定しました。

「複合臭」に着目した、専門技術の結晶

おむつのニオイは、単純ではありません。





消化機能が未発達な乳幼児や、消化力が低下した高齢の方の場合、複数の悪臭成分が重なり合う「複合臭」が発生します。一般的な消臭剤では対応しきれない、この特有のニオイに正面から向き合い、「ニオイToletta」は開発されました。





単なる香りでごまかすのではなく、ニオイの根本的な解決を目指した、専用の消臭アイテムです。



















■14秒から7秒へ--時短が生み出す「微笑む時間」

おむつを一つひとつ袋に入れて処理する作業には、約14秒ほどかかります。個人差はあるものの、手肌が乾燥しがちな方にとって薄い袋を開ける作業は意外なストレスとなります。また、スペースや費用の事情から自動個包装ゴミ箱を使えないケースも多く、「大きなゴミ袋にまとめて入れ、回収日までニオイを我慢する」という声も少なくありません。





「ニオイToletta」を使えば、おむつを捨てる準備はわずか7秒で完了します。





14秒が、7秒に。

数字にすればわずかな短縮かもしれません。しかし、一日に6～8回繰り返される作業がスムーズになり、悪臭から解放されることは、忙しい日常の中に確かな「ゆとり」をもたらします。





その7秒は、子どもの顔を見て笑いかける時間になるかもしれません。介護する家族が、深呼吸できる時間になるかもしれません。





アロマテラピーでもストレスや緊張を和らげる効果があるといわれるフローラルの香りを採用。手早く清潔に片付けられる体験が、大切な人と微笑み合うための第一歩となるはずです。



















■最後に：ニオイに悩むすべての人へ

「ニオイToletta」は、単なる消臭剤ではありません。ニオイという目に見えない障壁を取り除き、心の安らぎと尊厳を取り戻すためのツールです。





赤ちゃんのおむつから、懸命に子育てするパパ・ママの毎日へ。高齢者の介護に向き合う家族の心へ。そして大切なペットとの暮らしへ。私たちはこれからも現場の切実な声に寄り添い、培ってきた技術を「優しさ」に変えて、社会へ発信し続けてまいります。





忙しいあなたが、今日も誰かに優しくいられるように。





【製品概要】

製品名 ニオイToletta おむつ用消臭剤

発売日 2026年6月1日

内容量 150ml

メーカー希望小売価格 1800 円（税別）

販売チャネル 介護カタログ・オンラインショップ・ドラッグストア 等