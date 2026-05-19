「デュワーズ12年 ミズナラ」 2026年5月26日（火）数量限定で新発売

バカルディ ジャパン株式会社

バカルディ ジャパン株式会社（代表取締役社長 東智徳）が輸入し、サッポロビール株式会社（代表取締役社長 時松浩）が販売するスコッチウイスキーブランド国内売上No.1（※１）のデュワーズは、スコッチの伝統と日本の感性を融合させた日本限定商品「デュワーズ12年 ミズナラ」を2026年5月26日（火）より新発売いたします。

※１：インテージSRI＋2025年1月～12月スコッチウイスキー販売金額より。7業態計（SM・CVS・HC・DRUG・酒量販店・一般酒販店・業務用酒販店）

「デュワーズ12年 ミズナラ」は、デュワーズ7代目マスターブレンダーであるステファニー・マクラウドが日本の伝統工芸（樽職人）と飲用文化（ハイボール）に着目し手掛けた定品です。日本市場限定（26年5月時点）、かつ数量限定で発売予定です。

12年以上熟成させたアバフェルディを中心とする40種類以上の原酒をブレンドし、ブレンド後の液体全量を日本原産のミズナラオーク樽でフィニッシュすることによって、ミズナラ樽特有の白檀の香りやウッディな香りが際立ちます。ほんのり甘いフローラルの香りに繊細な白檀の香りが重なり、白桃やアプリコット、ほのかなオレンジピールの味わい、そしてまろやかで奥行きのある余韻をお楽しみいただけます。

近年、ミズナラ樽を使用したウイスキーの販売数量は急成長を遂げています。デュワーズは、探求心と革新的なウイスキーづくりへの情熱を原動力に、世界中の文化からインスピレーションを得てきました。本商品は、その探求の末にたどり着いた日本へのオマージュとして、日本のお客様へ向けて特別にブレンド・開発した一品です。

■商品概要

・ブランド名：デュワーズ

・商品名：デュワーズ12年 ミズナラ

・容量：700ml

・アルコール度数：40%

・特徴：白桃やアプリコット、オレンジピール、白檀の香り。繊細かつフローラルな味わいと

クリーミーなバニラの風味、ほんのりと温かいスパイス感のあるまろやかな余韻

・発売日：2026年5月26日（火）

・販売エリア：全国

・商品公式サイト：https://www.dewars-jp.com/lineup/voyager_d12_mizunara.html

■デュワーズについて

1846年にスコットランドで誕生して以来、世界で愛され続けるスコッチウイスキー。今年で180周年を迎えます。初代マスターブレンダーのA.J. キャメロンの時代から変わらぬ「ダブルエイジ製法」により、ウイスキーをはじめて飲む人でも親しみやすい、なめらかな味わいに仕上がっています。

・デュワーズ公式サイト：https://www.dewars-jp.com

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