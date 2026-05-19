【GUCCI】俳優 佐野勇斗、ニューヨークでの1日に密着

株式会社ケリングジャパン

2026年5月16日（土） 午後9時00分（ニューヨーク現地時間）、ニューヨーク タイムズスクエアにて、デムナによる2027 クルーズコレクション「GucciCore」に出席するために、ニューヨークへ渡航した俳優 佐野勇斗の1日に密着しました。

Images Courtesy of Gucci

グッチのさまざまな時代のエレメントを取り入れ、アーカイブのデザインコードと新たな提案を融合した「Generation Gucci」の2つのルックを着用。

フロントがざっくり開いたトップスにりらくシーなパンツを合わせたルックには、イタリア語で小さな月を意味する〔ルネッタ〕スモール クロスボディバッグ、ウェブ ストライプとホースビットがあしらわれたローファー、〔グッチ スタッファ〕ネックレス、リングを合わせています。

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ジャージー素材のタイトなTシャツのルックには、ウェブ ストライプのミニバッグ、ホースビットをあしらったシグネチャーローファー、ダブルGが印象的なネックレス、ブレスレットを合わせ、リラクシーなシルエットにグッチらしさを加えています。

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GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナのもと、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、 ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。