株式会社JFDエンジニアリング、東京都建築士事務所協会主催　　「3Dデータ・点群データ活用セミナー」に登壇

株式会社JFDエンジニアリング

株式会社JFDエンジニアリング（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：吉田 慶祐、以下「JFDエンジニアリング」）は、2026年5月15日（金）に一般社団法人東京都建築士事務所協会 事業委員会が主催した「知らないと遅れる！建築DX時代の最新測量技術 3Dデータ・点群データ活用セミナー」に、講師として登壇しました。

本セミナーは、建築分野における既存建物の改修・再生需要の高まり、設計・施工・維持管理における情報精度向上、人手不足や業務効率化、BIM等との連携を背景に、3D測量および点群データの活用可能性を整理することを目的として開催されたものです。

JFDエンジニアリングは、3Dレーザースキャナー等を活用した測量・点群データの取得、図面化、建築実務への活用支援に取り組んできました。今回のセミナーでは、3D測量を単なる「計測手法」としてではなく、建築計画・設計判断・施工管理を支える“現況情報の基盤”として捉え直す視点を共有しました。

セミナーでは、建築実務に直結する3つのテーマを解説

当日は、JFDエンジニアリングの各担当者が登壇し、以下の3部構成で講演を行いました。

3D測量は、建築DXを支える“現況把握インフラ”へ

建築実務において、現地状況の把握精度は、計画・設計・施工の品質に直結します。

特に、既存建物の改修、外構計画、敷地条件の確認、近隣構造物との関係整理などでは、現況を正確に把握することが重要です。3D測量・点群データを活用することで、現地の状況を立体的かつ客観的に記録でき、関係者間の認識共有や、設計・施工段階での手戻り抑制にもつながります。

JFDエンジニアリングでは、今後も建築士事務所、設計事務所、施工会社、ハウスメーカー、インフラ関連企業などに向けて、3D測量・点群データ活用の実務導入を支援してまいります。

開会のあいさつを行う、越阪部 三男 (一社)東京都建築士事務所協会 理事測量技術の変遷を紹介する、中谷 謙一郎 執行役員営業推進部 藤澤 冬尉から、3D測量のビジネス活用について事例別で紹介が行われました3D測量を起点とした点群ソリューションについて熱弁を振るう、吉田 慶祐 代表取締役CEO質疑応答では実際の案件を例として熱量の高い答弁が行われました

講習後には、参加者と講師の間で活発な意見交換が行われ、建築実務における3D測量・点群データ活用の可能性や、導入に向けた具体的な課題について、非常に有意義な情報共有の場となりました。本セミナーは、建築DX時代における測量技術の新たな価値を共有する機会として、盛況のうちに終了しました。

株式会社JFDエンジニアリングについて

株式会社JFDエンジニアリングは、測量・地盤調査を基盤に、3Dレーザースキャナーを活用した3D測量、点群データ取得、図面化、建築・施工領域におけるデジタル活用支援を行っています。

住宅・建築・インフラ分野において、現況把握の高度化、設計・施工の効率化、点群データを活用した建築DXの推進に取り組んでいます。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社JFDエンジニアリング

https://www.jfd-gr.co.jp/

担当：DXソリューション部 佐藤

TEL：06-6690-8353

E-mail：jfd-info@jfd.jp