まるで“テーマパーク”。行列待ちも楽しい！パティシエの職人技、作り手との交流を満喫しよう！スイーツの祭典「マ・パティスリー2026」、伊勢丹新宿店にて5月26日(火)開幕。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店では、2026年5月26日(火)～6月1日(月)まで、本館6階 催物場にて、パティシエの情熱と感性に心躍る、スイーツの祭典「マ・パティスリー 2026」を開催いたします。

日々変化するスイーツを追求する「マ・パティスリー」の3回目となる今回は、まるでスイーツのテーマパークのようにライブパフォーマンスを満喫できる特別な場を提案。世界的コンクール受賞や国内外のトップパティシエが会場で腕を振るい、旬のパフェや話題の生菓子など40を超えるブランドのスイーツが集結します。目の前で繰り広げられる鮮やかなデコレーションや繊細な技を間近で見られ、パティシエ本人から作品や素材へのこだわりを直接聞ける貴重な機会も。甘く贅沢なひとときをお楽しみください。

「マ・パティスリー 2026」

■会期：2026年5月26日(火)～6月1日(月)［最終日：午後6時終了］

イートイン営業時間：各日午前10時30分～午後8時 ※各日終了30分前ラストオーダー(一部除く)

■会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

パティシエが目の前で仕上げる「LIVE カウンターイートイン」

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/mp_10菓子の世界的コンクール受賞シェフや話題のパティシエの技を体感！会場だけの限定コラボ！2021年に「チームジャパン」として、菓子の世界大会に挑戦した日本代表の３人が５年ぶりに再結成！！ここだけのコラボメニューが登場！＜ELEGRANT U (エレグラント ユウ)＞塚田悠也氏/2021年「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」に出場。氷彫刻とアントルメグラッセを担当し準優勝を勝ち取る。＜akabame lab.(アカバメラボ)＞赤羽目健悟氏/2021年「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」に出場。氷彫刻とアントルメグラッセを担当し準優勝を勝ち取る。＜RIB chocolate(リブ チョコレート)＞原田誠也氏/2021年の「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」に出場。レストラン・デザート/チョコレート細工を担当して準優勝を勝ち取る。

※クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリーとは

1989年にM.O.F.（フランス最優秀職人章）の称号をもつガブリエル・パイアソン氏とヴァローナによって設立された世界を代表するパティスリーのコンクール。50を超える国で予選が実施され、各国から選抜された3人のパティシエがチームを組み、飴細工、チョコレート細工、アントルメ・グラッセ（氷菓）などの技術と芸術性を競いあう最高峰の場。

菓子の世界大会で提出した「アントルメショコラ」「アシェットデセール」「アントルメグラッセ」をアレンジした特別なスイーツコース「Reunion2021(リユニオン2021)」をお楽しみください。

1.『アブリコ・ショコラ』～トンカ豆の香りと共に～ドミニカ産ショコラの濃厚クリーム、メレンゲをアプリコットジュレで包み、トンカ豆の香りを移したガナッシュモンテとドミニカ産のショコラプレートを重ねました。フルール・ド・セル、韃靼そばの実、トンカショコラのソース、シナモン香るサブレ添え。2.ジャルダン菓子の世界大会に出場した際のアントルメグラッセ「ジャルダン」をグラスデザートにてご提供。ピスタチオのパンドジェーヌにイチゴのコンポートとベリーのソルベ、ライムミルクアイス、フルーツのクーリなどで構成。3.サンライズ2021年世界大会に出場した際に出品したアシェットデセール「サンライズ」をパフェで再現。ココナッツとマンゴー、パイナップルでトロピカルな味わいに仕上げました。

【会場限定】＜ELEGRANT U(エレグラント ユウ)＞×＜akabame lab.(アカバメラボ)＞×＜RIB chocolate(リブ チョコレート)＞「Reunion2021(リユニオン2021)」 8,250円(1人前/3皿) ※各日30点限り

※画像の3種をコースで提供

※販売期間：5月26日(火)～28日(木)

菓子の世界大会日本代表の師弟が手がける、フランス語で「美しきアイデア」という名のパティスリーが登場。左：繊細なメレンゲにバニラ香るクリームとマンゴーソース、彩り果実とライム・塩で甘みを引き立てた上品なパブロバ。右：苺コンフィとフランボワーズジャムにアーモンドチュイルとシュトロイゼルを添え、苺やグラニテ、ソルベ、クリームチーズアイスを合わせました。メレンゲと苺チュイルで華やかに。香りと食感を楽しむ華やかなパフェ。

＜Belle idee pÂtisserie!(ベル イデ パティスリー)＞

左：Nuage Exotique Belleidee(ニュアージュ エグゾティック ベルイデ) 3,190円(1人前) ※各日30点限り

右：Eclat de fraise Belleidee (エクラ ドゥ フレーズ ベルイデ) 3,960円(1人前) ※各20点限り

※販売期間：5月26日(火)～28日(木)

焼きたてのクレープやフレンチトースト、その場で仕上げるパフェ・・・買ったら会場ですぐ食べる”つくりたてスイーツ”

＜EQUALLY (イクアリー)＞ミルクレープ・スリーズ 1,430円(1人前) ※各日80点限り

マダガスカルフロマージュブランクリームとキルシュ香るディプロマットクリーム、旬のさくらんぼアメリカンチェリーをトッピング。

＜ishi Kamakura(イシカマクラ)＞アメリカンチェリーとジャスミン茶のパフェ 3,278円(1人前) ※各日50点限り

アメリカンチェリーとチョコレートのフォレノワールにジャスミンのオリエンタル香を重ねたパフェ。

看板商品「バターサンド」を作りたてでご提供。軽い口あたりの中に余韻が残るバタークリームと、旬な苺を薄焼きのパイで挟みミルフィーユ仕立てにしました。フランスVIRON社の香り豊かな小麦生地に芳醇なフランス産A.O.P認定発酵バターを使用。自家製ピスタチオプラリネとクランブルを重ね、フランボワーズを添え、香ばしさとコクが引き立つ贅沢な味わい。パフェ仕立てのソフトクリームの新作は、お店で人気のレモンパイをイメージ。酸味が爽やかなレモンカードソースと食感も楽しめるコンフィ、香ばしいパイ生地をミルクソフトクリームと合わせたひと品。さっぱりとしたジェラートと濃厚なダブルのジェラートに、口溶けのよいフレッシュ生クリームを合わせた心地よい味わいです。

左上：＜Patisserie KNOCK KNOCK(パティスリーノックノック)＞苺のフレッシュバターサンド～ミルフィーユ仕立て～ 1,301円(1個)

右上：【初出店】＜パティスリーレセヴィブレ＞クレープ ピスターシュ・フランボワーズ 1,694円(1個)

左下：＜Equal(イコール)＞レモンパイソフトクリーム 990円(1個)

右下：＜メゾンジブレー＞イタリアンパンナ ジェラート 1,000円(1個)

日本各地の人気パティスリー。目移り必至！人気パティスリー自慢のスペシャリテをチェック！

＜gen sasaki～la boutique de yukinoshita kamakura～(ゲンササキ～ラ ブティック ドゥ ユキノシタ カマクラ～)＞ディスク・ド・キンカン 3,672円(1個)

看板スイーツのディスクシリーズの中でも特に人気を集めたキンカンが登場。白ワインと蜂蜜でマリネした金柑やクロモジとラム香るホワイトガナッシュ、不知火のコンフィを重ねた、食感や香りのマリアージュも楽しいひと品。

【会場限定】＜プレファレンス＞×＜ル・ルソール＞フリュイルージュのフレンチトースト 1,101円(1個)

フランス・ノルマンディーのコクがありながら軽やかな乳風味のイズニーのクリームチーズを使用したチーズクリームに甘酸っぱいグリオット、ベリーのコンフィチュールをサンドしたフレンチトースト。

【会場限定】＜ka ha na -菓葉絆-＞エクレール・ピスタチオベリー 864円(1個)

※商品は写真中央、その他はイメージです。

ザクザクの食感がたまらない人気のエクレールに新たなフレーバーが登場。バニラ風味のカスタード、苺と東京・三鷹産の山桃をブレンドし野性味あふれるコンフィチュール、奥行きのあるピスタチオクリームと合わせた「ピスタチオベリー」。

洋ナシ、チェリー、ブルーベリー、いちじく、アプリコット、アップルシナモンの6種のフルーツタルト。香り・甘み・酸味を引き出し、焼きたての香ばしさと時間が経っても続く豊かな味わいが魅力。発酵バターをたっぷり使い、昔ながらの手ごね、手成型にこだわり、低温でじっくり焼きあげたクッキー。軽やかな食感、口の中でほろほろとほどける繊細な口どけ。

左：【会場限定】＜ジャヌ東京“ジャヌ パティスリー”＞フルーツタルト各種 各881円(1個)

右：【初出店】＜パティスリーヤナギムラ＞焼きたてハイデザントクッキー 216円(1枚)

■出店ブランド、及び販売期間■

※順不同

※コラボ出店、販売内容により重複での記載の場合あり

通期

＜Taisuke Endo(タイスケエンドウ)＞

＜RIB chocolate(リブ チョコレート)＞

＜EQUALLY (イクアリー)＞

＜多計雄(Takeo)＞

＜TEAROOM Yoshiki Handa(ティールーム ヨシキ ハンダ)＞

＜Kazu Bake(カズ ベイク)＞

＜moco dessert(モコ デザート)＞

＜ishi Kamakura(イシカマクラ)＞

＜フキアージュ＞

＜リフェンリ＞

＜unis(ユニ)＞

＜パティスリーレセヴィブレ＞

＜UN GRAIN(アン グラン)＞

＜Equal(イコール)＞

＜メゾンジブレー＞

＜パティスリーレセヴィブレ＞×＜gen sasaki～la boutique de yukinoshita kamakura～(ゲンササキ～ラ ブティック ドゥ ユキノシタ カマクラ～)＞

＜パティスリーショコラトリーレシィ＞

＜Patisserie KNOCK KNOCK(パティスリーノックノック)＞

＜プレファレンス＞×＜ル・ルソール＞

＜sarkara(サルカラ)＞

＜パティスリーヤナギムラ＞

＜gen sasaki～la boutique de yukinoshita kamakura～(ゲンササキ～ラ ブティック ドゥ ユキノシタ カマクラ～)＞

＜Bonne Qualite(ボンヌ カリテ)＞

＜ka ha na -菓葉絆-＞

＜ジャヌ東京・ジャヌ パティスリー＞

＜パティスリー シェール＞

＜OYATSUYA SUN＞

５月26日(火)～5月27日(水)

＜DE LA MER(ドゥラメール)＞

５月26日(火)～5月28日(木)

＜ELEGRANT U (エレグラント ユウ)＞

＜akabame Lab(アカバメラボ)＞

＜Belle idee pÂtisserie!(ベル イデ パティスリー)＞

＜昆布屋孫兵衛×GABAN(R)＞

＜LuLu(ルル)＞

＜パティスリー ジュンウジタ＞

5月26日(火)～5月29日(金)

＜パティスリーロタンティック＞

＜Patisserie Porte Bonheur(パティスリー ポルトボヌール)＞

5月28日(木)～6月1日(月)

＜カカオ菓子suminoza＞

５月29日(金)～６月1日(月)

＜PHILO&CO.(フィロ&カンパニー)＞

＜DRESS MITA MASAKILAB.(ドレス ミタ マサキ ラボ)＞

＜J'apprends (ジャプォン)＞

＜patisserie SAKIMOTO (パティスリー サキモト)＞

5月30日(土)～6月1日(月)

＜Seiste(セイスト)＞(イートイン)

＜ka ha na -菓葉絆-＞×＜EMME(エンメ)＞×＜KUVAL(クバル)＞×＜simonne(シモンヌ)＞

＜KUVAL(クバル)＞×＜simonne(シモンヌ)＞

＜Maison heureux(メゾン ウル)＞

＜Lyrique(リリック)＞

【イベント概要】

「マ・パティスリー 2026」

■会期：2026年5月26日(火)～6月1日(月)［最終日：午後6時終了］

イートイン営業時間：各日午前10時30分～午後8時 ※各日終了30分前ラストオーダー(一部除く)

■会場：伊勢丹新宿店 本館6 階 催物場

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/mp_10

※価格はすべて、税込みです。※標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

※画像は一部イメージです。

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