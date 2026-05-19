観音寺エリアに新たな滞在価値を創出2026年6月30日に「リブマックスリゾート観音寺」をOPEN

株式会社リブ・マックス

全国に207店舗のホテルを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、2026年6月30日に「リブマックスリゾート観音寺」をOPENいたします。

本施設では、地域資源を最大限に活用した“体験価値の高い滞在”をコンセプトに、観音寺エリアならではの食・温泉・観光を融合させた、新しい宿泊体験の提供を目指してまいります。

■ 地産地消にこだわった食体験

館内では、瀬戸内の豊かな自然が育んだ食材を積極的に取り入れ、地域の味覚を堪能いただける料理をご提供いたします。

地元漁港で水揚げされた新鮮な魚介類や、香川ならではの食材を活かしたメニューを通じて、「その土地でしか味わえない食の魅力」をお届けします。

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■ 天然温泉と大浴場

大浴場では、地下深くから汲み上げられた天然温泉をご堪能いただけます。

豊かな湯量とやわらかな肌触りが特徴で、身体の芯から温まり、旅の疲れをゆっくりと癒します。

開放感のある空間設計により、日常を忘れてリラックスできるひとときを演出。観光や移動の疲れを癒す、特別な温浴体験をお楽しみいただけます。

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■ サウナ強化へ ― リブマックスの新たな挑戦

リブマックスは「サウナ」に本気で取り組んでいます。

本施設においても、より魅力的な温浴体験を実現するためのリニューアルを予定しており、サウナ環境の充実・強化を図ってまいります。

“ととのう”を追求した新たな空間づくりに、ぜひご期待ください。

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■ 多様なニーズに応える客室タイプ

ご利用シーンに応じてお選びいただける、幅広い客室タイプをご用意しております。

和室 ・洋室 ・和洋室 ・特別室 ・ユニバーサルルーム対応客室

ご家族旅行からビジネス利用、記念日でのご宿泊まで、あらゆるニーズに対応可能です。

■ 充実の館内設備

長期滞在やファミリー層にも嬉しい設備を完備しております。

ランドリーコーナー ・売店 ・ゲームコーナー・カラオケルーム

滞在中も快適かつ楽しくお過ごしいただける環境を整えております。

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■ 地域を楽しむ観光拠点として

本施設は単なる宿泊施設ではなく、「地域の魅力を体験する拠点」としての役割を担います。

観音寺市を中心としたエリアには、フォトジェニックな絶景として国内外から注目を集める父母ヶ浜や、寛永通宝を模した巨大砂絵で知られる銭形砂絵など、訪れる人々を魅了する観光資源が点在しています。

さらに、四国巡礼の札所として歴史ある観音寺や、瀬戸内海の穏やかな景観を望む海岸線など、自然・文化・歴史が融合した多彩な体験が可能です。

当ホテルでは、これらの観光地を巡る拠点としての利便性を提供するだけでなく、地域の文化や食、風土に触れる“体験そのもの”を重視した滞在価値を創出してまいります。

また、近年増加する訪日外国人旅行者（インバウンド）にも対応し、瀬戸内エリアならではの穏やかな自然景観や日本文化を気軽に体験できる環境を整備。

言語対応や情報発信の強化を通じて、「地方でしか味わえない日本の魅力」を世界へ発信してまいります。

地域事業者との連携を深めることで、観光・食・体験が一体となった“地域密着型ホテル”として、何度訪れても新たな発見がある滞在を提供します。

■ 今後の展望

リブマックスは今後も、地域資源を活かしたホテル運営を推進し、「宿泊＋体験」という新しい価値の提供を目指してまいります。

観音寺エリアにおいても、地域とともに成長し続けるホテルとして、観光振興に貢献してまいります。

施設概要

・施設名：リブマックスリゾート観音寺

・所在地：〒768-0031 香川県観音寺市池之尻町１１０１－４

・オープン日：2026年6月30日

株式会社リブマックスについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国207店舗を展開する日本最大級の直営型ホテルブランドです。

「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉や露天風呂付き客室、ビュッフェ形式の食事など、多彩な宿泊体験を提供しています。

公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リブマックス リゾート事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F

TEL：03-3505-0777 FAX：03-3505-0781

お問い合わせフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/