『ビザールプランツマット』で室内園芸の“土・水汚れ”を完全ブロック。植物ラックにジャストフィットする専用マット発売

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILABR（ビビラボ）」は2026年5月、観葉植物との豊かな暮らしを応援する【ビビプランツ】シリーズから、植物棚下の床を保護して室内育成を快適・清潔にサポートする「ビザールプランツマット LPA-M900」を発売いたします。

【本リリースのポイント】

● 植物棚下の「床面ダメージ」を徹底回避：水濡れ・土汚れ・植物ラックの荷重からフローリングを保護する専用マットが発売。ブラック・クリアの2色展開。

● 植物棚+作業スペースまでフルカバー：幅90×奥行100cmサイズ。 同シリーズの植物棚「ビザールプランツラック」シリーズにもジャストフィット。

● メンテナンス性に優れた1.5mm厚PVC：防水性が高く、汚れてもサッと拭き取るだけで清掃完了。しっかりした厚みで、植物棚のスチール脚によるフローリング傷を防ぐ。

◆ 植物ラック下の「床」を保護する専用マット

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpam900/ご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.to/4doqKFf

部屋の中に癒しを与えてくれる、アガベ・塊根植物などのビザールプランツたち。一度その魅力に気づいてしまえば、コレクションしたくなるのが人の性。気づけばどんどん鉢数は増え、植物棚を置いて本格的な室内育成環境を構えている愛好家も多いのではないでしょうか。育成ライトやサーキュレーターなど機能性を拡充していく一方で、見落としがちなのが「床の保護」です。水濡れによるシミやカビ、土ぼこりなどの汚れ、鉢の重みやラックの移動による傷⋯。植物棚の足元で、フローリングへのダメージは密かに進行しています。

今回発売するのは、植物棚の設置面積+その手前の作業スペースまで、床を保護する専用マット。厚み約1.5mmのPVCシートを採用し、水・土・傷からしっかりカバーします。防水性に優れ、汚れてもサッと拭き取るだけで掃除が完了。床材にこだわった新築の住居や、退去費用が気になる賃貸でも、これ一枚あれば安心して植物棚を設置することが可能です。

◆ 製品特長

植物ラックにジャストフィット

【ビビプランツ】の「ビザールプランツラック」シリーズや、市販の植物棚の下にぴったり敷ける専用サイズ（幅90×奥行き100cm）。面倒なDIYでの採寸やカットの手間がなく、届いて敷くだけですぐに理想の室内育成スペースが完成します。

※市販の植物棚とあわせてご使用の際は、事前にサイズをご確認ください。

お手入れ簡単、汚れももう怖くない

毎日の水やりや霧吹きでの葉水、植え替え時の土こぼれも、もう気にする必要はありません。最後に雑巾やウェットティッシュでサッと拭き取るだけで、綺麗に元通り。細かな凹凸があるフローリングとは異なり、掃除の手間も格段に楽になります。

床の傷や凹みを徹底ガード

厚み1.5mmのPVC素材を採用。重量のあるスチールラックの脚の食い込みや、鉢をうっかり落としてしまった時の衝撃からフローリングを強固に守ります。

インテリアに合わせて選べる2カラー

アイアンラックの無骨さを引き立て空間をクールに引き締める「ブラック」と、フローリングの木目を活かして部屋を広く見せる「クリア」の2色をご用意。理想とする"植物秘密基地"のコンセプトに応じて、お好きなカラーを選択できます。

◆製品概要

【製品名】ビザールプランツマット

【カラー】LPA-M900-BK：ブラック、LPA-M900-CL：クリア

【サイズ】幅90×奥行き100×厚み0.15cm

【価 格】オープン価格（参考税込：4,320円）

【ＵＲＬ】https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/lpam900/

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

◆ブランド概要

ビビラボの【ビビプランツ】シリーズでは、ビザールプランツ（珍奇植物）を育てる・飾ることに特化したアイテムを多数展開しています。商品ラインナップ一覧は、ブランド公式サイトよりご確認ください。

BIBILAB公式サイト（ビビプランツ） :https://www.bibi-lab.jp/products/plants-series/

BIBILAB(R)（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/

■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB

■公式X（＠BIBILAB_JP） https://x.com/BIBILAB_JP

■公式Instagram（＠bibilab_plants） https://www.instagram.com/bibilab_plants/

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