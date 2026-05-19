鹿児島県指宿市でリゾートホテルを展開する株式会社指宿ロイヤルホテル(代表取締役：細川ゆり)は、2026年7月の宿泊予約数が前年同月比1.8倍に増加した。

燃油サーチャージ高騰により海外旅行費用が上昇する中、旅行先を国内へ切り替える動きが加速し、温泉・自然体験型観光の需要が拡大。中でも、砂むし温泉のような“非日常体験型コンテンツ”への関心が高まり、夏季需要を押し上げ、同ホテルでも滞在型・高付加価値プランの利用が顕著に伸びている。





ホテルからの眺め





【燃油サーチャージ高騰の背景】

観光庁によると、2026年の海外旅行費用は前年比約5～10％上昇。特に燃油サーチャージは欧州路線で往復約8万～12万円に達するケースもあり、旅行総額の大幅な増加要因となっている。

その結果、海外旅行を検討していた可処分所得の高い層が、「安心・安全な国内で質の高い体験にお金を使う」という消費行動へシフト。高単価の宿泊プランへの需要が拡大している。

また観光庁の国内旅行消費動向推計では、2025年の国内延べ旅行者数はコロナ前(2019年)比で約105％と回復を超過。温泉地・自然観光・ウェルネス体験型観光の需要が継続的に増加している。









【砂むし温泉×高単価プランの予約数が昨対同期比1.8倍に！】

そんな中、同ホテルにおける2026年7月の宿泊予約数は前年同月比約1.8倍と大幅に増加し、特に高単価プランへの需要シフトが顕著に表れている。中でも「フルコースプラン」が人気だ。

利用客の傾向としては、関東・関西圏からの30～50代を中心に、「指宿に来たらまずは砂むしに行ってみたい」「滞在そのものを贅沢に楽しみたい」という志向の旅行者が増加している。

実際の宿泊者からは、「美味しい食事と温泉がそろっていて満足度が高い」「まるで南国リゾートに来たような開放感がある」「非日常を贅沢に味わえる」といった声が多く寄せられており、単なる宿泊ではなく“非日常体験”としての価値が評価されている。









【商品・サービス詳細】

同ホテルが展開する「フルコースプラン」は砂むし温泉体験を核に、館内での滞在と指宿ならではの地域体験を組み合わせた過ごし方を提案している。

砂むし温泉は館外の専用施設での体験となるが、送迎体制を整備することで、移動も含めてスムーズに利用できる同線を確保。初めての来訪者や女性・ファミリー層でも安心して楽しめる環境が整っている。

食事面では、夕食時に季節にあわせたオリジナルカクテル・モクテル(ノンアルコールカクテル)、地元の芋焼酎などを含むドリンクを提供。滞在料金に含まれるため、追加料金を気にせず楽しめる点が特徴。さらに客室内には、鹿児島ハイボールやビール、ソフトドリンクなどを用意し、滞在中いつでも自由に楽しめる仕組みとなっている。

また夏休みシーズンには、宿泊者限定でプールを無料開放するとともに、夜にはお子様向けのミニ縁日イベントを開催。輪投げやボール入れ、うちわ作りなどの体験を通じて、ファミリー層や三世代での旅行者に対し、海外に行かなくても国内リゾートで指宿ならではの思い出作りができる旅行を提案している。





「指宿ロイヤルホテルを楽しむフルコースプラン」内容

・夕食(鹿児島黒毛和牛ステーキをメインとした和食会席全12品)

・夕食時のドリンク(ホテルオリジナルドリンク含む飲み放題)

・朝食(和膳プレート＋ミニビュッフェ)

・砂むし入浴体験(無料送迎付/1泊につき1回)

・客室内ドリンク(缶ビール・鹿児島ハイボール・ソフトドリンク・ミネラルウォーター)

・その他ロビーサービス(コーヒー・デトックスウォーター・アメニティバー等)





夕食「黒豚しゃぶしゃぶ会席」





ウェルカムデトックスウォーター





砂むし温泉





和食会席ご夕食一例





【今後の展開】

国内旅行市場は今後も緩やかな成長が見込まれる中、同ホテルでは高付加価値型プランの拡充を進める。

主力である「フルコースプラン」を軸に、季節ごとの指宿ならではの体験を組み込んだ限定プランの開発を強化。あわせて館内の“焚き火カフェ”や“amaotoBAR”などの滞在コンテンツの充実を図り、年間を通じた滞在価値の向上に取り組む。また、三世代旅行や長期滞在ニーズの取り込みを強化し、館内でゆったりと過ごす“滞在型リゾート”としてのポジション確立を目指す。

安心して過ごせる環境を前提に、温泉や砂むし温泉を活用した“心と身体を整える滞在”の提案を強化し、多様化する旅行ニーズへの対応を進めていく。









【問い合わせ先(会社概要)】

株式会社指宿ロイヤルホテル

所在地： 鹿児島県指宿市十二町4232-1

代表者： 代表取締役 細川ゆり

担当 ： 前田・大村

TEL ： 0993-23-2211

メール： info@ibusukiroyalhotel.co.jp

URL ： https://ibusukiroyalhotel.co.jp/