【香川ファイブアローズ】パートナー、サプライヤー総数500社達成のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。



このたび、香川ファイブアローズのパートナー、サプライヤーの総数が、「500社」を超えましたのでお知らせいたします。

ひとえに香川ファイブアローズを信じてご支援とご協力をいただきました 皆様方のおかげでございます。

厚く御礼申し上げます。



この数字は、ここ数年で急激に増えたわけではありません。

今から4年前の2022年1月、スポンサーの のべ総数は「157社」でした。

その後、クラブはB2からB3に降格。

それでもあきらめずに支えてくれた皆様方の力によって、私たちは何度も何度も挑戦することができました。そして、お力添えの輪は少しずつ広がりました。



その数だけ、大きな力をいただき、スポンサーの のべ総数は「500社」となりました。



香川ファイブアローズにとりまして、この総数こそが躍動の原動力となっております。

1）「パートナー、サプライヤー」、2）「ブースター、ファン」、3）「自治体」、4）「チーム」、5）「フロント」。

五本の矢をさらに強固にして、「B.PREMIER（現在のB1相当）」を目指していきます。



今季の目標は、B3優勝。中四国最大規模のアリーナ「あなぶきアリーナ香川」での躍動です。

そして、数年先に「香川のプライド」、「香川のアイデンティティ」となれるように、

さらに あきらめずに支えてくださっている皆様方と 日本一のプロバスケットボールクラブと言われるように 駆け上がって参ります。



まずは、本日プレーオフ ファイナルの初戦、香川一丸で勝利をつかみましょう。

私たちの力である日本一の黄×炎で、チームの背中を押していただければ幸いです。



そして、今後とも ご支援 とご協力を賜りますよう よろしくお願い申し上ます。



株式会社ファイブアローズ