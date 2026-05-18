【香川ファイブアローズ】パートナー、サプライヤー総数500社達成のお知らせ
いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、香川ファイブアローズのパートナー、サプライヤーの総数が、「500社」を超えましたのでお知らせいたします。
ひとえに香川ファイブアローズを信じてご支援とご協力をいただきました 皆様方のおかげでございます。
厚く御礼申し上げます。
この数字は、ここ数年で急激に増えたわけではありません。
今から4年前の2022年1月、スポンサーの のべ総数は「157社」でした。
その後、クラブはB2からB3に降格。
それでもあきらめずに支えてくれた皆様方の力によって、私たちは何度も何度も挑戦することができました。そして、お力添えの輪は少しずつ広がりました。
その数だけ、大きな力をいただき、スポンサーの のべ総数は「500社」となりました。
香川ファイブアローズにとりまして、この総数こそが躍動の原動力となっております。
1）「パートナー、サプライヤー」、2）「ブースター、ファン」、3）「自治体」、4）「チーム」、5）「フロント」。
五本の矢をさらに強固にして、「B.PREMIER（現在のB1相当）」を目指していきます。
今季の目標は、B3優勝。中四国最大規模のアリーナ「あなぶきアリーナ香川」での躍動です。
そして、数年先に「香川のプライド」、「香川のアイデンティティ」となれるように、
さらに あきらめずに支えてくださっている皆様方と 日本一のプロバスケットボールクラブと言われるように 駆け上がって参ります。
まずは、本日プレーオフ ファイナルの初戦、香川一丸で勝利をつかみましょう。
私たちの力である日本一の黄×炎で、チームの背中を押していただければ幸いです。
そして、今後とも ご支援 とご協力を賜りますよう よろしくお願い申し上ます。
株式会社ファイブアローズ