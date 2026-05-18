美しすぎる美容外科医・紀田基邦が初の写真集『Love Yourself』を発売！東京・大阪で発売記念イベントも開催！

株式会社主婦と生活社【書誌情報】

書名 ： 紀田基邦1st写真集『Love Yourself』

発売日：2026年7月17日（水）

定価 ：3,850円（本体3,500円＋税10％）

著者 ：紀田基邦

撮影 ：北浦敦子

株式会社主婦と生活社は、美容外科医・紀田基邦1st写真集『Love Yourself』を2026年7月17日に発売いたします。ヒアルロン酸に特化した卓越した技術で、いま最も予約の取れないクリニックの院長である一方、総フォロワー30万人超えのイケメンすぎる美容外科医としてSNSでも話題です。

今回の衣装はなんとＡＬＬ私物でスタイリングも自身で担当。ヘアメイクのアイディアも積極的に発信し、自宅でくつろいだり、愛犬との散歩シーン、愛車に乗る姿など、まさに“ありのまま”のカットが多数。さらにシャワーやプールでの撮影では普段見せない鍛えた身体も披露。アイドル顔負けのキュートな表情、そして整形レシピなど盛りだくさんな一冊です。

「自分を愛することが美しさの本質」という思いから、タイトルは『Love Yourself』に決定。

発売を記念して、東京＆大阪でお渡しイベントも開催します！

眼福な先行カットも公開！

紀田基邦先生コメント

夕焼けの海辺を背にたたずむ姿チャーミングなウィンクも披露

医者である自分が写真集を出すなんて、夢にも思ってなかったので最初はお断りしようか迷いました。でも、喜んでくれる人がいて、自分にしかできないことならやってみたい！と思い切ってお受けしました。タイトルの「Love Yourself」には、“自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい”という想いが込められています。僕自身もこの写真集で“ありのままの自分”を表現しようと自分と向き合ったことで、初めて本当の自分を好きになることができました。僕のすべてをさらけ出しています。この写真集があなたにとって、少しでも自分を好きになるきっかけになりますように。

発売記念イベント情報

日時・場所

7月17日（東京・六本木 蔦屋書店）

https://store.tsite.jp/roppongi/event/shop/54415-1131490513.html

7月18日（大阪・梅田 蔦屋書店）

https://store.tsite.jp/umeda/event/magazine/54393-1428550511.html

上記サイトは6月18日10時より公開。同日先着順で受付開始。

プロフィール

紀田基邦●きだもとくに

1991年4月11日生まれ、京都府出身。2025年、渋谷・さくらステージに「THE BEAUTE CLINIC」を開業。特にヒアルロン酸の注入治療で高い信頼を得ており、ひとりひとりの顔の骨格やバランスを見極めて注入する「カスタマイズヒアル」で人気。

https://www.instagram.com/dr.kida/

※表紙・先行カットご使用の際は【撮影／北浦敦子】をご記載ください。