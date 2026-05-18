既存システムとつなげて業務を自動化--「ナレコム AI Agent Studio」に「API連携」機能を追加

株式会社ナレッジコミュニケーション

クラウド／生成 AI 導入支援を行う 株式会社ナレッジコミュニケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：奥沢 明、以下「ナレコム」）は本日、非エンジニア向け AI エージェント構築ツール「ナレコム AI Agent Studio」に、外部の Web API と連携する新機能「API連携」機能を追加しました。

生成 AI を用いた業務エージェントは、社内ドキュメントの活用や定型レポート作成など、多様な場面で導入が進んでいます。一方で、「顧客情報や案件データは基幹・SaaS にあり、エージェントから参照・更新したい」「承認フローやチケット起票など、既存の業務システムと一連の処理としてつなぎたい」といったニーズに対しては、従来、スクリプト実装や個別のミドルウェア整備が必要になり、非エンジニア中心の現場だけでは完結しにくいという課題がありました。今回追加する API 連携により、画面操作でエージェントのフローに HTTP ベースの API 呼び出しを組み込めるようになり、ノーコードで構築したエージェントと、社内外の API を公開しているシステムとの連携がしやすくなります。

■「API連携」機能のポイント

[1] フローに API 呼び出しを組み込み、エージェントの処理範囲を拡張

エージェントの処理の途中で、外部システムからデータの取得や登録・更新などの API 呼び出しを行えるようにします。生成 AI の推論と API 連携を組み合わせることで、社内ナレッジ参照にとどまらない業務自動化を設計しやすくなります。

[2] ノーコード UI から設定し、現場での試行錯誤を支援

専用のコード開発を前提とせず、Agent Studio 上の操作で連携設定を行える方針です。業務部門と情シス／開発が役割分担しながら、要件に合わせた連携パターンを素早く検証できます。

[3] エンタープライズ利用を意識したセキュリティ・運用の考え方

「ナレコム AI Agent Studio」は、標準で生成 AI に再学習させない設定など、企業利用を前提としたセキュリティ対策を講じています。API 連携は、既存の認証・ネットワークポリシーと整合する形での利用を想定し、機密データを扱う連携設計については、引き続きお客様環境に応じたご相談・支援が可能です。

[4] 「ナレコム AI プラットフォーム」としての拡張性

本機能は、チャットボット（ナレコム AI Chatbot）と並ぶプラットフォーム製品群の一環として、エージェント活用の幅を広げるアップデートです。今後も、お客様の導入・運用・高度活用を支援する機能強化を継続します。

本機能の操作イメージおよび活用のヒントは、ナレコム公式 YouTube チャンネルで公開している解説動画でもご紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3U5E1RjuaDI ]

「ナレコム AI Agent Studio」は、ドラッグ＆ドロップによる直感的 UI、生成 AI を活用した多様な業務エージェント、用途別テンプレート、エンタープライズ向けのセキュリティ設計（例：生成 AI への再学習に用いない既定設定）などを備えた法人向けサービスです。本機能の追加により、ノーコードの利点を保ちつつ、自然言語による伴走型サポートで「最初の一歩」から「運用の手戻り削減」までをカバーします。

サービス詳細・お問い合わせは、以下 URL をご参照ください。

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-ai-agent-studio.html

■「ナレコム AI プラットフォーム」の今後の展望

ナレコム AI プラットフォームは、企業の導入・運用・高度活用をワンストップで支援する統合基盤です。今後、以下の機能の実装を予定しています。

ナレコム AI Chatbot（※リリース済み）

法人向けの生成 AI チャットボットです。最新の大規模言語モデルに対応し、セキュリティ・コスト管理・多様な機能性で企業での AI 活用を支援します。

ナレコム AI Agent Studio（※リリース済み／本日、API連携機能を追加）

プログラミングの知識が不要で、直感的な操作による AI エージェントの作成を実現します。今回の機能追加により、自然言語とチャットによるワークフロー支援が可能になります。

ナレコム AI Super Agent（※CY Q3 リリース予定）

特定の業務に特化した高機能 AI エージェントです。マルチエージェントでより複雑な業務を自律的・自発的に支援し、業務効率の向上を図ります。

ナレコム AI Algo（※CY Q4 リリース予定）

データ分析や機械学習アルゴリズムの最適化を自動化します。膨大なデータからビジネスインサイトの発見や将来予測の分析を支援します。

ナレッジコミュニケーションについて

ナレッジコミュニケーションは、「破壊的イノベーションで世界の在り方を変える」というミッションを掲げ、「AI×クラウド事業」「VR・AR 事業」「Education 事業」の 3 つの領域で事業を展開しております。AI や Data を最大限に利活用するためのコンサルティング、システム構築・開発、運用サービスとそれらを安全に活用するセキュリティソリューションの提供を通じて、お客様の AX（AI トランスフォーメーション）を支援いたします。

社 名：株式会社ナレッジコミュニケーション

本 社：千葉県市川市相之川 4-6-5 フォーリーフ南行徳 2F

代表取締役：奥沢 明

設 立：2008 年 11 月 13 日

事業内容：クラウド AI 導入支援、運用サポート等

URL：https://www.knowledgecommunication.jp/

＜本リリースのお問い合わせについて＞

株式会社ナレッジコミュニケーション

マーケティングチーム

contact@knowledgecommunication.jp

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