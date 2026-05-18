🔹 ORICO、最大88TB対応の4ベイHDDケースを発表 ⚡ 230MB/s転送・150W電源内蔵・プラグアンドプレイ
🔌 プラグアンドプレイ
ステントレス設計により、3.5インチハードドライブをアルミニウム製HDDケースのガイドレールに直接スライドさせるだけで、工具不要で素早く着脱できます。
独立した安全ロック機構を備えており、予期せぬ排出を効果的に防止。データセキュリティに信頼性の高い保護を提供します。
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💾 88TBデータストレージ
対応ドライブ：3.5インチSATAハードディスク ×4台
1台あたり最大容量：22TB
フル搭載時の総容量：88TB
大規模なエンジニアリングプロジェクト、高解像度のビデオ映像、その他の大容量データのストレージニーズに容易に対応します。
🌬️ 優れた放熱性能
前面と背面に換気スロットを装備
内蔵80mm静音冷却ファン
アルミ合金ボディで放熱を効果的に加速
ハードディスクケースの内部エアフローを改善し、機器の長期にわたる安定した効率的な動作を保証します。
⚡ 高速データ転送
USB 3.0インターフェースはSATAプロトコルに完全適合。機械式ハードディスクで最大230MB/秒の転送速度を実現します。
対応OSはWindowsおよびMac OSなど、一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。
🔋 150W電源内蔵
150W電源は複数の高性能ハードドライブをサポートし、長時間の高負荷でも最適なパフォーマンスを保証します。
かさばる外部アダプターが不要になり、デスクトップをすっきりと整理できます。