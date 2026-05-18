【泉南市ふるさと納税】魅力発信マガジン「せんなん なんなんなん」５月増刊号

泉南市ふるさと納税

大阪府泉南市では、ふるさと納税を通じて市の旬なトピックをお届けする「せんなん なんなんなん」増刊号を発信しています。第2弾となる今回は、泉南市ふるさと納税公式Instagramでのプレゼントキャンペーンのご案内に加え、当市の特産品「水なす」特集、そして泉南市農業公園 花咲きファームで開催される「春のローズフェスティバル」をご紹介します。

■泉南市ふるさと納税Instagramにて人気返礼品が当たるプレゼントキャンペーン開催

本キャンペーンを通じて泉南市の魅力を広くお知らせするとともに、ふるさと納税を通じて泉南市のファンづくりを推進しています。 今月は、泉南市で人気の返礼品「トイレットペーパー」が当たるInstagramキャンペーンを開催します。

＞＞ プレゼントキャンペーン(https://www.instagram.com/sennan_furusato/) ＜＜

●キャンペーン投稿

応募期間：2026年５月31日（日）23:59まで

プレゼント内容：トイレットペーパー はれるのダブル巻 12ロール 10名様

●参加方法

１.【公式】泉南市ふるさと納税Instagram アカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿にトイレットペーパーは「シングル派」または「ダブル派」をコメント

３.プロフィール欄記載の応募フォームからエントリー

●当選発表

当選者のみに公式アカウントよりInstagramのDMにてご連絡いたします。（6月以降予定）

●詳しくは、泉南市ふるさと納税【公式】Instagram アカウント名：sennan_furusato

URL：https://www.instagram.com/sennan_furusato/

■水なす特集 ～泉州が誇る“みずみずしい初夏の味”～

＞＞🍆水なす特集(https://item.rakuten.co.jp/f272281-sennan/c/0000000286/)🍆＜＜

水なす、大阪府南部（泉州）で室町時代から栽培されているたまご型のなすです。

噛むと水分があふれ出るみずみずしい肉質に生でそのまま食べられるほど薄く柔らかい皮と強い甘みを持っています。収穫は4月から始まり、夏場に最盛期を迎えます。ぜひこの機会に、ふるさと納税を通じて水なすをご賞味ください。

＞＞返礼品ページへ(https://item.rakuten.co.jp/f272281-sennan/10000049/)＜＜野菜を知り尽くした八百屋が漬けた美味しい泉州水なす漬け （寄附額：10,000～12,000円 ）

おいしい野菜を知り尽くした八百屋さんが漬けた水なすの浅漬け。

やわらかな口あたりと、くせのないほのかな甘みで子供からお年寄りまで、今も変わらず、愛されつづけています。長年の経験で培われた、自信作をお届けします。

■おでかけ情報 泉南市農業公園 花咲きファームにて開催「春のローズフェスティバル」

＞＞🌹ローズフェスティバル🌹(https://www.rakuten.co.jp/f272281-sennan/contents/migoro/)＜＜

泉南市農業公園「花咲きファーム」内のローズガーデンを運営するデビッド・オースチン・ロージズ株式会社が、「春のローズフェスティバル」を下記のとおり開催します。

開催日 ：5月9日（土）から６月7日（日）

営業時間：午前９時～午後５時

開催場所：大阪府泉南市幡代2001番地 泉南市農業公園「花咲きファーム」

内容 ：バラ専門家による植え付け等のレクチャー ギフト商品販売等

行楽シーズンの５月から６月にかけて約3,000本のバラが色や香りのピークを迎え皆様の来園をお待ちしています。

※春のローズフェスティバルの日程、詳細、開花状況などは、デビッド・オースチン・ロージズ株式会社のウェブサイトおよび泉南市観光ガイド「恋するせんなん」のイベント情報コーナー等で最新情報をご確認ください。

■泉南市はこんなところ

大阪府南部、泉州地域に位置する泉南市は、大阪湾と関西国際空港を望む海辺のまちです。日本の夕陽百選に選ばれたマーブルビーチや、花咲きファームのバラ園、SENNAN LONG PARKなど、海と花とアクティビティを一度に楽しめるのが魅力。温暖な気候をいかした農水産物や個性豊かな返礼品を通じて、ふるさと納税でも多くの方に選ばれています。

・市ふるさと納税特設サイト(https://furusato-sennan.jp/index.php)

・市ふるさと納税公式Instagram(https://www.instagram.com/sennan_furusato/)