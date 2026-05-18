レノファ山口FCと取り組む「地域探究型修学旅行プログラム」がJリーグ・シャレン！アウォーズ2026『メディア賞』を初受賞！

株式会社TOKYO EDUCATION LAB

株式会社TOKYO EDUCATION LAB（本社：東京都港区 代表取締役社長：金井 隆行、以下 TOKYO EDUCATION LAB）は、Jリーグ社会連携「シャレン！」の活動を地域で行うＪリーグクラブ「レノファ山口FC」を運営する株式会社レノファ山口（本社：山口県山口市、代表取締役社長：渡部博文、以下レノファ山口）と共同で開発した「地域探究型修学旅行プログラム」が、2026年5月18日（月曜）に開催されたJリーグ主催「シャレン！アウォーズ2026」において「メディア賞」を受賞しました。

Jリーグ「シャレン！アウォーズ2026」授賞式にて（左からレノファ山口内山専務取締役・渡部代表取締役社長・駒場学園高校大久保教諭・TOKYO EDUCATION LAB 金井代表取締役社長）

Jリーグ社会連携「シャレン！」は、社会課題や共通のテーマ(教育、ダイバーシティ、まちづくり、健康、世代間交流など)に、地域の人・企業や団体・自治体・学校などとＪリーグ・Ｊクラブが連携して取り組む活動です。 レノファ山口FCはクラブビジョンを「地域とともに、新たな価値を創る」としており、地域に根ざした取り組みを行っています。このビジョンに基づき、TOKYO EDUCATION LABと共創するに至りました。「地域の魅力や未来を地域内外の若い世代ともに再発見する」ことを目指し、クラブのホームタウンである山口県内の自治体やパートナー企業との共創によりプログラムを開発しており、本プログラムを採用した駒場学園高等学校（東京都世田谷区）にて2024年度から2年間実施（24年は山口市、25年は周防大島町を舞台に実施。26年はユネスコ世界ジオパークに認定された美祢市が舞台に）しており現在も進行中です。

今回レノファ山口FCが初受賞した「シャレン！アウォーズ2026」メディア賞では、本プログラムの社会課題の可視化と新たな価値創出の観点から高く評価され、シャレンアウォーズ受賞はレノファ山口FCとして史上初となります。

Jリーグ「シャレンアウォーズ2026」とは：

https://www.jleague.jp/sharen/awards2026/

シャレン！アウォーズ2026 受賞取り組みに関して：

https://www.jleague.jp/sharen/awards2026/club/yamaguchi.html

TOKYO EDUCATION LABでは、今後も学校教育の一環としての探究学習型修学旅行に積極的に取り組んでまいります。そして、生徒の可能性を最大限に引き出し、キャリアの選択肢を拡げるようなプログラムを提供いたします。

本件受賞に際しての両社のコメント

＜TOKYO EDUCATION LAB 代表取締役 金井隆行＞

この度はこのような名誉ある賞を共にプログラム開発させて頂いたレノファ山口FC様が受賞されたこと大変嬉しく思います。本プログラムを体験した生徒の中には山口への家族との再来訪や同エリアの大学受験の検討など、普段接点のない地域に対して学内での探究学習の機会を通じて新たな関係人口を生み出すことができ、良い意味での驚きも多いプログラムになっております。今後もこれまで積み重ねたプログラムをさらにアップデートしていき、レノファ山口FC様や連携するホームタウンの自治体やパートナー企業の皆様と共に生徒にとっても、地域にとっても有意義な機会創出としてアップデートを続けていきたいと思います。

＜株式会社レノファ山口 専務取締役 内山遼祐＞

レノファ山口FCは、「地域とともに歩むクラブ」として、2017年に山口県、県内全19市町と締結した「オール山口Jリーグで地方創生まちづくり包括連携協定」を機に、山口県内全域で社会連携活動に取り組んでまいりました。 本取り組みを通じて私たちが目指しているのは、地域を「訪れる場所」から「関わる場所」へと変え、強固な関係人口を山口県全域に創出していくことです。今回の受賞を励みに、今後もプロスポーツクラブのリソースを活用し、地域や企業と連携しながら、地方創生、まちづくりを推進してまいります。

■レノファ山口FCについて

山口県をホームタウンとするプロサッカークラブ（ＪリーグJ２リーグ）。1949年に山口県教員団として発足し、2006年に同クラブを母体としたレノファ山口ＦＣ創設。2015年よりＪリーグに参戦

■株式会社TOKYO EDUCATION LABについて

「未来をつくる子どもたちに 探究的な学びの機会を提供する」ことをビジョンに、これからの日本や世界を担う１０代の子供たちにむけて、さまざまな学習機会やプログラムを提供する事業を展開しています。

主要事業として、次の３つのLAB（ラボ）を運営しています。

（１）SDGsを学び、課題解決をしながら自分ゴト化して学ぶ「SDGs LAB」

（２）学生起業をサポートする「起業LAB」

（３）修学旅行を探究的な学習にプロデュースする「探究 LAB」

会社概要をもっと詳しく見る https://tokyo-education-lab.co.jp/#about

取材依頼のお問い合わせはこちらから https://tokyo-education-lab.co.jp/#contact

修学旅行を探究的な学習にプロデュースする「探究 LAB」

会社概要をもっと詳しく見る https://tokyo-education-lab.co.jp/#about

取材依頼のお問い合わせはこちらから https://tokyo-education-lab.co.jp/#contact

＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞

TOKYO EDUCATION LAB 広報担当 090-7848-2398（小林）

住所：〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目3番8号WTC annex 12F

MAIL：info@tokyo-education-lab.co.jp