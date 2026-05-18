viviON、スマートフォンでPCゲームを楽しめる新サービス「viviON GAMES」を発表。BitSummit PUNCHでクリエイター・ユーザーに向けた先行体験会を開催。

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）は、スマートフォンでPCゲームを手軽に楽しめる新たなゲーム販売サービス「viviON GAMES」の展開を、2026年内に予定しています。

viviON GAMESは、「あのゲームが、スマホで今すぐ。」をブランドメッセージに、PCゲームをスマートフォンからすぐに楽しめる体験を目指すサービスです。

ユーザーが気になった作品に出会い、ダウンロードや複雑な準備に時間をかけることなく、より自然にゲームを楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。

本サービスでは、viviONが持つクラウドゲーミングエンジン「OOParts Engine」を活用し、専用サーバー上でPCゲームを動作させることで、スマートフォンのブラウザからゲームを起動できる体験の実現を目指しています。

また、viviONはサービス展開に先立ち、2026年5月22日（金）から5月24日（日）まで京都市勧業館みやこめっせで開催される「BitSummit PUNCH」に出展します。

会場では、viviON GAMESの試遊展示に加え、ゲーム会社・クリエイターのみなさまに向けた作品販売・配信に関するご相談、ユーザーのみなさまに向けたサービス紹介を予定しています。

viviON GAMESに関する最新情報は、公式Xアカウント（https://x.com/viviON_GAMES）にて順次発信してまいります。

■「遊びたい」と思った瞬間を、ゲーム体験につなげる

PCゲームは、PCに向き合い、まとまった時間を取って没入することで、作品の世界観や遊びの深さを味わえるコンテンツです。

一方で、仕事や学業、家事、育児など、ライフスタイルやライフステージによって日常の過ごし方は多様にあり、PCの前でじっくりゲームをする時間を確保しづらいユーザーも少なくありません。

viviON GAMESは、こうしたユーザーの日常に柔軟に寄り添い 、PCゲームをスマートフォンからより手軽に楽しめる選択肢を提供するサービスです。

まとまった時間が取れない日常のなかでも、ちょっとした隙間時間に「遊びたいと思った瞬間に、すぐ楽しめる」体験を届けることで、PCゲームの新しい楽しみ方を提案してまいります。

ユーザーがSNSやメディア、イベントなどで気になった作品に出会ったとき、その熱が冷めないうちにスマートフォンから体験できる。そんな、作品との出会い方を広げていきます。

■クリエイターとゲーム会社に、新たな届け方を

viviON GAMESは、ユーザーにとっての手軽さだけでなく、ゲーム会社やゲームクリエイターにとっての新たな販売機会の創出も目指しています。

PCゲームをスマートフォンでも楽しめるようにすることで、これまでそのゲームに興味を持ちながらもプレイ環境の都合で触れられなかったユーザーとの接点をつくることができます。

また、PCゲームを基にしたシステムを構築しているため、スマートフォン対応のための移植作業も必要ありません。

サブスクリプションモデルではなくゲーム毎の買い切りモデルを採用することで、ゲームの価値を守りながら販売本数に応じた収益を生み出します。

作品をより多くのユーザーに届けたいゲーム会社やクリエイターにとって、viviON GAMESが新しい選択肢のひとつとなることを目指します。

viviONはこれまでも、ユーザーとクリエイターの間に立ち、作品が見つかり、共感され、選ばれるための接点づくりに取り組んできました。

ゲーム領域においても、作品に込められた魅力が必要としているユーザーへ届くよう、サービス・イベント・メディア接点を組み合わせながら、継続的に取り組んでまいります。

■BitSummitで、クリエイターとユーザに向けた先行体験会を開催

viviONは、BitSummit PUNCHへの出展を通じて、viviON GAMESをはじめとしたゲーム領域への取り組みを発信します。

BitSummitは、日本最大級のインディーゲームの祭典です。2026年は「BitSummit PUNCH」として、5月22日（金）から5月24日（日）まで、京都市勧業館みやこめっせで開催されます。5月22日（金）はビジネスデイ、5月23日（土）・24日（日）は一般公開日として、国内外の開発者・パブリッシャー・ゲームファンが集まる場となります。

【BitSummit PUNCH 出展概要】

イベント名：BitSummit PUNCH

日時：2026年5月22日（金）～ 5月24日（日） 各日10:00 ～ 17:00

会場：京都市勧業館みやこめっせ

住所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1

イベント公式サイト：https://bitsummit.org/

実施内容：viviON GAMESの試遊展示、ゲーム会社・クリエイター向けの作品販売・配信に関する相談、ユーザー向けのサービス紹介。(出展内容の詳細は https://vivion.jp/news/385 よりご確認ください )

会場では、viviON GAMES上で動作するゲームをいち早くご体験いただける試遊展示を予定しています。

あわせて、ゲーム会社・ゲームクリエイターのみなさまには、作品の新たな届け方や販売機会についてご相談いただけます。

また、ゲームに興味・関心を持つユーザーのみなさまには、PCゲームをスマートフォンで楽しむ新しい体験や、viviONがゲーム領域で目指す取り組みをご紹介します。

viviONブースでは、viviON GAMESが目指す「遊びたいと思った瞬間に、すぐ楽しめる」体験や、作品とユーザーの新しい出会い方を、会場で直接お伝えします。

BitSummit PUNCHにご来場の際は、ぜひviviONブースにお立ち寄りください。[

【試遊展示タイトル】

『夜廻三』

『制服カノジョ』

『ケモノミクス Re』

『片道勇者プラス』

『Terminus Historia | 境界戦役』

『シロナガス島への帰還』

『だる絡み背後霊』

※これらのタイトルはBitSummit PUNCH会場での先行体験会用にご用意しているものです。『viviON GAMES』サービス開始時の販売ラインナップ、および提供時のクオリティとは異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

(C)2022 Nippon Ichi Software, Inc.

(C) ENTERGRAM

(C)2025 Rocket Studio, Inc.

(C)SmokingWOLF

(C)IMYUIC

(C)TABINOMICHI

(C)AlleyInn

■事業責任者よりメッセージ

viviON GAMESは、ユーザーが思ったときにすぐに気軽にスマートフォンで遊べるゲームサービスを目指しています。

私たちが大切にしたいのは、「このゲーム、気になる」と思った瞬間の熱量を、そのままプレイ体験につなげることです。

PCゲームの作品には、より多くのユーザーに楽しんでいただけるポテンシャルがあると考えています。

スマートフォンという身近な接点を活かしてプレイ環境に変化を起こすことで、暮らしのなかで自然にゲームを遊ぶスタイルを提案し、それぞれの作品の魅力を広げて行きたいと考えています。

ゲーム会社・クリエイターのみなさまにとってviviON GAMESが作品を届けるための新たな選択肢となれるよう 、作品とユーザーが自然に出会える環境づくりに取り組んでまいります。

■「viviON GAMES」概要

viviON GAMESは、株式会社viviONが展開を予定している、スマートフォンでPCゲームを楽しめる新たなゲーム販売サービスです。

「あのゲームが、スマホで今すぐ。」をブランドメッセージとして、ユーザーが気になった作品により手軽に出会い、すぐに楽しめる体験の提供を目指します。

サービス開始：2026年内予定

公式Xアカウント：https://x.com/viviON_GAMES

コピーライト：(C) viviON GAMES / viviON, inc. 2026



ゲームの販売・配信に関するお問い合わせ（ゲーム会社・クリエイター向け）https://docs.google.com/forms/d/1zRSACNWewvR2QYdRuvRz6KFKvzDRAC83znMHl1qBB_w/

■会社概要



会社名：株式会社viviON

所在地：東京都千代田区神田練塀町300 住友不動産秋葉原駅前ビル

代表者：代表取締役 明石耕作

事業内容：インターネット関連事業、モバイル関連事業

公式サイト：https://vivion.jp/