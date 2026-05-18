「2030年に向けたロボタクシー市場の展望と事業成立条件」と題して、沖為工作室合同会社 Founder&CEO 沖本 真也氏によるセミナーを2026年6月26日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26351(https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26347)

[SSKセミナー]

【米中比較×事業化フェーズの本質】

2030年に向けたロボタクシー市場の展望と事業成立条件

～実証から収益化へ移行する市場構造と投資回収モデルの前提～

[講 師]

沖為工作室合同会社 Founder&CEO 沖本 真也 氏

[日 時]

２０２６年６月２６日（金） 午後２時～５時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

「完全自動運転」を巡る期待と現実のギャップが整理されつつあり、ロボタクシー市場は現在、実証から事業化を見据えたフェーズへと移行しています。米国ではWaymoを中心とした先行事例が見られるほか、Teslaによる新たな構想提案、中国では行政・インフラと連動したモデルが進展するなど、地域ごとに異なるアプローチが模索されています。

こうした中、材料・部品メーカーが直面しているのは、「既存のADASの延長線」では通用しない技術要件の激変です。AI Defined Vehicle（ADV）への移行に伴うセントラルアーキテクチャの採用は、センサーの冗長性、熱・電力マネジメント、さらには車内UXのあり方を根本から塗り替えようとしています。

本セミナーでは、最新の市場動向や事業構造を整理しつつ、2030年を視野に入れた投資回収モデルの前提条件を検討します。その上で、日本メーカーが今後検討すべき技術領域や、リスクを伴う可能性のある領域について、判断のための視点を提示します。

第一部：市場構造の変容と事業環境の変化

・市場認識の整理：なぜ「台数ベース」の市場予測だけでは十分でないのか

・米中二極化：民間主導モデルと行政連動モデルがサプライヤーに与える影響

・事例から学ぶ事業継続性：GM Cruise、Luminar Technologiesのケースに見る課題整理

第二部：車両アーキテクチャの進化とコンポーネントへの影響

・AI Defined Vehicle（ADV）：セントラル化が変えるE/Eアーキテクチャと冗長設計の考え方

・エクステリアセンサー：LiDAR / Camera / Radar 融合戦略と4Dイメージングレーダーの技術動向

・熱・電力マネジメント：高稼働率・高演算負荷がもたらす材料・設計要件の変化

第三部：インテリアUXの変化と事業性の考察

・空間価値の転換：移動手段から「滞在空間」への設計思想の変化

・収益性の論点：2030年を視野に入れたコスト構造（CAPEX / OPEX）の整理

・まとめ：日本メーカーが検討すべき技術領域と中長期の事業判断軸

質疑応答

【お問い合わせ先】

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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