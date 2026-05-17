VTuber業界初!?配信売上100％還元&20万登録を複数輩出したVライバー事務所『910inc』2026年新人VTuberオーディションを開催【VTuberマーケティングWACTOR】

株式会社WACTOR

VTuber事務所として2018年創業・累計フォロワー数200万人・視聴回6,000万回などの実績を持ち、VTuber領域の専門性を活かした広告代理店事業や、自社アクリルグッズ製造工場によるOEM事業などを展開する株式会社WACTOR（代表取締役：大石昂）は、チャンネル登録者数10万～20万超えを複数名輩出し、3D化による大手音楽・アイドルイベント出演も経験してきたVTuber事務所910incとして、一年ぶり・2026年初の新人VTuberオーディションを開催いたします。

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/vtuber-audition-2026/

オーディション応募フォーム：https://forms.gle/sSgtovjUyoQ4XAf89(https://forms.gle/sSgtovjUyoQ4XAf89)

募集枠8名！910inc新人VTuberオーディション2026

募集要項

- 日本在住の満18以上の女性（男性の応募希望者の場合は男性VTuberとしての別デザイン）- 原則VTuberとしてライブ配信経験者（未経験の場合は配信売上100%還元ではなく、収益分配型の契約形態での検討）- 1年以上、安定的にライブ配信活動を継続できる環境と意欲をお持ちの方

加点評価

- 長時間配信ができる（レトロゲームなど内容は自由）- 自身で編集を行い動画投稿ができる（再生で発生したYouTube広告収益も100%還元）- Vsingerとして本気で音楽活動ができる（動画ではなく、基本歌枠配信）- VTuberとしての数値など具体的な実績で説明できる

オーディション応募フォーム：https://forms.gle/sSgtovjUyoQ4XAf89(https://forms.gle/sSgtovjUyoQ4XAf89)

3D化・音楽コンテンツへの取り組み実績

にじさんじ様・ホロライブ様VTuberも出演した音楽フェス等の出演実績

出演イベント・音楽フェス：ニコニコ超会議VTuber Fes Japan/ TOKYO IDOL FESTIVALバーチャルTIF/ 配信アプリ主催3Dライブ / 深海フェス等多数

プレスリリース記事：https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を通じての楽曲配信

オリジナル楽曲やVTuberの3D化、音楽イベント出演の実績を多数持つWACTORの音楽活動

プレスリリース記事：https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

40mP氏や*Luna氏等の著名ボカロPによるオリジナル楽曲

40mP氏作詞作曲のオリジナル曲『アカペラハート』

リリース記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000049666.html

*Luna氏作詞作曲ミツルギリアのオリジナル曲『Sword』

リリース記事：https://wactor.tech/news/sword-lia/

大手企業取引実績が多数ある広告代理店・自社オンラインくじサービスによるマネタイズ体制

大手企業案件の実績多数VTuberマーケティング特化の広告代理店

自社タレント案件獲得の直接営業から立ち上げられたVTuberをはじめとした、インフルエンサーマーケティングWACTOR NETWORKでは、ゲーム・IT・食品等の様々な業界で多数の実績がございます。

また自社グッズ工場WACTORYとオンラインくじサービスFAPONなど取引先に依存しない販売活動も可能です。

VTuberマーケティングWACTORとは

VTuber黎明期である2018年からVライバー事務所としても、広告代理店としても展開するVTuber＆IPマーケティング企業WACTOR

《企業概要》事業：広告代理店（https://wactor.tech/）＆ライバー事務所( https://910inc.pro/ )＆グッズ製造OEM＆オンラインくじサイトFAPON（https://fapon.club/）

取引先(敬称略)：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/CAPCOM/GiGO/TikTok/博報堂/電通/その他等

VTuber＆IPマーケティング企業WACTORコーポレートサイト：https://wactor.tech/(https://wactor.tech/)

2018年VTuber黎明期からVTuber事務所として創業し、現在も事業を継続しているバーチャルYouTuber事務所初期勢である一社です。

2022年からは、VTuberやクリエイターとのネットワークと、自社タレントの案件獲得で培った営業力を活かし、代理店事業を急進させ、立ち上げ一年目から事務作業の売り上げを超えました。

その売り上げを事業投資し2024年にはアクリルグッズや缶バッジなどの自社グッズ製造工場WACTORYです。

そして、「キャスティング力」×「イラスト制作力」×「グッズ製造力」を活かし、2025年に自社オンラインくじサービスFAPONをリリースいたしました。

また取引先でのVTuber事務所立ち上げ支援として「コンセプト企画～キャラクターデザイン～LIVE2D&3Dモデリング～採用～デビュー対応～デビュー後の運営」などもワンストップで受託可能なWACTOR studioの支援実績もございます。

取引先(敬称略)：DMM.com/Aniplex/avex/GREE/SEGA/KADOKAWA/dowang/CAPCOM/GiGO/TikTok/博報堂/電通/その他等

オンラインくじ『FAPON(ファポン)』とは

FAPON |ハズレなし限定グッズのオンラインカプセルサプライズサービス

FAPONサービスページ：https://fapon.club/(https://fapon.club/)

FAPON（ファポン）はVTuberマーケティング企業WACTORが提供するオンラインカプセルサプライズサービスです。スマホやPCからいつでも簡単に遊べ、ハズレなしで限定グッズをお得にゲット！有名VTuber・インフルエンサー・IPとタイアップしたオリジナル商品も続々登場予定です！

WACTORはVTuberマーケティング特化の広告代理店として、「VTuberキャスティング～タイアップ書き下ろしイラスト～グッズ制作」をワンストップで、大手企業を含む広告主であるクライアント様に提供してきた数多くの実績がございます。

VTuberなどライブ配信活動をしているインフルエンサーとのタイアップの際には、専用オリジナル配信背景も提供しております。

FAPONグッズラインナップ

オンラインくじ業界においてはレアリティが低い賞では缶バッジやステッカーなどが定番ですが、弊社FAPONではSS賞からE賞まで、必ずアクリルグッズが手に入るラインナップで、運営から1年間、多くのお客様から高い満足度の評価をいただいております！

実績：テレビCMプレスリリース

アニメ特化BS/CSテレビで決定

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-cm/

実績：音楽フェスイベントへの協賛＆実写アーティスト企画を展開

ナガノアニエラフェスタ2025

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-fess-event/

タイアップコラボ例

相羽あいな様：https://x.com/aibaaiai

実績：ゲームIPコラボを展開

ビビッドアーミー7周年記念

コラボページ：https://fapon.club/gachas/d7ni72q9io6g02uva1ag

ウェブサイト：https://s.g123.jp/qtbs0xkv

コーポレートサイト：https://ctw.inc/

実績：屋外広告掲載

秋葉原駅構内ポスター

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

実績：VTuber事務所全体企画なども多数展開

事務所単位で統一コンセプトでの描き下ろしイラストをWACTORが作成

自社リリースページ：https://wactor.tech/news/fapon-sutasupe/

実績：VTuberの3D化やオリソン制作などを支援するクラファン式イベントの展開

多数の3D化＆有名ボカロP等のオリジナル楽曲制作実績

有名ボカロPである40mP氏や*Luna氏が担当した楽曲を含めた未公開楽曲含め10曲以上を制作

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を介した楽曲配信

3D化と日本最大級のアイドルイベントTOKYO IDOL FESTIVALを含む多数のイベント出演実績

自社サイトリリース記事：https://wactor.tech/news/fapon-crowdfunding-events/

2024年にはアクリルグッズと缶バッジを製造する自社グッズ工場WACTORYを立ち上げ、広告代理店としても珍しい「企画～イラスト制作～グッズ製造」をワンストップで対応するプランを提供中。

同梱広告：月間アクティブユーザー数30万&月間配送数数万超えのグッズ配送ネットワーク

連携サービス：オンラインくじ、オンラインクレーンゲーム、グッズECサイト

累計月間アクティブユーザー数：40万以上

累計月間配送数：数万

広告掲載に関しては、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

オンラインくじFAPONタイアップ募集中！

2025年には自社サービスとして、オンラインくじFAPONを立ち上げ、インフルエンサー・芸能事務所・アニメIP・ゲームIPとのコラボを多数展開しております。

お問い合わせ先URL：https://wactor.tech/form/(https://wactor.tech/form/)

リンク集

開封率100%月間アクティブユーザー数40万超えのグッズ配送特化同梱広告チラシサービス『WACTOR DIRECT』の提供開始

https://wactor.tech/news/wactor-direct/

エイベックス・エンタテイメント運営BIG UP!を通じてSpotifyなど音楽配信ストアへ楽曲を世界184カ国へ配信を開始

https://wactor.tech/news/avex-bigup-song-release/

【118種のグッズ展開】CTW運営ゲーム『ビビットアーミー』との7周年記念コラボ企画を展開

https://wactor.tech/news/ctwvividarmy-fapon/

【人気お笑い芸人”ぱーてぃーちゃん”共演】ニコニコ動画公式番組『ブイブイ言わせて ぱーてぃー！ぱーてぃー！』アシスタントMC就任【ミツルギリア】

https://wactor.tech/news/niconico-mc-202510/

オンラインくじ『FAPON』テレビCMを決定！今後タイアップ予定のインフルエンサー出演も予定

https://wactor.tech/news/fapon-cm/

ドワンゴ・ニコニコ動画と契約締結＆連携強化を拡大

https://wactor.tech/news/wactor-dwango/

ライブ配信プラットフォーム "SHOWROOM"とオーガナイザー契約を締結&テレビCMを含むイベントが決定

https://wactor.tech/news/fapon-showroom-01/

オンラインくじ『FAPON』初の屋外広告を実施！秋葉原駅構内ポスターを掲載

https://wactor.tech/news/fapon-poster-202508/

VTuber事務所初！オンラインくじ『FAPON』&グッズ制作OEMサービス『WACTORY』をリリース！910inc事務所VTuber3名の企画を展開【VTuberマーケティングWACTOR】

https://wactor.tech/news/fapon-wactory/

大手コンビニチェーン”ローソン”と”ファミリーマート”それぞれでコンビニプリントタイアップを展開

https://910.inc/archives/press_release/familymartlawson-print

ヴァイキングライズ＆自社VTuber事務所910incメンバーによるギルドイベントを実施＆ミツルギリアが優勝

https://wactor.tech/news/vikingrise-910inc/

休止中だった登録者数20万人超えのヒヅキミウが910incで復帰決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000049666.html)

日本テレビ新会社「ClaN Entertainment」とパートナーシップを締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000049666.html)

中国大手配信サービス「bilibili」提携公開VTuberオーディション

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000049666.html)