「サイコミ」10周年を記念し、新出版企画「サイコミ パブリッシング NEXT」始動！長期連載作品の紙書籍化・新装版制作が決定

株式会社Cygames

株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」の自社出版企画「サイコミ パブリッシング」において、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」を始動します。

また、「サイコミ パブリッシング」より、連載作品13タイトルの紙書籍を2026年7月30日(木)に発売します。発売に先立ち、各種取扱法人およびECサイトにて、2026年5月15日(金)より順次予約受付を開始します。さらに、2026年7月30日(木)より、全国書店での書籍取り扱いを開始することをお知らせします。

長期連載作品の紙書籍化・新装版制作が決定！

「サイコミ」10周年を記念し、長期連載作品の紙書籍化・新装版制作を行う新企画「サイコミ パブリッシング NEXT」を始動します。

このたび、読者の皆さまからご要望の多かった以下4タイトルの紙書籍化が決定しました。

「サイコミ パブリッシング NEXT」紙書籍化タイトル

・『今どきの若いモンは』

・『剣に焦ぐ』

・『スリースター』

・『Forward!-フォワード!- 世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。』

さらに、以下の2タイトルは、2025年以前に株式会社講談社または株式会社Cygamesから販売した「通常版」の装丁・デザインをできる限り踏襲し、「サイコミ パブリッシングNEXT」の新装版として発売します。

「サイコミ パブリッシング NEXT」新装版制作タイトル

・『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』

・『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』

刊行時期は2026年秋頃の開始を予定しており、発売に向け鋭意進行中です。続報をお待ちください。

「サイコミ パブリッシング NEXT」商品仕様

・発売日：毎月15日頃予定

・判型：B6判

・定価：990円+税（税込1,089円）

※価格は変動する可能性がございます

※新装版の2作品につきまして、製造都合上、印刷機器の変更により通常版と一部本体装丁が異なる場合がございます

アクションバトルやラブコメなど、魅力的なタイトルが5月15日(金)より順次予約開始！

※こちらは仮の書影です

『暴れん坊プリンセス ‐セーラー服を纏いし姫のステゴロ世直し譚‐』 4巻

木村裕一

【ISBN】9784911567883

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

恋した相手は“スパイ”だった…？

「英雄好き」といった共通点で聖地巡礼デートに訪れるなど、姫様・コレットとの急接近具合が噂される大臣・ハンギング。仕事が出来て人望も厚いハンギングとの恋バナは城内でも祝福ムード。コレットもその気になっていたところに、裏で調査をしていたマイヤが発した「彼はスパイだった」と衝撃の一言。突然そんなことを言われても信じることは出来ず、コレットとマイヤの仲が切り裂かれて--

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/21977(https://cycomi.com/viewer/chapter/21977)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23629(https://cycomi.com/book/23629)

※こちらは仮の書影です

『お嬢様の捕まえ方』 3巻

城島袋

【ISBN】9784911567791

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

お嬢様だって恋をする。

グラマラスな寡黙お嬢様、高内しなのは海で憂いていた。

「自分は紛い物。お嬢様ではない」。しかしそう告げた彼女にも今は目標がある。

胸を張って自分なりに、意中の相手の心を捕まえる。「お嬢様の捕まえ方」で--！！

底知れぬ淑女の限界も「見えそうで見えない」、育成ラブコメ加速中！！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/21177(https://cycomi.com/viewer/chapter/21177)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23627(https://cycomi.com/book/23627)

『かわいい君と今日もデキない』 1巻

川戸春明

【ISBN】9784911567555

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

童貞を失えば世界が滅ぶ！？

主人公の貞守は、不運にも異世界の扉を開く儀式に巻き込まれる。

ドタバタの末、異世界からやって来たのはウサギとキツネの美獣人！

さらに貞守は【女性をエッチにする魔力】をその身に宿してしまう……。

美獣人達との同居、多彩なフェチを開眼させ襲い来る女性達。

そんな貞守に告げられた残酷な真実。「童貞」という楔で封じられた魔力が暴走すれば、世界が壊滅しちゃうって！？

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/22843(https://cycomi.com/viewer/chapter/22843)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23625(https://cycomi.com/book/23625)

『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』 3巻

藤田曇

【ISBN】9784911567869

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

「おじさんカッコつけちゃった☆」

総督のスカウトを断った乃木に下されたのは、全軍撤退まで“たった一人で敵を食い止める”という無謀な任務。

砦へ迫りくる敵の大群を前に、歴史上誰も成し得なかった“被害ゼロの撤退戦”に挑む！

さらに令嬢と総督の駆け引きが火花を散らす展開に…！

理想とは程遠い、地味で堅実な異世界ファンタジー！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/22300(https://cycomi.com/viewer/chapter/22300)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23623(https://cycomi.com/book/23623)

『弱男 -僕とモラ妻-』 3巻

田辺チカ

【ISBN】9784911567746

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

モラ妻被害者、ついに入院…

美優からの壮絶なモラハラに耐え続けていた貞夫。

しかし心より先に体に限界が来てしまう。

貞夫の付き添いで病院にいた須藤課長は、モラ妻・美優と対峙するのであった--。

モラハラで夫を支配する者、モラハラが原因で妻に捨てられた者、両者が本音でぶつかったら…。

腹黒妻にお灸を据えることはできるのか！？

モラ妻vs元モラ夫、ファイッ！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/21045(https://cycomi.com/viewer/chapter/21045)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23621(https://cycomi.com/book/23621)

※こちらは仮の書影です

『ジャスティス・サーガ ―我の創りし理想の世界で幼女無双―』 2巻

山本神話

【ISBN】9784911567579

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

「この世界において、我の知らぬ事象はない--」

理想の幼女を、かつて己自身が描いた理想の世界で輝かせるため、次なる課題は「戦力の拡充」。

そしてそのターゲットは、魔法学校首席の天才魔女！（ただし魔法が撃てるのは1日1回）

彼女をワルキューレ隊に引き入れるため、サイウォンの冴えわたる采配で彼女に自信を、アイメル達へ信頼を与えてゆく--！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/21286(https://cycomi.com/viewer/chapter/21286)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23619(https://cycomi.com/book/23619)

※こちらは仮の書影です

『BAD ASS BUDDIES』 3巻

すんしろう

【ISBN】9784911567807

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

性悪御曹司の疑惑を暴くため、高級ホテルで千代子の「秘伝の神テク」が大活躍！？

さらにハオランに何でもアリの地下闘技場に案内されたテオとドナ。

ドナが闘技者として参加し、自分が賭ければ大儲け！と盛り上がるテオを横目に、気の進まないドナ。

しかし久々の命を懸けた戦いに味わったことのない快感を覚え、次第に我を忘れてしまい…

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/22179(https://cycomi.com/viewer/chapter/22179)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23616(https://cycomi.com/book/23616)

※こちらは仮の書影です

『日陰者でもやり直していいですか？』 6巻

ゆうち巳くみ

【ISBN】9784911567814

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

「失敗したら たくさんやり直そう」

体育祭に向けて生徒会活動に奮起する小晴一同。しかし些細な出来事から、見た目がそっくりな2人組の明日香と睦美が仲違いをしてしまう…！！「ちゃんとしてる私がおかしいの？なんにもしないのが正しいの？“謝りたくない”と思う私の性格が悪いの--？」

すれ違って悩める子供たちに小晴は何を思うのか--。

前進するために苦味を噛みしめて、懸命に生きる第6巻！！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/18959(https://cycomi.com/viewer/chapter/18959)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23612(https://cycomi.com/book/23612)

※こちらは仮の書影です

『ファミリー・ショー』 6巻

松尾あき

【ISBN】9784911567821

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

「あたしがあたしのために生きて何が悪い」

美言の“初恋”は血の匂いのする男・藤が相手だった。暴力を生業とし、ファミリー・ショーから金を搾り上げる依頼を受けた藤は、不本意ながらも美言と敵対してしまう。

お互いの正体を知ってしまった時、2人が選ぶのは--傷つけあうか、守りあうのか。

紳士淑女の、ハードボイルド・"ビター"ラブストーリー第6巻！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/18960(https://cycomi.com/viewer/chapter/18960)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23610(https://cycomi.com/book/23610)

※こちらは仮の書影です

『モブおじさんの転生者対処マニュアル』 2巻

吉田健二

【ISBN】9784911567852

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

「親方！空から山賊が！」

空から山賊が降る村、その不可思議な現象は近くに住む転生者の仕業であった。

戦いにしか楽しさを見出せず、しかしチート的な力を持つが故に対等な戦いができる相手もいない。

そんなジレンマに苦しみ退屈な毎日を過ごす転生者の元に、モブおじ・クインが現れる…！

モブおじvsレベルMAX転生者、その勝負の行方は--！！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/23247(https://cycomi.com/viewer/chapter/23247)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23607(https://cycomi.com/book/23607)

『ヤクザはサウナに入れますか？』 4巻

作画：奧村じーたろー 原作：草下シンヤ/COMIC ROOM

【ISBN】9784911567906

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

ヤクザ時代の弟分・コウジとの激闘を乗り越えたマコト。そんなマコトのもとに、幼馴染・乃亜が一通の離婚届を手に現れる。差出人は、服役中の夫・洋介--。突然の離婚届に揺れ動く乃亜に、歪んだ執着を隠し持つ魔の手が忍び寄る…！

そんな中、刑務所で疑心暗鬼に陥る洋介と5年ぶりの面会を果たすマコト。離婚届に対する、乃亜の答えとは…！

大好評の「ヤクザ×サウナ」漫画、待望の第4巻！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/20873(https://cycomi.com/viewer/chapter/20873)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23605(https://cycomi.com/book/23605)

※こちらは仮の書影です

『要注意彼女 夢見ちゃん』 4巻

豚箱ゑる子

【ISBN】9784911567784

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

登場人物、全員狂人--

葛巻によって知らぬ間に、根倉と夢見が別れていたことを告げられた根倉。

そして今、夢見は葛巻と付き合っているという。

葛巻から逃れようとあらゆる手を尽くす夢見だったが、

葛巻の一言が、夢見に重大なことを気づかせてしまう……！

病棟から戻った清原も、どこかがおかしい。

誰も、止まらない。止まろうとしない--。

豚箱ゑる子が贈る病みかわサイコスリラー、第4巻！

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/20823(https://cycomi.com/viewer/chapter/20823)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23603(https://cycomi.com/book/23603)

※こちらは仮の書影です

『私がわたしを売る理由』 9巻

夏子久

【ISBN】9784911567876

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売日】2026年7月30日(木)

“でも殴られてる女の子を見捨てたのも事実だ”

SNSで知り合った他のパパ活女子達に会いに行った桜子。

そこで友達のシュンが、パパ活女子の1人である日向と知り合いであることが発覚する。

日向を探すために、桜子を利用していたと告白するシュンに、「ちゃんと話してよ！！」とショックを受ける桜子。

シュンの日向を探す理由や後悔が明かされる--。

第1話試し読みはこちら！ https://cycomi.com/viewer/chapter/13879(https://cycomi.com/viewer/chapter/13879)

コミック＆ストア情報：https://cycomi.com/book/23601(https://cycomi.com/book/23601)

7月末より「サイコミ パブリッシング」紙書籍の全国書店流通を開始

「サイコミ パブリッシング」の紙書籍について、これまでの取扱法人・ECサイトに加え、2026年7月30日(木)より全国流通を開始します(取次：鍬谷書店)。これにより、全国の書店にてご注文が可能になります。店頭での予約は順次開始予定です。ぜひお近くの書店でもお買い求めください。

≪取扱法人・ECサイト≫

アニメイト / ゲーマーズ / 書泉 / とらのあな / メロンブックス / 有隣堂 / WonderGOO / Amazon / 楽天ブックス / yodobashi.com / タワーレコード / 漫画全巻ドットコム / Comi Comi Studio

CyStore(Cygames公式オンラインショップ※発売日以降の取り扱いのみ)

※2026年5月15日(金)現在。取扱法人・ECサイトは変更になる場合があります

※商品の予約・販売・在庫状況は、各店舗にお問い合わせください

≪「サイコミ パブリッシング」とは≫

「サイコミ」の作品を自社で出版することで、読者の皆様からご期待いただいている紙書籍を、スピード感を持って刊行していくサービスです。少部数から発行していくことが可能となり、読者の皆様のお手元へ迅速に紙書籍をお届けすることができます。

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日： 2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。

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【権利表記】

※ご掲載の際は下記権利表記をご記載くださいますよう、お願いいたします

(C) KYOW NO / Cygames, Inc. THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) Han2go / Cygames, Inc. THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) Osamu Kajisa / Cygames, Inc.

(C) Kohei Yoshitani / Cygames, Inc.

(C) Shuku Asaoka / Cygames, Inc.

(C) Yuta Yoshida / Cygames, Inc.

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