株式会社Prorium、MOSH株式会社との資本業務提携および複数投資家からの資金調達を実施

株式会社Prorium

株式会社Prorium（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川上 拓人）は、2026年1月に宮本邦久氏を含む複数の個人投資家より出資を受け、さらに2026年4月にはMOSH株式会社より出資を受け、資本業務提携を実施したことをお知らせいたします。

当社は、「世界を癒す」をミッションに、セラピー・マッサージ・美容・ウェルネス領域を中心とした専門技術のオンライン教育、リアルスクール、SNSマーケティング教育・支援、AIプロダクト、国際大会・イベント事業を展開しています。

また、ウェルネス業界にとどまらず、SNSマーケティングやクリエイター育成に関するオンラインスクールも運営し、手に職を持つ専門職・個人事業者・クリエイターが、自らの価値を発信し、選ばれ、活躍し続けるための仕組みづくりを進めています。

今回のMOSH株式会社との資本業務提携および複数投資家からの資金調達を通じて、AI時代においてますます価値が高まる専門職のオンライン教育・集客支援・グローバル展開をさらに加速してまいります。

資本業務提携および資金調達の目的

AIの進化により、さまざまな業務が自動化されていく一方で、人の身体や心に直接向き合う専門職、そして個人の経験・感性・技術を価値に変えるプロフェッショナルの重要性は、今後さらに高まっていくと考えています。

セラピスト、エステティシャン、美容師、ネイリストをはじめとする専門職は、AIでは代替しきれない「人の手」「感性」「共感」「信頼関係」を通じて価値を提供する存在です。

一方で、優れた技術や専門性を持つプロフェッショナルであっても、「集客」「発信」「ブランディング」「オンライン化」「継続的な学びの仕組みづくり」に課題を抱えているケースは少なくありません。

Proriumは、これらの課題に対し、オンラインスクール、SNSマーケティング教育、リアルスクール、国際大会、そして専門職・サロン・個人事業者の発信・集客・経営改善を支援するパーソナルAIコンサル「Shimei.AI」を組み合わせることで、専門職が自らの価値を届け、選ばれ、事業として成長していく仕組みを構築してきました。

今回のMOSH株式会社との資本業務提携および複数投資家からの資金調達により、当社は以下の領域をさらに強化してまいります。

今後強化する領域

1. オンラインスクール事業の拡大

セラピー・美容・ウェルネス領域の専門技術に加え、SNSマーケティング、クリエイター育成、専門職の発信支援など、幅広い領域のオンライン教育を展開してまいります。

地域や時間に左右されず、質の高い学びを届けることで、専門職・個人事業者・クリエイターが継続的に成長できる教育環境を整備してまいります。

2. パーソナルAIコンサル「Shimei.AI」による専門職の集客支援

手に職を持つ専門職にとって、技術力だけでなく、自らの価値を正しく伝え、継続的に選ばれるための発信力・集客力が重要になっています。

Proriumは、専門職・サロン・個人事業者の発信・集客・経営改善を支援するパーソナルAIコンサル「Shimei.AI」を通じて、ペルソナ設計、SNS投稿、ショート動画企画、SEO記事、経営アドバイスなどを支援してまいります。

Shimei.AIにより、専門職が自らの魅力や強みを言語化し、SNSやWebを通じて継続的に選ばれる状態をつくることで、手に職を持つ人々の事業成長を支援します。

3. SNS・クリエイター教育領域の強化

SNSを活用した発信力、企画力、動画制作、ブランディング、ファン化、集客導線設計などを学べるオンラインスクールを通じて、専門職やクリエイターの事業成長を支援します。

オンラインスクールとShimei.AIを連動させることで、学びと実践、分析と改善が循環する仕組みを構築してまいります。

4. Massage Championship World Tourの展開

Massage Championship World Tourを通じて、世界中のセラピストが技術を発表し、学び合い、つながる場を創出します。

国境や団体の枠を越えて、セラピー・マッサージの技術と想いが循環する国際的なプラットフォームを構築してまいります。

5. MOSH株式会社とのプロダクト連携・コンテンツ共創

今回の資本業務提携を通じて、Proriumが築いてきた専門職の教育・コミュニティ基盤と、MOSH株式会社が展開するオンライン販売・運営プラットフォームを掛け合わせてまいります。

これにより、Proriumで学んだ専門職の方々が、自らのサービスをオンラインで展開・収益化できる導線づくりや、両社の強みを活かしたプロダクト連携・コンテンツ共創を進めてまいります。

6. 新しい文化・社会インフラの創造

Proriumは、専門技術・教育・SNS・AI・グローバルイベントを掛け合わせながら、人々が自らの価値を届け、選ばれ、世界で活躍できる新しい文化とインフラの創造に挑戦してまいります。

マッサージやセルフケアを一部の専門家だけのものではなく、より多くの人が自分自身と向き合い、大切な人を癒すための日常的な文化として広げる取り組みを推進してまいります。

MOSH株式会社との資本業務提携について

MOSH株式会社は、「情熱がめぐる経済をつくる」をミッションに、個人やスモールチームが自身のサービスをオンラインで販売・運営できるプラットフォームを提供しています。

Proriumは、専門技術のオンライン教育、SNSマーケティング教育・支援、国際イベント運営、パーソナルAIコンサル「Shimei.AI」の開発・運営を行っています。

今回の資本業務提携を通じて、Proriumが築いてきた専門職の教育・コミュニティ基盤と、MOSH株式会社のオンライン販売・運営プラットフォームを掛け合わせ、専門職やクリエイターが自らの専門性を活かしてオンライン上でサービスを展開・収益化できる導線づくりを進めてまいります。

また、両社の強みを活かしたプロダクト連携やコンテンツ共創を通じて、手に職を持つ人が自らの価値で選ばれ続ける社会の実現を目指します。

Proriumが目指すもの

Proriumが目指すのは、単なるオンラインスクール事業やSNS支援事業ではありません。

私たちは、専門技術を持つ人々が、自らの価値を正しく届け、学ばれ、選ばれ、世界で活躍できる新しい教育・発信・集客のインフラをつくりたいと考えています。

これまで、優れた技術や専門性を持ちながらも、地域や言語、集客力、発信力の差によって、その価値を十分に届けられないプロフェッショナルが多く存在してきました。

Proriumは、教育、SNS、パーソナルAIコンサル「Shimei.AI」、国際大会、そしてMOSH株式会社との連携を組み合わせることで、そうした格差をなくし、世界中の専門職が自らの技術を届け、選ばれ、活躍できる新しいインフラを構築してまいります。

そして、専門技術を持つ人々が世界で活躍できる新しい文化を創造してまいります。

新規参画される投資家・提携先のご紹介

※掲載順

MOSH株式会社 代表取締役社長籔 和弥氏

MOSHは「情熱がめぐる経済をつくる」をミッションに、個人やスモールチームが自らの価値で選ばれ続けるためのプラットフォームを提供しています。

AIの進化により多くの業務が自動化される一方で、人の手・感性・信頼関係を通じて価値を届ける専門職の重要性はますます高まっていきます。Proriumが取り組む、専門職の学び・発信・集客・グローバル展開を一気通貫で支える事業は、「手に職を持つ人が自らの価値で指名され続ける構造」をつくる挑戦であり、MOSHの世界観と深く共鳴いたしました。

今回の資本業務提携を通じて、Proriumが築いてきた専門職の教育・コミュニティ基盤と、MOSHのオンライン販売・運営プラットフォームを掛け合わせ、Proriumで学ばれた専門職の方々が自らのサービスをオンラインで展開・収益化できる導線づくりや、両社の強みを活かしたプロダクト連携・コンテンツ共創を進めてまいります。

世界大会優勝の原体験を持ち、同じ道を志す方々の課題に本気で向き合う川上さんとともに、世界中の専門職・クリエイターが自らの情熱で選ばれ、活躍できる社会の実現に貢献してまいります。

宮本 邦久氏

この度、Prorium社に投資させて頂きました。AIの時代が進化していく中、手に職を身に付けた専門職(セラピスト、ネイリスト、美容師など全範囲)の需要は今後ますます高まっていきます。一方で、手に職を持つ世界中のプロフェッショナルが「集客」という壁に苦しんでおり、この課題解決に向けたオンライン講座を運営され、目を見張る実績を積み上げておられ感銘を受けました。社長の川上さんは、セラピスト世界大会の優勝経験者。世界大会で優勝する！と腹を括って、決めた目標は必ずやり切る胆力を備えた素晴らしい起業家です。次の目標は上場。必ずやり切ると本気の闘志が感じられ投資させて頂きました。ぜひ心から応援させて頂きたいと思います。

株式会社ボードルア代表取締役藤井 和也氏

Proriumへの投資の決め手は、川上代表の現場での圧倒的な実績と誠実な人柄にあります。セラピストとして第一線で培われた確かな技術と知見が、プロダクトの深い説得力となり、他社にはない質の高い学びを提供できると確信しています。『一流のプロの技術を世界中に届ける』という挑戦は、現場を知る川上代表だからこそ成し遂げられるものです。投資家として、この素晴らしい挑戦を応援してまいります。

株式会社ファランクス代表取締役社長小田部 崇弘氏

この度ご縁をいただき、Prorium社へ出資をさせていただきました。出資の理由は、川上さんご自身もその道を極めた上で事業をされており、人間的に魅力を感じた点、またマーケットがグローバルでサービスに独自性を感じる点にあります。ぜひシナジーある業界を含め盛り上げていただき、その上で同社が成長する過程を微力ながら応援させていただければ幸いです。

代表コメント

株式会社Prorium 代表取締役川上 拓人

Proriumは、「世界を癒す」というミッションのもと、セラピー・マッサージ・美容・ウェルネスの専門技術を、より多くの人に届けるための事業を展開してきました。

今回、MOSH株式会社、宮本邦久氏、株式会社ボードルア 藤井和也氏、株式会社ファランクス 小田部崇弘氏をはじめとする投資家の皆さまに、Proriumの想いと可能性に共感いただき、資本業務提携およびご出資という形でご一緒できることを大変嬉しく思います。

AIの時代だからこそ、人の手で人を癒す専門職の価値は、より高まっていくと考えています。

一方で、どれだけ素晴らしい技術を持っていても、その価値を届ける力がなければ、多くの人に届きません。

Proriumは、オンライン教育、SNS、パーソナルAIコンサル「Shimei.AI」、国際大会、そしてMOSH株式会社との連携を通じて、優れた技術を持つプロフェッショナルが世界中で学ばれ、選ばれ、活躍できる仕組みをつくり、世界共通の文化・インフラへと育ててまいります。

一緒に世界を癒しましょう！

感謝と今後の決意

今回の資本業務提携および資金調達にあたり、Proriumのミッションと事業の可能性に共感し、ご支援いただいた投資家の皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

Proriumはまだ成長途上のスタートアップですが、「世界を癒す」という大きなミッションに本気で向き合い、専門技術・教育・SNS・AI・グローバルイベントを掛け合わせながら、人々が自らの価値を届け、選ばれ、世界で活躍できる新しい文化とインフラの創造に挑戦してまいります。

今後とも、Proriumの挑戦を温かく見守っていただけますと幸いです。

採用情報

株式会社Proriumでは、今後の事業拡大に向けて、オンラインスクール、SNSマーケティング、AIプロダクト、グローバルイベント事業をともに推進していく仲間を募集していく予定です。

Proriumが目指すのは、単なる教育事業ではありません。

手に職を持つプロフェッショナルが、自らの専門性を活かして選ばれ、活躍し、世界中に癒しを届けていくための新しい文化とインフラをつくることです。

具体的には、以下のような領域で採用を強化していきます。

・オンラインスクール事業開発

・SNSマーケティング／動画企画

・カスタマーサクセス

・講師・インフルエンサーマネジメント

・AIプロダクト開発

・グローバルイベント運営

・コーポレート／経営管理

「専門技術の価値を世界に届けたい」

「教育、SNS、AIを通じて新しい文化をつくりたい」

「癒しを世界に広げる事業に挑戦したい」

そのような想いを持つ方と、ぜひご一緒したいと考えています。



求人について｜https://www.prorium.co.jp/recruit

会社概要

名称｜株式会社Prorium

所在地｜〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-3-8 倉島渋谷ビル4階

設立日｜2021年11月22日

代表者｜代表取締役 川上 拓人

事業内容｜オンラインスクール事業／スクール事業／SNSマーケティング教育・支援／Massage Championship World Tourの企画・運営／パーソナルAIコンサル「Shimei.AI」の開発・運営

公式サイト｜https://www.prorium.co.jp/

問い合わせ先｜https://www.prorium.co.jp/contact