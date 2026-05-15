復刻1周年×大盛況感謝セール特価！ポケモンGO対応のシンプルベストセラーのアイテム「ポケットオートキャッチNEO」がType-C対応で″らくらくながらポケ活″を実現！初夏を全力攻略！

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、昨年4月の復刻販売からわずか1年で、ポケ活シーンにおける定番「マストアイテム」として不動の地位を築いたポケモンGO(R)対応オートキャッチデバイス「ポケットオートキャッチNEO」の大盛況感謝セールを、2026年5月15日より独自開催いたします。Amazon「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」に先駆けた本企画にて、「これがあれば十分」「迷ったらコレ」と絶賛されるベストセラーを感謝特別価格でご提供します。自動捕獲・自動アイテム回収機能をわずか5gのリストバンド型ボディに凝縮し、目立たないシンプルデザインで日常に自然と溶け込む使いやすさは、「コストも使用感もちょうどいい」「付けていることを忘れるくらい軽い」と多くのトレーナーから支持され、復刻から1年で"気軽に使えて必要十分"なベストセラーの地位を確立しました。

弊社は、台湾発ゲーム周辺機器グローバルリーダー・Brook Gaming（ゼロプラス・テクノロジー社）の日本正規代理店として、同社を代表するオートキャッチデバイス「オートキャッチ」シリーズを提供し、全世界で10億ダウンロードを突破した「ポケモンGO(R)」のポケ活を効率化する必須アイテムをお届けしてまいりました。直感的な操作性とシンプルなデザインで初心者から熟練トレーナーまで幅広く支持される本シリーズは、自動捕獲デバイスとして全世界累計販売数10万個を突破（メーカー調べ）。その確かな実績と使いやすさが、世界中のトレーナーから高く評価され続けています。

「毎日の通勤中にもポケ活を進めたい」「スマホを出さずに自然にポケモンをゲットしたい」「かさばらず、目立たず、でも確実に動いてくれるデバイスが欲しい」──そんなすべてのトレーナーの等身大の願いに、日常使いの相棒として応え続けてきた「ポケットオートキャッチNEO」。「付けていることを忘れるくらい軽くて、気づいたらポケモンが増えている」という圧倒的な気軽さを実現し、専用アプリ「Pocket Center」によるファームウェアアップデートにも対応しているため、ゲーム環境の変化に合わせてこれからも進化し続けます。コストも、使い心地も、機能も──すべてにおいて「ちょうどいい」を体現したこの頼れる一台で、お出かけやイベントが増えるこれからの初夏シーズンを、より快適に、より楽しくお過ごしください。数量限定の特別な機会を、ぜひお見逃しなく。

もう、「画面から目が離せない」ポケ活は終わりにしませんか。

初夏のお出かけやイベントが増えるこれからの季節、「ポケモンを見逃したくない」「効率よく進めたい」という思いから、ついスマホばかり見てしまう。気づけば、せっかくの景色や一緒にいる人との会話よりも、通知やタップを優先してしまい──本来「冒険」だったはずのポケ活が、いつの間にか「作業」になっていませんか。

オートキャッチが気になっていても、「種類が多すぎてどれを選べばいいかわからない」「設定が難しそう」といった不安から、なかなか一歩を踏み出せない。また、「昔使っていたものが手に入らない」「今の充電環境に合わなくて不便」という声も、長年のトレーナーから数多く届いていました。

その迷いに、復刻からこの1年間、はっきりとした答えを出してきたのが「ポケットオートキャッチNEO」です。

「これがあれば十分」「迷ったらコレ」「毎日欠かさず使っている」──復刻からわずか1年で、そんな声が集まる定番になりました。腕時計のようにさりげなく身につけるだけで、複雑な設定は一切不要。あとはポケモンもアイテムもおまかせで、スマホを握りしめなくても、気づいたときにはちゃんと増えている。だからこそ、「コストも使い心地も、ちょうどいい」と多くのトレーナーに選ばれ続けています。

今回の「大盛況感謝セール」は、その1年間のご愛用へのお礼として特別にご用意した機会です。ずっと気になっていた方も、「またあれを使いたい」と思っていた方も、今が一番手に取りやすいタイミング。

通勤・通学中も、買い物やお散歩の時間も、スマホから目を離して、目の前の景色と会話を楽しみながら、ポケ活は「ポケットオートキャッチNEO」におまかせ──そんな肩の力が抜けたポケ活スタイルを、この初夏に始めてみませんか。

〇ポケットオートキャッチNEOのセールスポイント

大人気“オートキャッチ”シリーズのロングセラー商品！ポケモンGO(R)のポケ活を支えるサポートデバイス！１. とにかくシンプル ― 毎日のポケ活にちょうどいい"気軽さ"を実現！

ポケットオートキャッチNEOは、難しいことを一切考えずに使える、究極にシンプルなオートキャッチです。箱を開けて腕に付け、スマホと繋いだら、あとは「付ける・歩く・増えている」だけ。複雑な設定も面倒な操作も不要で、「気づいたらちゃんとポケモンが増えている」という、肩の力が抜けた自然なポケ活スタイルを毎日続けられます。

充電も、今の生活にストレスなく溶け込むよう配慮しました。付属のType-C変換アダプターにより、普段お使いのスマホ充電器やモバイルバッテリーからそのまま給電可能。「ケーブルはあるのに差すところがない」といった小さなストレスからも解放され、思い立ったときにすぐ使えます。

余計なことを何も考えず、毎日のポケ活にちょうどいい──そんな気軽でシンプルな一台です。

２. 高性能な自動捕獲機能 ― 独自開発の技術で捕獲効率とアイテム回収のスピードがさらに向上！

ポケットオートキャッチNEOのオートキャッチ機能は、自動捕獲とポケストップでのアイテム回収に対応しています。独自開発の技術で捕獲成功率とアイテム回収率がさらに向上。効率的なポケモンゲットをサポートします。画面を見続ける必要も、ボタンを押し続ける必要も一切ありません。

通勤中やウォーキング、日々のお出かけ中も、ポケットオートキャッチNEOがルーティン作業を自動で代行し続けます。手動操作や画面監視から大幅に解放されることで、戦略的なバトルや仲間との交流など、あなたが本当に楽しみたいポケ活に集中できます。ポケ活を「作業」から心から楽しめる「究極のながらポケ活」へと進化させる、頼れるパートナーです。

３. 便利な接続と通知機能 ― 安定Bluetooth接続×バイブレーション通知で接続の不安をゼロに！

Bluetooth接続が安定し、「自動Bluetoothペアリング」で簡単接続。複雑な設定は一切不要で、機械操作が苦手な方や初めてオートキャッチを使う方でも、開封してすぐに迷わず使いこなせます。

接続切断や捕獲の際はバイブレーション通知や専用アプリ「Pocket Center」によるプッシュ通知で即時に把握。接続の途切れを見逃すことなく、いつでもスムーズにポケモンを捕まえることができます。「気づいたら接続が切れていた」という従来のストレスを大幅に軽減し、いつでもどこでも快適なポケ活を強力にサポートします。

〇ポケットオートキャッチNEOのバリューポイント

Type-C変換アダプタ付属でらくらく充電！振動によるリマインダーの直感的操作バッテリー表示と振動通知！バッテリー表示機能ですぐにバッテリー残量をチェック！１. 長時間駆動とバッテリー管理 ― 最大12時間駆動で一日中安心のロングバッテリー！

バッテリーは最大12時間持続。バッテリー表示機能により簡単タップで残量チェック可能で、ゲーム中も低下アラートで安心してプレイ可能。毎日3～4時間使用した場合でも数日間の連続駆動を実現しており、週末のお出かけから平日の通勤・通学まで、まるごとカバーする驚異的なスタミナです。

Type-C変換アダプター付属により、手持ちのType-C充電環境でいつでも手軽に充電できるため、外出先でも安心してポケ活を継続できます。「バッテリーが心配…」という時も安心。付属のType-Cアダプターを使えば、低電流モード対応のモバイルバッテリーから直接給電が可能です。

２. 耐久性と快適性 ― 日常使いに強く、振動によるリマインダーで操作が直感的！

耐水仕様で日常使いに強く、振動によるリマインダーで操作が直感的。本体重量はわずか5g（リストバンド含む約15g）と軽量で、長時間装着していても疲れにくいのも嬉しいポイントです。

ポケモンGO(R)は、歩きながらゲームを進められる仕組みで、健康づくりや運動習慣をサポート。その価値が認められ、行政の健康促進施策でも注目されるなど、運動効果が評価されています。運動不足解消やダイエットに役立ち、多くの世代に愛されるこのゲームをさらに楽しむなら、ポケットオートキャッチNEOが最適。日々のアクティブな生活を応援します！

３. 専用アプリで拡張性アップ ― 「Pocket Center」で設定やファームウェアアップデートが簡単！

専用アプリ「Pocket Center」で設定やファームウェアアップデートが簡単。常に最新機能でポケモンゲットを満喫！切断時プッシュ通知（Androidのみ対応）や自動Bluetoothペアリングなど、さまざまな機能をスマートフォンから直感的に調整できます。

さらにファームウェアアップデートにも対応しているため、常に最新の機能と最適なパフォーマンスを維持し続けます。末永く安心してポケモンゲットの楽しさを満喫できる、進化し続けるオートキャッチデバイスです。

＜「ポケットオートキャッチNEO」が選ばれる理由＞

切断時プッシュ通知＆自動Bluetoothペアリング専用アプリで詳細設定可能

「ポケットオートキャッチNEO」が復刻から1年で定番アイテムになった理由は、シンプルです。「難しいことを考えなくていいのに、やりたいことはちゃんと叶えてくれる」からです。

腕に付けるだけで自動捕獲・アイテム回収が始まり、接続の心配もバッテリーの不安もなく、毎日のポケ活を安心しておまかせできる。専用アプリでのアップデート対応により、これからも長く使い続けられる安心感もあります。

たくさんあるオートキャッチの中で、「迷ったらコレ」「これ一台あれば十分」と言われるのは、コストも機能も使い心地も、すべてが「ちょうどいい」から。毎日の暮らしとポケ活に自然と馴染む、そのシンプルさと気軽さこそが選ばれ続ける最大の理由です。

〇復刻1周年・大盛況感謝セール開催中！初夏のお出かけから毎日の通勤・通学まで、ポケ活を「作業」から「ほぼおまかせ」へ。腕時計感覚で使える定番「ポケットオートキャッチNEO」を、感謝の特別価格で今すぐAmazon・楽天でお得にご購入ください！

シリーズ世界販売累計販売数100,000個突破

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【セール品の取扱店舗について】

本製品は一般量販店でも取り扱いがございますが、本セールの対象は「楽天市場」「Amazon」のみとなります。

■開催期間：2026年5月15日（金）～ 2026年５月27日（水）

■キャンペーンサイトURL「Amazon」

「ポケットオートキャッチ NEO 公式充電ケーブル＆Type-C変換アダプターセット」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5XCBNSL

■キャンペーンサイトURL「楽天市場」

「ポケットオートキャッチ NEO 公式充電ケーブル＆Type-C変換アダプターセット」

https://item.rakuten.co.jp/onostore/1000000135/

この機会をお見逃しなく！

《商品内容＆付属品》

・ポケットオートキャッチNEO本体

・スマートバンド（リストバンド）

・充電ケーブル

・Type-C変換アダプター

・ユーザーマニュアル

《製品規格》

・捕獲速度：高効率

・バッテリー：12hr

・Bluetooth接続 : 安定

・Bluetoothバージョン：4.0以上

・接続切断バイブレーション

・切断時プッシュ通知(APP) ※Androidのみ対応

・バッテリー表示

・ファームウェアアップデート

・アプリケーションサポート

・重さ：本体5g

・サイズ : 32x80x122.9(mm)

------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：ポケットオートキャッチNEO（Pocket Auto Catch NEO）

Brook日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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