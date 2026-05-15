「ヤナセ小倉支店」（メルセデス・ベンツ小倉南）をリニューアルオープン

株式会社ヤナセ

株式会社ヤナセ（社長:森田 考則）は、ヤナセとして九州エリア3拠点目となる最新のメルセデス・ベンツ ショウルームCI、「MAR20X（エムエーアール・トゥエンティ・エックス）」を採用した「ヤナセ小倉支店」（メルセデス・ベンツ小倉南）の営業を5月16日（土）に開始します。

ショウルームにはデジタルサイネージ、コンサルティングルームなどの最新設備を整え、新車5台を展示。ゆったり納車説明できる「ハンドオーバー」も新設しました。新車購入検討のお客さまに限らず、点検・整備でご利用のお客さまにもおくつろぎいただけるよう、多種多様なチェア・ソファを取り揃えています。

ヤナセが小倉の地に店舗を構えたのは1953年。以来、市町村合併による店名変更や移転を重ね、1998年から現在の所在地で営業してまいりました。

ヤナセは、長年にわたり地域の皆さまにご利用いただいている小倉支店を、九州北部の重要拠点として位置付けています。今回のリニューアルによる施設の充実にとどまらず、接客応対スキル・整備品質の強化により、末永くご愛顧いただくよう目指してまいります。