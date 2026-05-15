FlexiSpot日本サイト創立10周年。5月15日より10周年記念キャンペーンを開催

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、2026年5月15日（金）より、10周年記念キャンペーンを開催いたします。

2026年5月25日、FlexiSpot日本サイトは創立10周年を迎えます。昇降デスクをはじめ、オフィスチェア、リクライニングソファ、ベッドなど、“快適な暮らし”を支える製品を展開してきたFlexiSpotは、これまで多くのお客様に支えられながら成長してまいりました。

10年間の感謝を込めて、人気商品を10円で販売する「10円チャレンジ」、Amazonギフト券10,000円分が当たる抽選企画、家具・寝具のまとめ買い割引など、多彩な特別企画をご用意しております。

10周年記念キャンペーン概要

開催期間：2026年5月15日（金）10:00～6月5日（金）23:59

10周年記念キャンペーンページ：https://www.flexispot.jp/brandday2026

10周年セールページ：https://www.flexispot.jp/spsale

10周年ギフトBOX｜抽選でAmazonギフト券10,000円分をプレゼント

2026年5月15日（金）10:00～5月25日（月）23:59の期間中、FlexiSpot公式サイトにて商品をご購入いただいたお客様の中から、抽選で10名様にAmazonギフト券10,000円分をプレゼントいたします。

10円チャレンジ｜人気商品が10円に

毎週土曜日0:00より、対象商品を各回先着10名様限定で10円にて販売いたします。

第1回｜5月16日（土）0:00～

対象商品：電動ベッド「B1」

背もたれ角度調整機能や収納機能を備えたモデルです。専用マットレス付きに加え、搬入・設置・組立サービスも無料でご利用いただけます。

https://www.flexispot.jp/b1.html

第2回｜5月23日（土）0:00～

対象商品：電動昇降式デスクフレーム「E7H」

最大耐荷重160kgを実現したハイエンドモデル。大型モニターや重量機材にも対応し、配線整理機能も充実しています。

https://www.flexispot.jp/e7h.html

第3回｜5月30日（土）0:00～

対象商品：オフィスチェア「C7 Pro2」

FlexiSpot史上初となる7Dアームレストを搭載。長時間のデスクワークやゲーム環境を快適にサポートします。

https://www.flexispot.jp/c7-pro2.html10時間スペシャル｜対象商品の割引率がアップ

創立記念日当日の5月25日（月）は、10:00～20:00限定で特別セールを実施いたします。

人気の電動昇降デスク「E7 Pro」「E7H Pro」、オフィスチェア「C7 Morpher」「C7 Lite」、リクライニングソファ「Lotusシリーズ」などが、通常セールよりさらにお得な特別価格で登場予定です。

家具・寝具まとめ買いキャンペーンも実施

対象カテゴリーの商品を同一注文で複数購入いただくと、セール価格からさらに追加割引が適用されます。

割引率

- 2点以上：さらに3％OFF- 3点以上：さらに5％OFF- 4点以上：さらに7％OFF

対象カテゴリー

- リクライニングソファ- ベッド- マットレス- カーペット- サイドテーブル- ブランケット10周年特別クーポンも配布

キャンペーン期間中は、ポイントモールにて特別クーポンを配布いたします。

保有ポイントを利用して、500ポイントで5,000円クーポン、1,000ポイントで10,000円クーポンに交換可能です。

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living.」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

関連サイト

HP：https://flexispot.jp

Instagram：https://www.instagram.com/flexispot_jp/

X：https://x.com/FlexiSpot_JP

YouTube：https://www.youtube.com/c/FLEXISPOTJP

製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp