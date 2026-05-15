【GoQSystemアップデート】Shopifyの「入金日」自動取得に対応。確認業務を自動化し、発送漏れリスクを軽減

株式会社GoQSystem資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

通販一元管理システム「GoQSystem（ごくーシステム）」を運営する株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、Shopifyの連携機能を大幅にアップデートいたしました。

本アップデートにより、Shopify注文の入金状況をGoQSystem上で一元管理できるようになり、入金確認後のサンクスメール送信やステータス変更など、各種自動処理との連携が可能になります。

これにより、確認作業の負担軽減や発送漏れ防止を実現し、よりスムーズなEC運営を支援いたします。

■ 開発の背景：EC運営を停滞させる「見えない確認作業」

複数のECモールや自社サイトを運営する事業者にとって、決済手段が多岐にわたるShopifyの入金管理は、想像以上に神経を使う業務です。

「入金が反映されるまで何度も管理画面を往復する」

「入金を見落として発送が遅れ、クレームに繋がってしまう」



こうした現場の切実な声を受け、今回のアップデートが実現しました。

■今回のアップデートで実現する「3つのメリット」

１．管理画面へのログイン不要。入金状況を最短30分で同期

複数のタブを開いて確認しに行く手間がなくなり、GoQSystemの画面を見るだけで全店舗の状況が完結します。

２．入金後のアクションまで「ノンストップ」で自動化

GoQSystemの強みである自動処理機能と組み合わせることで、以下のフローを完全に自動化できます。

■活用例

入金を確認したら「サンクスメール」を送信

３．「うっかりミス」を仕組みで解決し、顧客満足度を向上

目視によるチェック漏れや発送遅延は、店舗の信頼を損なう大きなリスクです。

作業をシステムに委ねることで、属人化を防ぎながら正確かつスピーディーな配送を実現。

結果として、顧客満足度やレビュー評価の改善にも大きく寄与します。

GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？

GoQSystemは、受注から発送までの全工程のうち、

80%以上の定型業務を自動化できる仕組みを提供しています。

【GoQSystemで実現できる主な自動処理】

・条件別の自動振り分け： 商品や配送地域に応じた最適な配送方法の選別

・タイミング配信： ご注文承諾・発送・フォローメールの自動送信

・高度な条件判断： 「送り状番号が入ったら即座にステータス変更」など、人の判断を再現

たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、

人の判断を再現するフローも完全自動でOK！

「入金されたかな？」という確認をシステムに任せることで、

「新商品の開発」や「販促キャンペーンの企画」といった、よりクリエイティブで売上に直結する業務に集中できる環境を構築します。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/