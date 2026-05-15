SNSは“消費”から“蓄積”へ。『好き』を集めて、育てる趣味探求サービス「Collectopia（コレクトピア）」リリース

株式会社モノリス

株式会社モノリス（本社：東京都港区）は、「好き」なものごとをまとめて深める趣味探求サービス「Collectopia（コレクトピア）」を、2026年5月15日にリリースいたします。

■ サービス開発の背景：消耗するSNSから、「積み上がる楽しさ」へ

近年、多くのSNSは情報の流動性が高まり、投稿はすぐに流れて消費されていきます。

また、強い主張や刺激的なコンテンツが優先される傾向により、ユーザーが気軽に発信しづらい環境も生まれています。

その結果、「投稿しても残らない」「発信しても反応がない」といった体験が積み重なり、SNS利用そのものに疲れを感じる人が増えています。

「Collectopia」は、この構造を見直し、

投稿が流れず“蓄積される”ことで価値になる設計を軸に開発されました。

誰かに評価されるためではなく、自分の「好き」を記録し、深めていく。

そして、同じ興味を持つ人とゆるやかにつながる。

そんな“消耗しないインターネット体験”を提供します。

■ サービスの特徴

「好き」が資産になる「コレクション機能」

投稿はタイムラインに流れるだけでなく、「コレクション」として蓄積されます。

例えば、お気に入りのカレー店、子供の成長記録、趣味の研究メモなど。

断片的な投稿が整理され、時間とともに価値ある「自分だけのアーカイブ」へと育っていきます。

人だけでなく“興味”をフォローする「4軸フォロー」

Collectopiaでは、以下の4つの軸で情報を追いかけることができます。

・ユーザー：気になる人をフォロー

・コレクション：特定テーマを深掘り

・タグ：興味のあるキーワードで発見

・地域：身近な「好き」を見つける

人中心ではなく、興味中心でつながる設計により、ノイズの少ない情報体験を実現しています。

穏やかに楽しめる設計

過度に刺激的な投稿やネガティブなコミュニケーションに依存しない設計を採用。

ユーザーが安心して「好き」を表現できる環境を提供します。

また、既存SNSのユーザーIDを活用した認証にも対応し、スムーズに利用を開始できます。

■ ターゲットユーザー

・趣味やこだわりを持つ大人

・情報を「消費」ではなく「蓄積」したい人

・自分の好きなものを、落ち着いて深めたい人

■ 今後の展望

今後はユーザーのフィードバックをもとに機能改善を進め、

「好き」が蓄積され、価値に変わるプラットフォームとして進化させていきます。

流れて消える情報ではなく、積み重なることで意味を持つ場所へ。

Collectopiaは、ユーザー一人ひとりの人生に寄り添うサービスを目指します。

■ サービス概要

サービス名：Collectopia（コレクトピア）

提供開始日：2026年5月15日

対応プラットフォーム：Web（PC・スマートフォン対応）

料金：基本無料

運営会社：株式会社モノリス

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社モノリス

Collectopia運営事務局

メール：info@monolis.co.jp

URL：https://collecta.jp/monolis/