360度全面フルカラー印刷！サーモス保冷缶ホルダーが「オリジナルプリント.jp」に登場

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)」は、2026年5月14日(木)より、THERMOS（サーモス）(https://originalprint.jp/thermos?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)製の「保冷缶ホルダー（JDU-351(https://originalprint.jp/drink-wear/THERMOS%20%E4%BF%9D%E5%86%B7%E7%BC%B6%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%20JDU-351?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS) / JDU-501(https://originalprint.jp/drink-wear/THERMOS%20%E4%BF%9D%E5%86%B7%E7%BC%B6%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%20JDU-501?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)）」の取り扱いを開始しました。

本製品は、360度全面へのフルカラープリントに加え、透明UVインクを使用した特殊な質感表現が可能なため、自分だけのデザインや企業ロゴを施した高品質なオリジナルアイテムを1点から制作いただけます。

360度全面プリントと魔法びん構造の保冷力で、夏のアウトドアをより豊かに

■ フルカラーや透明UVインクで、圧倒的なデザイン自由度を実現

こちらの缶ホルダーは周囲360度すべてにデザインを施すことが可能です。

さらに、透明UVインクジェットプリント使用することで、ロゴ部分を盛り上げたり、模様に光沢感を出したりといった立体的な演出が楽しめます。

クリエイターの販売用グッズや、高級感のあるギフトとしても最適です。

画像左：ぐるりと一周ロータリーUVインクジェット 右：特別なアイテム作りにぴったりな透明UVインクジェットプリント

■ サーモスならではの信頼の保冷性能

ステンレス製の真空断熱構造により、外気温に左右されず飲み頃の温度を長時間キープします。

結露もしにくいため、デスクワークや自宅でのリラックスタイムはもちろん、キャンプ、BBQなどの屋外イベントでも快適に使用可能です。

ラバーリングを外せばタンブラーとしても使用可能！350ml缶用・500ml缶用の2種をご用意しています

【商品概要】

商品名： THERMOS 保冷缶ホルダー JDU-351(https://originalprint.jp/drink-wear/THERMOS%20%E4%BF%9D%E5%86%B7%E7%BC%B6%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%20JDU-351?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)（350ml缶用） / JDU-501(https://originalprint.jp/drink-wear/THERMOS%20%E4%BF%9D%E5%86%B7%E7%BC%B6%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%20JDU-501?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)（500ml缶用）

発売日：2026年5月14日

プリント手法： ロータリーUVインクジェットプリント(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoUVRotaryinkjet?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)（フルカラー、透明UVインク対応）

プリント範囲： 側面360度

※デザインの完全な位置合わせはできませんので予めご了承ください。

主な利用シーン： キャンプ、BBQ、フェス、自宅用、ギフト、ノベルティ、クリエイターグッズ

販売価格：3,630円～（プリント代込）

最小ロット： 1点から

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_THERMOS)