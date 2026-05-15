事業を通じて社会課題解決を目指す総合サービス企業 シダックスグループで、企業や自治体、地域団体と連携して多様なサービスを展開するシダックス・コミュニティープラス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：織原 智昭、以下、SCP）は、キングレコード株式会社を協業パートナーとして迎え、2026年7月11日（土）、東京・池袋に新たなIPエンターテインメント施設「Commune Plaza（コミューンプラザ）」をオープンします。

シダックスは過去に、東京・池袋のLIVEエンターテインメント複合施設「Mixalive TOKYO（※1）」の全館運営管理、および施設内のライブカフェ「Live Cafe Mixa（※2）」の受託運営を通じ、多くのIP（知的財産）コンテンツとファンを繋ぐ実績を築いてきました。この度、同施設がビルの建て替えにより惜しくも閉館となったため、同じくIPコンテンツの聖地として知られる池袋において、これまで60件以上もの各種イベント運営で培ったノウハウを最大限に活用した、SCP直営による施設「Commune Plaza」をオープンします。 「Commune Plaza」は、白と木目を基調とした明るく清潔感のある空間に、厨房設備と客席を備えたIPエンターテインメント施設です。施設名には、“親しく語り合う”“心を通わす”という意味がある「Commune（コミューン）」を採用。リラックスしてコミュニケーションを楽しめる場を目指しました。単なる飲食提供に留まらず、SCPの強みであるファンの熱量を高める多彩な企画力を活かし、作品の世界観に浸るのはもちろん、ファン同士が交流し、何度でも足を運びたくなる「新しいコミュニティーの場」を創出します。 なお、オープニングタイトルは、TVアニメ「多聞くん今どっち!?」（原作：師走ゆき／白泉社「花とゆめ」連載）のオフィシャルカフェ「F/ACE CAFE from 多聞くん今どっち!?」を期間限定で開催します。作品の世界観・魅力を表現したオリジナルメニューの提供や、限定グッズの販売を通じ、ファンの皆様に特別な体験をお届けします。 本施設をSCPが手がけるIPエンターテインメント施設の1号店と位置づけ、今後はさまざまなコンテンツホルダー様とも連携を深め、多様なジャンルのイベントを開催してまいります。リアルな場だからこそ生まれる熱量を大切にし、ファンコミュニティーのプラットフォームとして、池袋の新たなエンターテインメント発信地となることを目指します。

※1：「Mixalive TOKYO（ミクサライブ東京）」…東京・池袋にて、2020年9月～2026年1月まで運営したLIVEエンターテインメントの複合施設。さまざまなエンターテインメント企業が集まり、舞台、音楽ライブ、トークショー、イベント、グッズショップ、ライブカフェなど、多種多様なLIVEエンターテインメントを世界に発信（SCPの前身であるシダックス株式会社TOS事業本部が、全館運営管理を実施） ※2：「Live Cafe Mixa（ライブカフェミクサ）」…「Mixalive TOKYO」内に展開した、漫画・アニメ・小説など、さまざまな作品をテーマに、一定期間で趣向の変わる“五感で体験するライブカフェ”（SCPの前身であるシダックス株式会社TOS事業本部が、店舗運営を受託）

「Commune Plaza」 概要

■施設名称 Commune Plaza（コミューンプラザ） ■オープン日 2026年7月11日（土） ■所在地 東京都豊島区南池袋2-17-7 UPROVEMENT 5階 ■アクセス JR山手線等「池袋駅」より徒歩約5分 ■施設面積 237.62㎡（71.88坪）／50席（予定） ■運営 シダックス・コミュニティープラス株式会社 ■営業時間 10:00～22:00 ※営業時間・定休日はイベントにより異なります

オープニングタイトル TVアニメ「多聞くん今どっち!?」オフィシャルカフェ 概要

■イベント名 F/ACE CAFE from 多聞くん今どっち!? ■開催期間 2026年7月11日（土）～8月2日（日） ■内容 F/ACEの各メンバーをイメージしたオリジナルフード・ドリンクの提供、キャラクターグッズの販売 ■作品紹介 人気少女漫画家・師走ゆき原作。累計発行部数300万部を突破した人気少女漫画「多聞くん今どっち!?」（白泉社「花とゆめ」連載）のTVアニメ。物語は、大人気アイドルF/ACEのメンバー、福原多聞くんを推す高校生・木下うたげが主人公。日々推し活に励むうたげが家事代行のバイト中、偶然にも推しである多聞くんの家に派遣される。そこで彼女が目にしたのは、ステージ上のセクシー＆ワイルドな完璧なアイドルとは真逆のジメジメ陰キャで自己肯定感ゼロという多聞くん。推しの裏の顔に戸惑いつつも次第に惹かれていく。笑えて共感できるハイテンションな推し活ラブコメディー。 ■チケット情報 ※以降の価格表記はすべて税込です ・カフェポップアップ入場券 550 円 ・先行抽選販売 【受付期間】 2026年5月15日（金）18:00～5月31日（日）23:59 【当選結果発表】 2026年6月10日（水） ・一般販売（先着） ※先行販売（抽選）の段階で満席の場合、一般販売は実施いたしません 【販売期間】 2026年6月18日（木）19:00～ ※売り切れ次第終了 ■サイトURL https://tamon-anime.com/cafe-26/ ■お問い合わせ先 info@commune-plaza.com

■主な提供メニュー（計15種類） ※A-Sideプレート、B-Sideプレートご注文の方には、特典としてオリジナルコースター（ランダム全10種）を2枚お渡しいたします ※画像はイメージ A-Sideプレート（2,200円） 【多聞】ファンサ全開★ワイルドローストビーフ 【桜利】姫に捧ぐ 欲張りフルーツヨーグルト 【敬人】バイト時代の思い出パスタ 【ナツキ】キラキラエンジェルスープ 【倫太郎】筋肉飯

B-Sideプレート（1,650円） 【多聞】じめじめきのこきんぴら 【桜利】俺様バナナ 【敬人】ベランダで育てた豆苗サラダ 【ナツキ】つまみ 【倫太郎】救出完了★プライズ筐体に眠る聖女★かんぴょう巻きちゃん★至高の★寿司

【多聞】セクシーガトーショコラ（1,320円）

【多聞】胸が騒ぎ出す『Sweet Magic』ドリンク（880円）

■販売グッズ例（計5種類） ※画像はイメージ アクリルスタンド 全6種（1,650円）

トレーディングホログラム缶バッジ 全6種（550円）