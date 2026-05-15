【イオンリテール】トップバリュ晴雨兼用傘は前年比約１.３倍の５０種類を展開

イオン株式会社

イオンリテールは５月１５日（金）より、「イオン」「イオンスタイル」最大３３０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、レディス・メンズの晴雨兼用傘を本格展開します。トップバリュ晴雨兼用傘は前年比約１.３倍の５０種類※２）を展開します。また、イオン限定商品として初となる遮熱率４５％以上の晴雨兼用傘を販売します。

〈２０２６年レディス・メンズの晴雨兼用傘の特長〉

- トップバリュではメンズにも対応する「晴雨兼用傘 折りたたみ」に軽量ワイドが初登場

トップバリュのメンズ対応の晴雨兼用傘は、日傘としての機能はもちろん、雨からも体をしっかり守るサイズが特長です。「軽量ワイド」は雨と日差しから体を守る大きいサイズ（親骨の長さ６２ｃｍ）ながらも、親骨の一部をカーボン素材にすることで軽量化を実現しました。また、トップバリュの晴雨兼用傘は全て遮熱率３５％以上の遮熱効果付きです。

- イオン限定商品として初となる遮熱率４５％以上の晴雨兼用傘を品揃え

近年は日傘に求める機能として紫外線遮へいに加えて、暑さ対策として遮熱の需要が高まっています。こうしたなか、イオン限定として初となる遮熱率４５％以上の傘を、本格展開に合わせて販売します。イオン限定「東レ サンシールド(R) 晴雨兼用傘」は遮熱率４５％以上、イオン限定「ラディクール 晴雨兼用傘」は遮熱率６０％以上の高い遮熱性を発揮します。

当社はこれからもお客さまの心地よく快適な生活をサポートする商品を提案してまいります。

【販売概要】

本格展開日：２０２６年５月１５日（金）

開催店舗：「イオン」「イオンスタイル」最大３３０店舗※１）

商品数※２）：４２６種類（メンズ/ユニセックス８６種類・レディス３４０種類）

うち、トップバリュは５０種類（メンズ/ユニセックス２０種類・レディス３０種類）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=100060027&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=100060027&psc=5)

【晴雨兼用傘の一例】

トップバリュ メンズ（ユニセックス）

■トップバリュ「軽量ワイド 晴雨兼用傘 折りたたみ」（親骨の長さ６２ｃｍ）ＮＥＷ

雨、日差しから体を守る大きいサイズの軽量傘です。親骨の一部にカーボン素材を使用することで軽量化しています。

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

機能※３）：ＵＶ遮へい率９９.９％・遮光性１００％・はっ水効果・遮熱効果（遮熱率３５％以上）

カラー：シロ・クロ・ウスクロ・ウスアオ・コイアオ

重さ：シロ約２４０ｇ・クロ約２３０ｇ・ウスクロ約２３０ｇ・ウスアオ約２４０ｇ・コイアオ約２２０ｇ

■トップバリュ「耐風 晴雨兼用傘 折りたたみ」（親骨の長さ６０ｃｍ）リニューアル

急な雨でも安心、大きめサイズの晴雨兼用傘です。ひっくり返っても折れにくい耐風骨仕様で風にも強い傘となっています。収納袋を前年より少し大きめにし、傘を入れやすくしました。

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

機能※３）：ＵＶ遮へい率９９.９％・遮光性１００％・はっ水効果・遮熱効果（遮熱率３５％以上）

カラー：シロ・クロ・ウスアオ・コイアオ・ギン

イオン限定 遮熱率４５％以上の高機能な晴雨兼用傘

■イオン限定「東レ サンシールド(R) 晴雨兼用傘 折りたたみ（親骨の長さ５５ｃｍ）/折りたたみ（親骨の長さ５０ｃｍ）/長傘（親骨の長さ５０ｃｍ）」ＮＥＷ

特殊コーティングされた生地が赤外線を防ぎ、高い遮熱性を発揮、高耐水圧１０,０００ｍｍ以上の耐水圧性能と耐加水分解性に優れた特殊配合樹脂で、摩擦・消耗に強い傘となっています。

価格：各本体４,９８０円（税込５,４７８円）

機能※３）：ＵＶ遮へい率９９％以上・遮光性９９％以上・はっ水効果・遮熱効果（遮熱率４５％以上）

カラー：シロ・ウスチャ・ウスアカ・ウスアオ

■イオン限定「ラディクール 晴雨兼用傘 折りたたみ/長傘」（親骨の長さ５５ｃｍ/手元が寒竹タイプ）ＮＥＷ

放射冷却を利用し、エネルギーを使わないで物体の表面温度を下げる新しい素材を使用しており、傘の表面に熱がこもるのを防ぎ、さらに内側への熱の伝わりも抑えるため、直射日光の下でも涼しく、陰にいるような快適さを実現します。シロは遮熱率６５％以上、アイボリー・ウスアオは遮熱率６０％以上の高い遮熱性を発揮します。

価格：各本体５,８００円（税込６,３８０円）

機能※３）：ＵＶ遮へい率１００％・遮光性１００％・はっ水効果・遮熱効果（シロは遮熱率６５％以上、アイボリー・ウスアオは遮熱率６０％以上）

カラー：シロ・アイボリー・ウスアオ

イオン限定 便利機能付きの晴雨兼用傘

■イオン限定 「傘ソムリエ土屋氏監修 晴雨兼用傘 自動開閉/形状記憶/楽折」（親骨の長さ５５ｃｍ）ＮＥＷ

豊富な傘の知識を持つ、傘のスペシャリストとして、傘の魅力を発信している“傘ソムリエ” 土屋博勇喜氏監修の晴雨兼用傘です。

自動開閉：片手で開閉できる自動開閉なのに軽さが魅力の晴雨兼用折傘。

形状記憶：生地裏面のガイドパネルによりきれいにたためる晴雨兼用折傘。

楽折：さっとしまえる大きな傘袋でしまいやすさを実現。曲がり手元で持ちやすい晴雨兼用折傘。

価格：各本体４,５８０円（税込５,０３８円）

機能※３）：ＵＶ遮へい率１００％・遮光性１００％・遮熱効果・はっ水効果

カラー：〈自動開閉〉シロ・クロ・ウスチャ・ウスアオ・ウスムラサキ

〈形状記憶・楽折〉シロ・チャコール・コイミドリ・ウスアオ

自動開閉形状記憶楽折

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。店舗によって品揃えが異なります。

※２：種類とは「型数」×「型ごとの色数」のことです。

※３：機能は生地使用によるものです。

以上