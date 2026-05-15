1点から作れる「ミラー付洋服クリーナー＆ツインコーム」をオリジナルプリント.jpが発売

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)」は2026年5月14日より、ミラー付きの【折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）(https://originalprint.jp/zakka/%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E6%B4%8B%E6%9C%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)】および【折りたたみツインコーム（ミラー付）(https://originalprint.jp/zakka/%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)】の提供を開始しました。

本製品は、コンパクトなサイズ感で携帯性に優れ、外出先での身だしなみチェックに最適なアイテムです。1点からの小ロット注文に対応しており、個人利用からクリエイターグッズの販売、企業の販促ノベルティまで幅広いシーンで活用いただけます。

外出先での「困った」を解決。機能性と携帯性を両立した新アイテム

■ ミラー付でこれ一台。スマートな身だしなみをサポート

今回新たにラインナップに加わったのは、日常生活で役立つ「洋服クリーナー」と「ツインコーム」の2種類です。いずれもミラーを内蔵しており、鏡を探す手間なくその場でサッと身だしなみを整えることができます。

「折りたたみ洋服クリーナー」は、薄型設計で上着の内ポケットやポーチにもすっきり収納可能。

「折りたたみツインコーム」は、髪の状態に合わせて使い分けられる2種類のくしを搭載しています。どちらもフルカラーのUV硬化インクジェットプリントに対応しており、写真やイラストを鮮明に再現したオリジナルグッズが作成可能です。

■ 1点からフルカラープリント可能。クリエイターや企業ノベルティに

オリジナルプリント.jpなら、在庫リスクなしで1点から制作が可能です。

UV硬化インクジェットプリントにより、ロゴやキャラクター、写真などを美しくプリントできます。

販売用グッズとしてはもちろん、実用性の高いノベルティとしても高い効果が期待できます。

商品の特徴

【折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付）(https://originalprint.jp/zakka/%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E6%B4%8B%E6%9C%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)】

外出先でのホコリ取りや、身だしなみチェックに便利！



ミラー付きの折りたたみ洋服クリーナーです。

コンパクトなサイズ感でミニバッグやポーチの中でもかさばらず、持ち歩きにもぴったり！

薄型なので上着の内ポケットやシャツの胸ポケットにもすっきり収納できます。

クリエイターグッズの販売品や企業の販促ノベルティにもぴったりです。

【折りたたみツインコーム（ミラー付）(https://originalprint.jp/zakka/%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)】

2種類のコームとミラーが一つになった、多機能な折りたたみコームです。

髪の絡まりをほぐす粗めタイプと、仕上げ用の細めタイプの2種類のくしを使い分けられるので、外出先でも理想のスタイリングが叶います。



鏡付きなので、これ一本でヘアケアからメイク直しまで完結。

コンパクトなサイズ感で、ポーチやミニバッグはもちろん、上着のポケットにもすっきり収まる携帯用設計です。

【商品概要】

商品名：

折りたたみ洋服クリーナー（ミラー付） (https://originalprint.jp/zakka/%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E6%B4%8B%E6%9C%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

折りたたみツインコーム（ミラー付）(https://originalprint.jp/zakka/%E6%8A%98%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%81%BF%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E4%BB%98%EF%BC%89?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

発売日：2026年5月14日

材質：ABS、ガラス 他

販売価格：335円～（プリント代込）

最小ロット： 1点から

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/(https://imagemagic.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact(https://originalprint.jp/my.php/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260514_comb)