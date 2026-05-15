NOSE SHOPの新業態「U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）」がついに始動。池袋、心斎橋の2拠点にオープン。アジア発の新進ブランドが中心となるブランドラインアップを一挙公開【第1弾】

NOSE SHOP株式会社U NOSE SHOP 池袋

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初*のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、新業態「U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）」を、池袋パルコ 本館B1Fに2026年5月15日（金）、心斎橋パルコ B1Fに2026年6月5日（金）オープンいたします。

今回、“直感”で香りを選ぶフレグランス専門店「U NOSE SHOP」で展開するブランドラインアップの続報を一挙ご紹介する第1弾。これまでNOSE SHOPで磨いてきた審美眼をベースに、デビューして間もない若手ブランドや、アジア発のフレグランスブランドを多数取り揃えて、新しい香りの入口を提案します。

U NOSE SHOP ラインアップ紹介【第2弾】はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000024774.html)

U NOSE SHOP 詳細リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000024774.html

U NOSE SHOP 心斎橋リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000173.000024774.html

* 日本国内におけるニッチフレグランス専門店として 自社調べ（2026年4月時点）

今後注目の新進ブランドを取り揃えた、新たな香りの聖地

NOSE SHOPがプロデュースする、日本生まれのデイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」をはじめ、近年盛り上がりを見せるアジアマーケットから誕生したブランドや、デビューして間もない新進ブランドを多数展開。今後もいち早く新たな香りに出会える場所として、若手ブランドの取り扱いを拡大していきます。

その他、NOSE SHOPの人気ブランドもピックアップし、プレイフルな香りの体験をお届け。より自由な視点で出会う、新たな香りの聖地が誕生します。

今回、ラインアップ紹介の第1弾では、注目の日本発のフレグランスブランドを紹介いたします。

ブランドラインアップKO-GU（コーグ）

日常にこそ、上質な香りを

KO-GU｜コーグ

（日本）

日本におけるニッチフレグランスのパイオニアとして、世界中の前衛的で芸術的な香水を集めたセレクトショップ「NOSE SHOP（ノーズショップ）」が、あえてその対極にある「日常」に目を向けてプロデュースしたブランド「KO-GU（コーグ）」。製造から販売まで、全ての工程における無駄を省くことで、世界基準の良質な香料を使用した本格的なフレグランスをフェアプライスでお届け。 肌や髪に纏う香水はもちろん、ハンドクリームやファブリックアイテムなど、生活の様々なシーンを彩る上質な香りを展開。また、世界的な実績を持つトップクラスの香料メーカーと連携し、世界で活躍する調香師の確かな技術と感性で仕立てた上質な香料を配合。その香りの良さを最大限に引き出すため、国内の工場にて、製品ごとに最適な製法で生産している。その他、植物由来のアルコールなど、環境への配慮と使い心地の良さを追求した素材を厳選。年齢・性別を問わず、すべてのお客様に、暮らしの邪魔をしないシンプル・クリーン・ナチュラルな香りを、毎日使いやすいフェアな価格で提供し、素材へのこだわりや環境・生物多様性への配慮も忘れない。好きな香りの基準を知ることは、自分自身を知ること。ここ日本から世界へ、「良い香り」の新たなスタンダードを発信していくことを目指している。

［商品情報］

KO-GU（コーグ）

ラインアップ 全35種

オードパルファム（21種）33ml 7,700円（税込）

ハンドクリーム（5種）45g 2,970円（税込）

リキッドソープ（5種） 330ml 4,180円（税込）

シャンプー＆トリートメント（2種） 各520g 5,390円（税込）

ファブリックソフナー（2種）520ml 3,300円（税込）

Nowas（ナワズ）

“和”で時を結び、 伝統を現代へと受け継ぐ香りのお守り

Nowas｜ナワズ

（日本）

450年にわたって日本の香り文化を育んできた日本香堂グループが、2026年に立ち上げたフレグランスブランド。ブランド名には「今（NOW）」と「過去（WAS）」を「和（WA）」の精神で結ぶというコンセプトが込められている。戦国の武士が兜に香を焚き染めて気を整え、平安の貴族が香りで想いを交わし、室町では茶道・華道・香道が花開いた。古来より日本人にとって香りは、自己を表現し、心を支えるお守りであった。nowasはその深い伝統を現代に引き継ぎ、朝の気合い、昼の集中、夕の交わり、夜の安らぎという日々の感情に寄り添う4つの香りを展開する。東洋の香木に西洋の香料を重ね、アップサイクル素材も取り入れた調香は、それぞれ異なる時代の精神を体現。過去の温もりを象徴する木のキャップと、現代の感情を色で可視化したフラットなボトルが、静と動、クラシカルとモダンという相反する要素をひとつのデザインに共存させている。香りを選ぶことは、その瞬間の自分の在り方を選ぶこと。nowasは、あなたの大切な時間をそっと支える、現代のお守りだ。

［商品情報］

Nowas（ナワズ）

ラインアップ 全4種

オードパルファム（4種）15ml 13,200円（税込）

Liberta Perfume（リベルタ パフューム）

日本を、嗅ぐ

Liberta Perfume｜リベルタ パフューム

（日本）

Liberta Perfume（リベルタ パフューム）は、2020年に東京・中目黒で誕生した日本発のフレグランスブランド。ブランド名は「自由」を意味するイタリア語に由来する。創業者の山根大輝は外資系コンサルタントとして活躍する傍ら、日本の独立調香師のパイオニアであるパルファンサトリの大沢さとりに師事し、調香を習得。自らが調香師としてブランドを立ち上げた。本来はプロの調香師と対話しながら世界にひとつだけの香りを作るオーダーメイド専門のパフューマリーだが、その知見と哲学を結晶化した既製品ラインとして「プレタポルテ」コレクションが誕生。NOSE SHOPで展開するのはその中核を成すJapan Material Collectionだ。掲げるのは「香りの民主化」。静岡・標高500mの茶畑から得た茶葉エキス、岡山の竹林に流れる竹水、和歌山の梅農家による梅酒の残渣から抽出したエキスなど、生産者と直接協業して得た希少な日本素材を香りに翻訳する。表層的な「和」の記号ではなく、その土地の風土に深く根ざした本質的な日本の美意識を、香りで表現する。

［商品情報］

Liberta Perfume（リベルタ パフューム）

ラインアップ 全5種

オーデコロン（5種）100ml 11,000円（税込）

Eram（エラム）

余白に、香りが宿る

Eram｜エラム

（日本）

ERAM（エラム）は、化粧品大手ポーラ・オルビスホールディングスの社内ベンチャー制度から生まれた、日本発のフレグランスブランド。2023年に香水サブスクリプションサービスとしてスタートし、2024年にリブランディング。「香りが五感の中で最も自由で個人的なものでありながら、香水選びは固定観念に縛られている」という気づきから、感性で香りと出合うフレグランスブランドへと進化した。調香を担うのは、フランスの名門フレグランスメーカーで社長兼調香師を務めてきた人物。ポーラ・オルビスが創業時から手がけてきた香水の大半を開発してきた調香師が監修を務める。標高1,000メートルを超える長野県・八ヶ岳の清らかな自然と水の中で丁寧に製造される。古典文学から着想を得た普遍的な情景や心情を香りに落とし込み、「和」を直接感じさせる香料には頼らず、香りの構造そのもので日本らしさを表現する。各香りに添えられた版画調のデザインは輪郭に意図的な曖昧さを持たせ、見る人それぞれに異なる印象をもたらす。短歌と版画の余白の中に、纏う人自身の物語が静かに立ち上がる。

［商品情報］

Eram（エラム）

ラインアップ 全8種

オードパルファム（8種）30ml 13,200円（税込）

Shegreen（シーグリーン）

日本発のリチュアルフレグランスブランド

Shegreen｜シーグリーン

（日本）

「john masters organics」を日本に広め、オーガニックビューティー市場を牽引した野田義宗によって2025年に設立された、東京発のリチュアルフレグランスブランド。代官山のクリエイティブラボを拠点に、十数年以上のキャリアを持つ調香師チームが香りの企画・開発・検証を一貫して行い、2026年春には恵比寿にギャラリー＆ストアをオープンさせた。ブランドの核にあるのは「Japanese Accord（ジャパニーズ・アコード）」という香りの設計思想。森・風・土・水という日本の自然が育んだ感覚--わびさび、余白、調和--を香りの処方に落とし込み、主張しすぎず、しかし弱くもない、空気に自然と溶け込みながら静かに記憶に残る香りを目指す。手を合わせること、空間を整えること、季節の変化を感じること。日本の文化に潜む「名前を持たない静かなリチュアル」を、朝に香りをまとい、呼吸を整える小さな所作として再解釈し、「ケ（日常）」の中に「ハレ（神聖さ）」を少しだけ混ぜ込む。フレグランスを中心に、ヘアケア、ルームフレグランスまで幅広く展開する。

［商品情報］

Shegreen（シーグリーン）

ラインアップ 全9種

オードパルファム（9種）9ml 4,200円、50ml 14,000円（税込）

［ブランドラインアップ］

Aentos（★）、Bastille、Cra-Yon、Eram（★）、Fascent、French Cowboy（★）、Insenf（★）、Kerzon、KO-GU、Liberta Perfume（★）、Maison Louis Marie、Maison Matine、Nowas（★）、Perfumers' Journey（★）、Perroy Parfum、pesade（★）、Shegreen（★）、Step Aboard、To Define（★）、竹浮 Zhufu（★）（計20ブランド予定）

（★）…新取り扱いブランド

［取扱店舗］

U NOSE SHOP 池袋、心斎橋、NOSE SHOP オンラインストア*

* =NOSE SHOP オンラインストアでの取り扱いについて

NOSE SHOP オンラインストアにて、U NOSE SHOP取り扱いブランドの製品を販売いたします。U NOSE SHOP 池袋のオープンにあわせて5月15日（金）に発売する対象ブランドは、以下3ブランドのみ。その他ブランドは、順次取扱開始となります。

2026年5月15日（金）発売｜Nowas、Liberta Perfume、Shegreen

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになる場合がございます。

【オープン記念限定 ノベルティプレゼント】

U NOSE SHOPのオープンを記念して、税込12,000円以上お買い上げの方に、U NOSE SHOPオリジナルグッズをプレゼント。

※数量限定、なくなり次第終了

【店舗概要】

U NOSE SHOP 池袋

オープン日｜2026年5月15日（金）

住所｜〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 本館B1F

TEL｜03-6384-4000

営業時間｜11:00～21:00

U NOSE SHOP 心斎橋

オープン日｜2026年6月5日（金）

住所｜〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8－3 心斎橋パルコ B1F

TEL｜06-6484-6811

営業時間｜10:00～20:00

※電話はオープン日より開通いたします。

※一部営業時間が異なるショップがございます。

※最新の営業時間は、館公式HPをご覧ください。

※「U NOSE SHOP」オープンに関するお問合せは、「NOSE SHOP」お問合せ先までお送りください。

U NOSE SHOP

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「UP to U. あなた次第。」むずかしく考えなくていい。香りは、詳しい人だけのものでも、特別な誰かのものでもない。気になったら試してみる。好きだと思ったら選んでみる。そんなふうに、もっと自由でいい。U NOSE SHOPは、ニッチフレグランスの専門店NOSE SHOPが磨いてきた審美眼をベースに、もっと気軽に、もっと日常の中で香りと出会える“もうひとつの入口”として生まれました。「U」には、YOU。あなた自身。そして、“遊”のU。正解のないまま、自由に楽しむこと。ここにあるのは、フレグランスの既成概念に縛られず、新しい感性と勢いで香りの地図を塗り替えていくブランドたち。正しい選び方なんて、知らなくていい。あなたの鼻が動いた瞬間が、すべての始まり。どんな香りを選ぶかも、どう楽しむかも、UP to U.

Instagram：@u_noseshop

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かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

https://noseshop.jp