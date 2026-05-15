ポプ子とピピ美がハワイアンズをジャック！？『ポプテピピック』×ハワイアンズコラボ～ワイハピピック～

常磐興産株式会社『ポプテピピック』×ハワイアンズコラボ～ワイハピピック～ メインビジュアル

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市）が運営するスパリゾートハワイアンズは、TVアニメ『ポプテピピック』とのコラボを2026年5月22日(金)～2026年7月5日(日)に開催いたします。

今回のコラボでは、描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売やキャラクターをモチーフにしたコラボフード、ドリンクをお楽しみいただけます。また、コラボ期間中は、ハワイアンズの施設内の各所に、作中のキャラクターであるポプ子とピピ美のフォトスポットが出現。ハワイアンズがジャックされます。

さらに、デジタルスタンプラリーや、週末限定の着ぐるみグリーティング&撮影会など、ハワイアンズで『ポプテピピック』の世界観を楽しめる、盛りだくさんのイベント内容となっています。

■『ポプテピピック』×スパリゾートハワイアンズ コラボ 概要

コラボ１： スペシャルチケット

ハワイアンズの入場券と「特別ノベルティ」がセットになったスペシャルチケットを販売いたします。※上記以外のチケット（アフタヌーン・ナイト、事前購入の前売券など）は対象外です。

販売場所：

１.アソビュー！

販売期間：4/7（火）～7/5（日）

※URL：https://www.asoview.com/channel/tickets/RH6CBJeR8n/

２.セブンチケット

販売期間：4/7（火）～7/5（日）

※URL：https://7ticket.jp/go/l000079

※全国のセブンイレブン店頭のマルチコピー機からもご購入いただけます。

３.ハワイアンズチケット売り場

販売期間：5/22（金）～7/5（日）

※販売は当日15時までとなります。

コラボ２： 特別宿泊プラン

「特別ノベルティ」がセットになった宿泊プランを販売いたします。

販売場所：

ハワイアンズ公式サイト、楽天、じゃらん、一休、るるぶ

対象ホテル：

ホテルハワイアンズ、モノリスタワー、ウイルポート、マウナヴィレッジ

特別ノベルティコラボ３：コラボグッズ

描きおろしイラストを使用した、オリジナルグッズを販売いたします。

販売場所：ハワイアンズマーケット、ハワイアンズモール（公式通販サイト）

販売期間：5/22（金）～7/5（日）

※Tシャツ・トートバッグは会場で先行販売いたします。

また、コラボ終了後の事後通販も予定しております。

コラボグッズコラボ４：コラボフード＆ドリンク

コラボを記念したドリンク、フードを販売いたします。

※描き下ろしイラストを使用した特別グッズ付き！

※ホテルレストラン限定のコラボドリンクもご用意しております。

コラボフード＆ドリンクコラボ５：デジタルスタンプラリー

ハワイアンズ×ポプテピピックのコラボデジタルスタンプラリーを開催！！

5つのスタンプを集めて限定壁紙をゲットしよう！

開催期間：5/22（金）～7/5（日）

参加費：無料（通信料はお客様ご自身の負担となります）

コラボ６：着ぐるみグリーティング&撮影会

ポプ子とピピ美がハワイアンズでグリーティング！

開催日：５月 22日(金)、23日(土)、24日(日)、30日(土)

6月 6日(土)、13日(土)、20日(土)、27日(土)

7月 4日(土)、5日(日)

開催時間：１.開館時 ２.13：00～

開催場所：ウォーターパーク入場口フロント付近

ウォーターパーク入場口フロントの、

メインビジュアルパネルの看板前などでグリーティング&撮影会を行います。

※整理券不要。どなたでもご参加いただけます。

※無理やりな抱き付き等の行為は控え、優しく接してください。

※濡れた体での接触、ポージングの強制は禁止とさせていただきます。

※事情により予告なく中止または、変更になる場合がございます。

■『ポプテピピック』とは

『ポプテピピック』（POP TEAM EPIC）は、大川ぶくぶによる日本の4コマ漫画作品、およびそれを原作としたテレビアニメです。漫画は『竹コミ！』にて連載中です。通称『ポプテピ』『ポプテ』。キャッチコピーは「とびっきりのクソ4コマ!!」

アニメ放送は、2018年に第1期、2022年に第2期が放送されました。

AパートとBパートで同じ映像を使い、声優だけを大幅に変更する実験的な構成で話題となりました。

『ポプテピピック』

公式サイト：http://hoshiiro.jp/

Xアカウント @hoshiiro_anime

Instagramアカウント ＠popteamepic_tv

スパリゾートハワイアンズ

公式サイト：https://www.hawaiians.co.jp/

イベント特設ページ：https://www.hawaiians.co.jp/sys/show-event/15

Xアカウント @srh_staff

Instagramアカウント ＠spa.resort.hawaiians

(C)大川ぶくぶ／竹書房・キングレコード