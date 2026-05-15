夏の臨時列車の運転について

東日本旅客鉄道株式会社

2026年7月1日（水）～9月30日（水）の期間に、各地で開催される夏のイベントや花火大会などへのお出かけに便利な列車を運転します。また、夏休みやお盆期間を中心に、首都圏と各地を結ぶ新幹線・特急列車を増発します。

1．夏の臨時列車の運転期間

2026年7月1日（水） ～ 9月30日（水） ≪92日間≫

2．臨時列車の運転本数

※今後のご利用状況に応じて臨時列車を追加運転する場合があります。

※最新の臨時列車の情報は、「臨時列車のお知らせページ」で随時発表します。

https://www.jreast.co.jp/railway/extratrain/

JRE POINTを使ってJR東日本の新幹線・在来線特急列車をおトクにご利用いただけます！

ご利用方法等詳細はこちらをご参照ください。

https://www.eki-net.com/top/jrticket/guide/reserve/tokuten_ticket.html

夏は避暑地へ！今年も『避暑旅』を実施します。

暑さが厳しい昨今の夏においても東日本エリアには涼を感じられる避暑地が多くあります。JR東日本では株式会社ウェザーニューズとコラボし、昨夏の実際の気温をもとに、主な駅に掲出するポスターや特設サイトなどで、おすすめの避暑地をご紹介。この夏は過ごしやすいエリアで観光やグルメを満喫されてはいかがでしょうか。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://www.jreast.co.jp/hishotabi/ 2026年度版は5月18日更新予定）

【新幹線】

夏祭りや花火大会などイベントに向けて、臨時列車を運転します。

○期間中の新幹線の臨時列車運転本数

※上記の本数は、大宮～宇都宮駅間および大宮～高崎駅間を運転する列車を計上しています。

※東北・秋田・山形新幹線のうち、併結して運転する列車は1本として計上しています。

東北新幹線

◆東北夏祭り・花火大会に合わせて、期間中に多くの臨時列車を運転します。

快適で便利な新幹線で東北の祭りを存分にお楽しみください。

＜主なイベント開催日＞

「盛岡さんさ踊り」 8月1日（土）～8月4日（火）

「青森ねぶた祭」 8月2日（日）～8月7日（金）

「秋田竿燈まつり」 8月3日（月）～8月6日（木）

「山形花笠まつり」 8月5日（水）～8月7日（金）

「仙台七夕まつり」 8月6日（木）～8月8日（土）

「第98回全国花火競技大会『大曲の花火』」8月29日(土)

【青森ねぶた祭】提供：青森ねぶた祭実行委員会事務局

◆宇都宮に停車する「はやて」を海の日3連休に運転します。

◆イベント・推し活、ふるさとからのお帰りに便利な「はやぶさ」を運転します。

この夏、新幹線に乗ってご家族やお友達と大切な時間を過ごしませんか。

■記載の列車以外にも多数の臨時列車を運転します。

上越新幹線

◆各地の夏のイベントに合わせて、臨時列車を運転します。

「FUJI ROCK FESTIVAL’26」 7月24日（金）～7月26日（日）

「長岡まつり大花火大会」 8月2日（日）～8月3日（月）

【長岡まつり大花火大会】 提供：公益社団法人 新潟県観光協会

◆イベントのお帰りに便利な「とき」を運転します。

東京から日帰りできる快適な新幹線に乗って、夏の思い出を作りませんか。

■記載の列車以外にも、多数の臨時列車を運転します。

北陸新幹線

◆敦賀駅で特急「サンダーバード」に接続する「はくたか」を設定します。

関西から信州へ。新幹線で夏ならではの景色と清涼を求める旅へ出かけてみませんか。

【志賀高原 大沼池】提供：志賀高原観光協会※特急「サンダーバード」の時刻についてはJR西日本ホームページをご覧ください。

◆帰省・お出かけに便利な「かがやき」を運転します。

■記載の列車以外にも、多数の臨時列車を運転します。

【在来線】

各地へのお出かけに便利な臨時列車を運転します。

伊東按針祭花火大会号

◆静岡県伊東市で開催される花火大会へのお出かけに便利な臨時列車を首都圏から運転します。海上5か所から同時に打ち上がる15,000発（予定）の花火の絶景をお楽しみください。

【按針祭海の花火大会】 提供：（一社）伊東観光協会■編成 E257系9両（全車指定席）

アルプス／ナイトエクスプレス信州

◆夏休み・3連休期間に合わせて、信州エリアへのお出かけに便利な臨時列車を運転します。さわやかな夏の信州へ、鉄道でお出かけしてみませんか。

【槍ヶ岳】提供：北穂高小屋■編成 E257系9両（全車指定席）

※8/7運転の「アルプス」は、E353系9両（全車指定席）で運転します。

谷川岳山開き／谷川岳もぐら／谷川岳ループ

◆谷川岳の山開きに合わせた「谷川岳山開き」、夏の登山に便利な新宿駅発着の「谷川岳もぐら」「谷川岳ループ」を運転します。山頂からの絶景を是非お楽しみください。

【谷川岳】提供：みなかみ町観光協会■編成 E257系5両（全車指定席）