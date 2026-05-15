【無料ウェビナー】美容・医療向け！クリニック集患の実践ガイド｜ChatGPTに選ばれるための12の具体策 を5/20(水)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】美容・医療向け！クリニック集患の実践ガイド｜ChatGPTに選ばれるための12の具体策 を5/20(水)に開催いたします。

患者様がAIを活用してクリニックを調査・比較検討する時代が到来しています。

SEOトラフィックの減少や高騰する広告費といった構造的な課題に、あなたのクリニックの集患戦略は対応できていますか？

本ウェビナーでは、AIの回答生成プロセスを学び、自院がLLM（ChatGPT、Geminiなど）に推奨される状態を作り出すための「12の具体策」について、LANYが徹底解説します。

AI検索時代に対応した、資産性のある集患基盤を構築したい経営者様、集患ご担当者様はぜひご参加ください。

開催日時

2026年5月20日（水）14:00～15:00

ウェビナー内容

- クリニックの集患におけるLLMO（AI検索対策）の重要性- LLMOの対策方法- LLMOの実績・他領域事例- LANY事例のご紹介- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-05-20

参加費

無料

参加者限定特典

当日都合がつかない方も安心！【参加登録で1週間のアーカイブ視聴OK】

当日参加が難しい方、やむを得ず当日見逃してしまった方につきましては、

後日1週間のアーカイブ視聴権をお渡しいたします！

ぜひ参加登録をしてご案内をお待ちください。

定員

500名

申込締切

2026年5月20日（水）13時59分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

※当日視聴できなかった方は、開催終了後、1週間アーカイブ動画を視聴可能なURLをメールにてお送りいたします。ご案内までお待ちください。

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、企業の持続的な成長にコミットする「グロースパートナー」です。デジタルマーケティング支援を展開し、事業成長を多角的にサポートします。 SEO/LLMO（AI検索最適化）、コンテンツマーケティング、Web広告運用といった最先端のノウハウを提供。形式的なコンサルティング支援に留まらず、クライアントのチームに深く入り込み、戦略立案から実行支援、継続的な改善までを一気通貫でサポートします。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：黒木

メール：suzuka.kurogi@lany.co.jp