株式会社バンダイ キャンディ事業部は、2026年に10周年を迎えた「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース」シリーズの、開封するときのワクワク感やシールを集めていく楽しみを疑似体験できるWEBサイト『超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト』を2026年5月15日(金)からオープンいたします。本サービスは2027年2月26日(金)までお楽しみいただけるほか、サイト内でシールを集めて応募できるキャンペーンも実施いたします！

「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース」シリーズは累計出荷数6,500万個を突破したロングセラー商品です。6月には10周年第2弾となる「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶」も発売予定です。(発売元：株式会社バンダイ)





超戦士シールウエハース10周年超開封体験(「BNIDログイン」で毎日20パック開封！)

超戦士シールウエハース10周年超開封体験(遊び方)





■「超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト」について

「超戦士シールウエハースシリーズ」は2016年1月、登場いたしました。

登場以来多くのみなさまに手に取っていただき、2026年に発売10周年を迎えることとなりました。

株式会社バンダイキャンディ事業部ではその感謝の気持ちを込めて、本記念サイトをリリースいたしました。





本サイトでは、「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース」シリーズの2026年3月発売の最新弾を含む、全35弾分の種類から好きな弾を選び、実際の商品をイメージした形で開封やシールのコレクションをすることができます。

※BNIDログイン時：1日20パックまで開封およびコレクション可能、未ログイン時：1日10パックまで開封可能

※BNID未ログイン時はシールのコレクションはできません。

※BNID(バンダイナムコID)とは、バンダイナムコグループの共通アカウントです。これにより、グループ内の様々なサービスやコンテンツを一つのIDで利用することができます。アカウントは無料で登録でき、メール認証とパスワード設定が必要です。





超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト





『超戦士シールウエハース10周年超開封体験サイト』では、以下2種類のコースでキャンペーンにご参加いただけます。





・コンプリートコース

各弾のシールラインナップ全種をコンプリートするごとに、全5種の『アクリルブロック』が抽選で合計2,500名様に当たるキャンペーンへ応募することができます。

※コンプリートコースは、各デザインにつきおひとり様1回までのご当選となり、最大5回まで当選可能です。

※1度に応募できる数に制限はありませんが、1弾コンプリートごとに1回のみ応募可能となります。

※ご応募にはBNIDでのログイン・ご住所の登録が必要です。





・当たりコース

コンプリートをしていなくても「当たり」のシールが出た場合は即当選となり、3,400名の方に、商品1BOX(20個入り)をプレゼントいたします。

※当たりコースは各弾につきおひとり様1回までのご当選となり、最大3回まで当選可能です。





※賞品の発送にはBNIDでのログイン・ご住所の登録が必要です。





※キャンペーンの各コースについて、詳しくは特設サイトをご覧ください。





特設サイト： https://kaifutaiken.bandai.co.jp/db/

※公開期間： 2026年5月15日(金)～2027年2月26日(金)23:59





超戦士シールウエハース10周年超開封体験(キャンペーン)





■ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶（2026年6月発売）

「超戦士シールウエハース超」10周年イヤーを飾る第2弾！「ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶」が6月に新発売いたします。

悟空と強敵達とのこれまでの激闘10戦をテーマに「VSレア」として収録、「VSレア」はすべて色箔押しされている超豪華な仕様です。

さらに前弾に引き続き、今回も「10thレア」を収録。更に、10周年記念再録投票企画で選ばれたシールも豪華仕様にパワーアップしてラインナップ！





ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶(シール)





■商品概要

・商品名 ：ドラゴンボール 超戦士シールウエハース超 激闘の記憶

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2026/4570117930799000.html )

・価格 ：135円(税込149円)

・菓子内容 ：ココアクリーム味ウエハース1枚

・付属物 ：シール1枚(全30種／うちシークレット1種)

・発売日 ：2026年6月

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：全国量販店の菓子売場等

・発売元 ：株式会社バンダイ





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