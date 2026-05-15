大田区が公益財団法人大田区産業振興協会と連携し、2026年5月27日（水）から5月29日（金）まで東京ビッグサイト南展示棟で開催される「第3回SPEXA-【国際】宇宙ビジネス展-」に初出展いたします！ 本出展では、宇宙産業関連のスタートアップや研究開発型企業等に向けて、区が有する産業支援施設、事業成長に応じた物件情報、高度なものづくり企業等とのビジネスマッチング機会などを紹介します。 近年、宇宙ビジネスはロケット・衛星といった従来領域に加え、衛星データ活用、地上システム、部品・素材、通信、解析技術、宇宙空間利用など、多様な分野へと広がっています。一方で、宇宙関連スタートアップが事業を成長させるためには、事業拡大に対応できる拠点、研究開発環境、試作・製造ネットワーク、行政・支援機関との接点など、複合的な支援が求められます。大田区は、長年にわたり精密加工、部品製造、金属加工、試作開発などを担う中小製造業が集積してきた地域です。多様な加工技術や現場対応力を持つ企業群が近接していることから、研究開発から試作、量産前段階まで、スピード感を持った開発・検証を進めやすい産業環境があります。 URリンケージ地域活力共創部では、こうした地域の産業資源と、企業の成長ステージに応じた拠点戦略を結びつけることで、宇宙ビジネスに挑戦する企業の事業化・成長を支援して参ります。

出展の背景

宇宙産業は、国際的にも成長が期待される分野であり、スタートアップや異業種企業の参入が進んでいます。特に、衛星データの利活用、地上設備、通信、素材、部品、ソフトウェア、解析技術など、宇宙に関連するビジネス領域は年々拡大しています。一方で、宇宙関連企業、とりわけスタートアップにとっては、事業の成長段階に応じた拠点確保、実証・開発に適した環境、製造パートナーとの接点づくり、行政支援の活用などが重要な課題となります。 今回の出展では、大田区が公益財団法人大田区産業振興協会と連携し、宇宙ビジネスに取り組む企業等に対して、立地・事業拠点の紹介に加えて、ニーズに即した高度なものづくり企業の紹介や、区内で活用できる支援メニュー等を発信します。

主な紹介内容

1. 成長ステージに応じた産業支援施設の紹介

創業期、研究開発期、事業拡大期など、企業の成長段階に応じて活用できる産業支援施設や支援メニューを紹介します。

2. ニーズに応じた物件情報・拠点戦略の提案

研究開発拠点、オフィス、試作・製造スペース、事業拡大に対応する施設など、企業ごとのニーズに応じた物件情報を紹介します。

3. 大田区のものづくり企業とのビジネスマッチング

大田区には、精密加工、部品製造、試作開発などに強みを持つ製造業の事業所が3,500所以上集積しています。宇宙関連企業が必要とする技術・製造パートナーとの接点づくりを通じて、開発スピードの向上や事業化の促進を後押しします。

出展概要

【内容】 宇宙産業関連スタートアップ等にに向けた、大田区の産業支援体制、産業支援施設、物件情報、ビジネスマッチング機会等の紹介 【概要】 展示会名：第3回SPEXA-【国際】宇宙ビジネス展- 会 期：2026年5月27日（水）から5月29日（金）10:00から17:00まで 会 場：東京ビッグサイト 南展示棟 小間番号：S1-16（予定） 主 催：RX Japan合同会社

URリンケージの取組みについて

株式会社URリンケージは、まちづくり・すまいづくりの総合支援会社です。地域活力共創部では、地域の方々との共創のもと、持続可能な地域の活性化・賑わいづくり・生業づくりに取組んでいます。大田区から「宇宙産業関連スタートアップ立地促進事業業務委託」の受託を受け、企業集積の維持・発展に資する効果的な立地促進事業を行っております。この事業をきっかけに、区内産業と宇宙事業が大田区から大きく飛躍し、より多くの事業者の皆様の認知に繋がれるよう努めて参ります。 【本件に関するお問い合わせ】 担当：鈴木 TEL：080-2304-0418 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：suzuki-aki@urlk.co.jp