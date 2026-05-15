株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェ オウザン)が、2026年5月15日(金)よりオンラインストアにてオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーを発売いたしました。





華やかな酸味のスペシャルティコーヒーです





クロワッサンラスクを始めとしたチョコレートのラスクの製造・販売を行っているCAFE OHZAN。ブランドとして初めてのオリジナルブレンドコーヒーになります。





大阪府と兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSと共同開発。「ロイヤルブレンド」と名付けた、中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

開発の課題は「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」こと。CAFE OHZANの看板商品であるチョコレートラスクに合うことは当然としながら、コーヒーそのものが美味しく、コーヒーだけでも成立する味にするという点にこだわり、2年をかけて開発しました。









新発売する「ロイヤルブレンド」は、ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンド。フルーツ感が強く華やかな酸味が特徴のケニアを土台に、エチオピアのアロマをのせ、ナッツのような香りを持つブラジルが全体をまとめています。

焙煎は素材の良さが引き立つ中深煎りを採用。苦みだけでなく、豆本来のフルーティーな香りや酸味を感じられる焙煎です。

ドライフルーツやナッツを使用しているCAFE OHZANの商品に合わせて、華やかさ、そしてフルーティーさを重視した配合にしました。豆の個性と飲みやすさを両立させた味わいで、スイーツや食事によく合います。





チョコレートラスクとのセットもあります





手軽に楽しめるドリップバッグと、毎日贅沢に楽しめる粉の2種類をご用意しました。ドリップバッグとチョコレートラスクのセットも新発売します。ご自宅用にもギフトにもおすすめの商品です。

CAFE OHZANを知らない方にもぜひ試していただきたい一杯です。









〇TAKAMURA COFFEE ROASTERSとは

ワインとコーヒーの専門店。ワインのようにコーヒーを扱い、豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術を持つ、プロフェッショナルの集まりです。コーヒーブランドの催事では必ず上位を取る人気店です。

開発に携わった上田さんは、コーヒー歴12年以上でバリスタとして活動。2018年エアロプレス日本チャンピオン、世界大会セミファイナリスト。TAKAMURA COFFEE ROASTERSは、淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体でスキルアップに取り組んでいます。









〇スペシャルティコーヒーとは

消費者が「美味しい」と満足し、風味特性(フレーバー、酸味、甘みなど)が明確で素晴らしい、高品質なコーヒーのことです。豆の個性が引き立つ「ロイヤルブレンド」は、苦みだけでなく、重すぎない華やかな酸味が特徴のスペシャルティコーヒー。









■販売ページ

CAFE OHZAN(カフェ オウザン)公式オンラインストア

URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/html/page6.html









■ロイヤルブレンド(ドリップバッグ)

手軽に楽しめるドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ

価格 ：単品 216円(税込)／5個入(ギフトボックス付き)1,188円(税込)

発売日：2026年5月15日(金)









■ロイヤルブレンド(粉)

好みに合わせた淹れ方ができる粉タイプ





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g

価格 ：2,376円(税込)

発売日：2026年5月15日(金)









■カフェドラペ

チョコレートラスクとのセット商品。おすすめです





商品名：カフェドラペ(スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入)

価格 ：3,780円(税込)

発売日：2026年5月15日(金)









■直営店

※店頭では先行発売を実施しており、すでに発売中です。

・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341





・公式オンラインストア

お問い合わせ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■会社概要

商号 ： 株式会社珠屋櫻山

代表者 ： 代表取締役 町田 素直

所在地 ： 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェ オウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683