『E:N BASE イノベーション・ミートアップ』運営のお知らせ

LETT株式会社

LETT株式会社（以下、LETT）は愛媛県の委託を受け、愛媛県官民共創拠点「E:N BASE（エンベース）」にて『E:N BASE イノベーション・ミートアップ』（以下、本事業）を運営いたします。オープンイノベーションに関するイベントを定期開催し、県内企業とスタートアップ等の共創・協業の創出をサポートしてまいります。

■『E:N BASE イノベーション・ミートアップ』について

本事業は、E:N BASEの会員とオープンイノベーションに関心を持つ企業等を対象に、オープンイノベーションへの理解促進と機運醸成を図り、企業同士の関係構築やネットワーク形成の促進を目的としています。

毎月第二木曜日に開催される定例イベントの実施を通じて、実践者による知見・ノウハウの提供や、参加者同士の交流機会を創出し、多様な企業、個人がつながる場を形成します。

最終的には県内におけるオープンイノベーションの裾野拡大、共創の基盤づくりを後押ししていきます。

■『E:N BASE イノベーション・ミートアップ』実施内容

（１）定例イベント

オープンイノベーションの理解を深め、多様なネットワークを構築するためのイベントを定期的に開催します（全10回）。

事業者やスタートアップ企業など、オープンイノベーションに積極的に携わっているキーマンをゲストにお招きし、それぞれの立場から経験を共有いただきます。後半には交流会も実施、多様な主体と繋がることで、県内企業の新たな挑戦への一歩を後押しする場を提供していきます。

- 会場：E:N BASE（愛媛県松山市一番町四丁目4番地2）- 開催日：毎月第二木曜日を中心に開催

▽第1回イベント（キックオフ）の詳細はこちらから：

https://enbase-oi-meetup20260611.peatix.com

（２）主な対象者

愛媛県内に本社・事業所等の拠点を有する事業者

例）

- 社内や既存のパートナー企業だけでは解決できない経営・事業課題がある事業者- 社内に技術やノウハウがないため、既存事業領域以外にチャレンジできない事業者- 社内にリソースやノウハウがないため、新しい事業アイデアを形にできない事業者

愛媛県内企業との共創・協業を検討するスタートアップ企業等

例）

- 自社の製品・サービスの事業検証や実証実験に協力してもらえるパートナーや企業を探すスタートアップ企業等- 自社のサービス成長に愛媛県内企業のリソースを活用したいスタートアップ企業等- 愛媛県内企業との事業共創を通じて、自社サービスの実証実験を行い実績を作りたいスタートアップ企業等

愛媛県内企業やスタートアップ等の成長を支援する支援機関・金融機関・大学・行政機関の担当者 等々

（３）主催・運営

主催：愛媛県

運営：LETT株式会社

■ 愛媛県メッセージ

愛媛県 官民共創推進課 主任 E:N BASE コミュニティマネージャー 松下 奨汰

愛媛県では、官民共創拠点「E:N BASE」の開設を契機に、県内におけるオープンイノベーション

の理解促進と、多様な主体がつながるネットワークの形成を進めていきます。

本事業を通じて、これまで抽象的でイメージが難しかった「共創」を、具体的な挑戦やプロジ

ェクトとして可視化し、県内に新たなつながりと新たな動きを生み出していきたいと考えていま

す。

また、LETT 株式会社さんの持つノウハウや知見を活用しながら、愛媛県に新たな価値創出の

流れを生み出していきます。皆さま、「E:N BASE」でお待ちしています！

■ 代表メッセージ

LETT株式会社 代表取締役 志岐 遼介

新設された官民共創施設「E:N BASE」にて、愛媛県さんと一緒に新しい取り組みにご一緒できることを嬉しく思います。

オープンイノベーションの取り組みは首都圏だけのものではなく、地域にも浸透してきました。豊富な資源を持つ愛媛県の企業の皆さんのチャレンジを少しでも後押しできるように、本事業を通して貢献していきたいと思います。毎月の定例イベントでお会いしましょう！



■ LETT株式会社について

LETTは「人生を 心躍る冒険に」をビジョン、「地域のオモロいを開拓する」をミッションに掲げる、地域に特化した「エコシステムドライバー」です。西日本エリアを中心に、徹底した現場主義と圧倒的な機動力を強みに、以下の3本柱で事業を展開しています。

１．地域のイノベーション創出支援（自治体・産業支援機関、金融機関等と連携した地域のスタートアップ成長支援、機運醸成）

２・スタートアップ・ベンチャー企業との共創支援（事業会社とのオープンイノベーションを伴走）

３・地域コミュニティの形成支援（地域内外のイノベーターを交差させる場づくり）



会社名：LETT株式会社

代表者：代表取締役 志岐 遼介

設立：2026年2月1日

所在地：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容：スタートアップ支援・スタートアップスタジオ事業、オープンイノベーションの企画運営及び地域コミュニティの形成支援

LETT 株式会社 志岐・久保

Email：pr@lett-c.jp