【都ホテル 博多】イタリアンビアホール予約受付中！

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 博多（所在地：福岡市博多区博多駅東2-1-1）は、2026年6月1日（月）から9月30日（水）に開催される「イタリアンビアホール2026」の予約の受付を開始しました。3階ロビーラウンジ「TTT Cafe」（ティー スリー カフェ）で楽しむイタリアンビアホールでは、汗をかかずに涼しい空間の中でゆったりとした夏のひとときをお過ごしいただけます。

パスタのフリットや生ハムとクリームチーズのブルスケッタなど彩り豊かな前菜を盛り合わせた「アンティパストプレート」、ハマグリの旨味をたっぷりと引き出した「ボンゴレビアンコ」、コクのあるソースで柔らかく煮込んだイタリアの肉団子料理「ボルベッティー二」、なめらかな口どけとほろ苦さが口いっぱいに広がる伝統的なデザート「ティラミス」と食べ応え抜群のお料理を提供。デザートのティラミスにはご希望に応じてケンブリッジドライジンを軽くスプレーし、爽やかな香りの変化もお楽しみいただけます。

また、120分のフリードリンクの中には、爽やかな飲み口のイタリアンプレミアムビール「ペローニ」をご用意。軽やかな飲み口と、洗練されたすっきりとした味わいが特徴で、料理の味わいを引き立てながら、心地よい余韻をもたらします。

今年の夏は、快適なホテルラウンジで暑さを忘れて楽しめる大人のビアホールをご体感ください。

■概要

１．名 称： イタリアンビアホール2026

２．期 間： 2026年6月1日(月)～9月30日(水)

※毎週水曜日は定休日となります

※9月30日は営業いたします。

３．店 舗： 3F TTT Cafe（ティー スリー カフェ）

４．時 間： 18：00～21：00（フードL.O. 20：30、ドリンク120分飲み放題 ※L.O.20分前）

５．料 金： お1人様6,500円

※料金に含まれるもの

１. アンティパストプレート（前菜8種/フォカッチャはおかわり自由）

２. パスタ ボンゴレビアンコ

３. メインディッシュ ボルベッティーニ

４. デザート ティラミス

５. 120分フリードリンク（L.O.20分前）

６. 協賛： アサヒビール株式会社

７. 内容：

【アンティパストプレート】

イタリアンサラダ/鱧のアグロドルチェ/オイルサーディン/生ハムとクリームチーズのブルスケッタ/フライドチキン/スパニッシュオムレツ/パスタフリット/フォカッチャ

【パスタ ボンゴレビアンコ】

ハマグリのふくよかな旨味が引き立つボンゴレビアンコ。すっきりとした味わいでビールとも相性よくお楽しみいただけます。

【メインディッシュ ボルベッティーニ】

イタリアで親しまれる肉団子料理「ボルベッティー二」をコクのあるソースで煮込んだメインディッシュ。口の中でほどけるやわらかさと満足感のある食べ応えが魅力の一皿です。

【デザート ティラミス】

なめらかな口どけとほろ苦さが口いっぱいに広がる、イタリアの伝統的なデザート。そのままの味わいはもちろん、ご希望に応じて「ケンブリッジドライジン」をひと吹きし、香りの変化もお楽しみいただけます。

【フリードリンク】

●アルコール

アサヒスーパードライ（生ビール）/ペローニ（イタリアンプレミアム・ラガービール）/ハイボー ル/グラスワイン（赤・白）/スパークリングワイン/レモンサワー

●ノンアルコールドリンク

ノンアルコールビール/ノンアルコールカシスオレンジ/ノンアルコールレモンサワー/ノンアルコールシャルドネスパークリング

●ソフトドリンク

オレンジジュース/アップルジュース/グレープフルーツジュース/ウーロン茶/本日のKUSMI TEA

【オプションメニュー】

・オリーブ \600

・チーズ盛り合わせ \2,500

・フライドポテト \800

・ガーリックシュリンプ \1,200

・4種のチーズピザ 生ハム添え \2,200

・博多和牛ロースのグリエ（100ｇ） \7,000

4種のチーズピザ 生ハム添え \2,200博多和牛ロースのグリエ（100ｇ） \7,000

■都ホテル 博多

都ホテル 博多は2019年9月22日、「緑と水と光のホテル」としてリニューアルオープンしました。ビル全体が豊富な緑の植栽で覆われ、上層階の外壁を滝が流れ落ちる斬新なデザイン。夜間は建物全体がライトアップされ、博多駅前の新たなランドマークホテルとなっています。

博多駅直結、徒歩1分という都心にありながら、屋上にはオープンエアの「泳げる天然温泉」であるプール付きスパを設置。さらに客室は全室30平方メートル 超で、全ての客室に洗い場付きのゆったりとしたバスルームを備えています。アクティブな旅にも、リラックスの旅にも適した、「都心のリゾート」を楽しめるラグジュアリーホテルです。

■TTT Cafe ティー スリー カフェ

都ホテル 博多3階ロビーに併設されたカフェラウンジです。自然光をいっぱいに取り入れる大きな窓と、取り囲むように植えられた植栽の緑が落ち着きとくつろぎを演出します。季節ごとにテーマが変わるアフタヌーンティーは、パティシエが試行錯誤を重ねて作り上げており、TTT Cafeを代表するメニューとなっています。

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税およびサービス料が含まれています。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

※料理内容は予告なく変更になる場合がございます。

※営業日および営業時間を変更する場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。

■ご予約・お問い合わせ先

都ホテル 博多 3階 TTT Cafe TEL：092-441-3143

URL：https://www.miyakohotels.ne.jp/hakata/restaurant/3f-cafe/